तालिबान का तिलिस्म! 20 साल बम-गोलों के शोलों के बाद मिला ताज, फिर यूं बदला इतिहास
Advertisement
trendingNow12882521
Hindi Newsदुनिया

तालिबान का तिलिस्म! 20 साल बम-गोलों के शोलों के बाद मिला ताज, फिर यूं बदला इतिहास

तालिबान के अफ़ग़ानिस्तान पर फिर से कब्ज़ा करने के बाद की प्रमुख घटनाओं में 2021 में काबुल का पतनइस्लामिक अमीरात की बहाली, और 2021 से 2024 तक विभिन्न क्षेत्रों में तालिबान द्वारा नियंत्रण का विस्तार शामिल है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 15, 2025, 05:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Taliban
Taliban

लगभग 20 सालों के कड़े संघर्ष के बाद 15 अगस्त 2021 को तालिबान फिर से अफगानिस्तान में सत्ता में लौटा. अफगानिस्तान में अमेरिका के नेतृत्व वाले हस्तक्षेप के एक प्रमुख सहयोगी NATO ने भी लगभग उसी समय अफगानिस्तान छोड़ दिया. आज तालिबान के अफगानिस्तान में सत्ता हासिल किए हुए.चार साल हो चुके हैं. आइए एक नजर डालते है तब से आज तक की प्रमुख तारीखों पर एक नज़र.

तालिबान के अफ़ग़ानिस्तान पर फिर से कब्ज़ा करने के बाद की प्रमुख घटनाओं में 2021 में काबुल का पतन, इस्लामिक अमीरात की बहाली, और 2021 से 2024 तक विभिन्न क्षेत्रों में तालिबान द्वारा नियंत्रण का विस्तार शामिल है. आइए आपको संक्षेप में उन प्रमुख तारीखों की यादें ताजा करते हैं जिसमें तालिबानी शासन के बाद अफगानिस्तान में बड़ी घटनाएं हुई हैं.

  • 15 अगस्त 2021: तालिबान काबुल में प्रवेश करता है, दो दशकों के बाद सत्ता में वापसी करता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय समर्थन प्राप्त राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग जाते हैं.
  • 26 अगस्त: इस्लामिक स्टेट समूह के फिदायीन हमलावर और बंदूकधारी काबुल हवाई अड्डे पर निकासी की कोशिश कर रही भीड़ पर हमला करते हैं, जिसमें 170 से अधिक अफगान और 13 अमेरिकी सैनिक मारे जाते हैं.
  • 23 मार्च 2022: हाई स्कूलों के खुलने के दिन, तालिबान अचानक छठी कक्षा से ऊपर की लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति देने के अपने वादे से मुकर जाता है.
  • 7 मई: तालिबान के सदाचार और व्यसन मंत्रालय का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को पूरे शरीर को ढकने वाले वस्त्र पहनने होंगे और चेहरा ढकना होगा, सिवाय आखों के. मंत्रालय महिलाओं को सलाह देता है कि वे घर पर रहें, जब तक कि उनके पास घर के बाहर कोई महत्वपूर्ण काम न हो.
  • 10 नवंबर: महिलाओं के लिए जिम और पार्कों के उपयोग पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू होता है. तालिबान का कहना है कि उन्होंने यह प्रतिबंध इसलिए लगाया क्योंकि महिलाओं ने कथित तौर पर लिंग आधारित अलगाव नियमों का पालन नहीं किया या खुद को ठीक से ढका नहीं.
  • 20 नवंबर: तालिबान ने 19 लोगों, जिनमें कथित व्यभिचारियों को शामिल किया गया, को सत्ता में वापसी के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे.
  • 8 दिसंबर: तालिबान ने एक दोषी हत्यारे को सैकड़ों लोगों के सामने फासी दी, जो सत्ता में आने के बाद पहली सार्वजनिक फासी थी.
  • 21 दिसंबर 2022: तालिबान ने महिला छात्राओं को विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने से रोक दिया.
  • 24 दिसंबर: तालिबान ने अफगान महिलाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों के साथ काम करने से प्रतिबंधित कर दिया.
  • 4 जुलाई 2023: तालिबान ने ब्यूटी सैलून को बंद करने का आदेश दिया, क्योंकि वे कथित तौर पर गैर-इस्लामी सेवाए जैसे आइब्रो सेटिंग की सेवाएं देते थे. इस फैसले से लगभग 60,000 महिला उद्यमियों पर असर पड़ा.
  • 13 सितंबर: तालिबान ने चीन के नए राजदूत का स्वागत धूमधाम से किया. कुछ महीनों बाद, तालिबान ने आधिकारिक तौर पर अपने नए राजदूत को बीजिंग भेजा.
  • 4 अक्टूबर: पाकिस्तान ने देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों, जिनमें लाखों अफगान शामिल हैं, के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की घोषणा की.

यह भी पढ़ेंः गाजा के बाद 'वेस्ट बैंक' समेटने की तैयारी में इजरायल.. बिखर जाएगा फिलिस्तीन का सपना

  • 7 अक्टूबर: पश्चिमी हेरात प्रांत में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई. इसके बाद और भी भूकंप आते हैं, जिससे क्षेत्र में और तबाही मचती है.
  • 4 जनवरी 2024: तालिबान ने काबुल में महिलाओं को 'खराब हिजाब' पहनने के लिए गिरफ्तार किया, जो सत्ता में वापसी के बाद पहली आधिकारिक ड्रेस कोड कार्रवाई थी.
  • 17 मई: बामियान में हमलावरों ने गोलीबारी की. इस गोलीबारी में 6 लोग मारे गए, जिनमें 3 स्पेनिश पर्यटक शामिल थे. यह तालिबान की पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना के लिए एक झटका था. इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली.
  • 4 जून: संयुक्त अरब अमीरात के नेता ने एक तालिबान अधिकारी से मुलाकात की, जिस पर घातक हमलों में शामिल होने के लिए अमेरिका ने इनाम रखा है. इस मुलाकात ने तालिबान के साथ संबंधों पर मतभेद को उजागर किया.
  • 30 जुलाई: तालिबान ने कहा कि वे अब उन अफगान राजनयिक मिशनों को मान्यता नहीं देते, जिनमें पूर्व पश्चिमी समर्थित सरकार के राजनयिक कार्यरत हैं.
  • 13 अगस्त: तालिबान ने अपनी सत्ता में वापसी की तीसरी वर्षगांठ को एक पूर्व अमेरिकी हवाई अड्डे पर मनाया, जो कभी वाशिंगटन के तालिबान को हटाने और 9/11 हमलों के अल-कायदा अपराधियों का पीछा करने के युद्ध काेंटर था.
  • 21 अगस्त : संयुक्त अरब अमीरात ने खाड़ी अरब राज्य में तालिबान के राजदूत के परिचय-पत्र स्वीकार किए.
  • 22 अगस्त: अधिकारियों ने सर्वोच्च नेता द्वारा अनुमोदित नए कानूनों के तहत महिलाओं की आवाज़ और खुले चेहरों को सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित कर दिया, ताकि व्यसन का मुकाबला किया जाए और सदाचार को बढ़ावा दिया जाए.

यह भी पढ़ेंः ट्रंप-पुतिन की मीटिंग से पहले ताबड़तोड़ हमले, रूसी जहाज-तेल रिफाइनरी को उड़ाया

  • 13 सितंबर: इस्लामिक स्टेट के उग्रवादियों ने मध्य अफगानिस्तान के शिया-बहुल क्षेत्र में 14 लोगों को मार डाला, उन्हें इराक में तीर्थस्थलों के दर्शन से लौटते समय गोली मार दी.
  • 16 सितंबर: तालिबान ने अफगानिस्तान में पोलियो टीकाकरण अभियानों को निलंबित कर दिया, जो दो देशों में से एक है जहां इस संभावित घातक, लकवाग्रस्त बीमारी के प्रसार को कभी नहीं रोका गया.
  • 15 अक्टूबर: तालिबान द्वारा संचालित मीडिया ने नैतिकता कानूनों का पालन करने के लिए कुछ अफगान प्रांतों में जीवित प्राणियों की तस्वीरों को दिखाना बंद कर दिया. उसी महीने, दक्षिणी प्रांत हेलमंद ने सभी मीडिया को जीवित प्राणियों की तस्वीरें दिखाने पर प्रतिबंध लगा दिया.
  • 10 नवंबर: तालिबान ने पुष्टि की कि वे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में भाग लेंगे. देश के राष्ट्रीय पर्यावरण एजेंसी के प्रमुख ने कहा कि अफगानिस्तान को चरम मौसम से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन की आवश्यकता है.
  • 4 दिसंबर: तालिबान के नेता द्वारा निजी और सार्वजनिक संस्थानों को महिलाओं के लिए चिकित्सा पाठ्यक्रम निलंबित करने का आदेश देने की खबरों के बाद व्यापक निंदा हुई.

यह भी पढ़ेंः

  • 11 दिसंबर: अफगान राजधानी में एक आत्मघाती बम विस्फोट में शरणार्थी मंत्री की मौत हो गई. कार्यवाहक गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के चाचा खलील हक्कानी का अंतिम संस्कार अगले दिन हुआ.
  • 24 दिसंबर: पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों ने अफगानिस्तान में संदिग्ध पाकिस्तानी तालिबान ठिकानों को निशाना बनाया. अफगान अधिकारियों ने कहा कि हवाई हमलों में 46 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे.
  • 22 जनवरी 2025 : अमेरिका के साथ एक कैदी अदला-बदली में दो अमेरिकियों को रिहा किया गया, बदले में कैलिफोर्निया में नशीली दवाओं की तस्करी और आतंकवाद के आरोप में आजीवन कारावास में बंद एक तालिबान व्यक्ति को रिहा किया गया. तालिबान ने कुछ महीनों बाद और अमेरिकियों को रिहा किया.
  • 24 जनवरी: अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के मुख्य अभियोजक ने महिलाओं के दमन के लिए दो शीर्ष तालिबान अधिकारियों के लिए गिरफ्तारी वारंट का अनुरोध किया.
  • 24 फरवरी: तालिबान ने दो बुजुर्ग ब्रिटिश नागरिकों, पीटर और बार्बी रेनॉल्ड्स की गिरफ्तारी की पुष्टि की.
  • 5 मार्च: 2021 में काबुल हवाई अड्डे पर हुए आत्मघाती बम विस्फोट के एक संदिग्ध को पाकिस्तान में पकड़े जाने के बाद अमेरिकी अदालत में पेश किया गया.
  • 23 मार्च: अमेरिका ने 3 वरिष्ठ तालिबान व्यक्तियों, जिनमें गृहमंत्री शामिल हैं, पर रखे गए इनामों को हटा लिया.
  • 5 जून: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान सहित 12 देशों के नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया.
  • 4 जुलाई: रूस तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया.

यह भी पढ़ेंः खालिस्तानियों को खटक रहा आजादी का जश्न, ऑस्ट्रेलिया में रंग में डाला भंग, लहराए झंडे

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

TalibanusAfghanistan

Trending news

आसमान की ऊंचाई के बाद समुद्र की गहराई में तिरंगे की तरंगें, लगाया सबसे गहरा गोता
Deep Ocean Mission
आसमान की ऊंचाई के बाद समुद्र की गहराई में तिरंगे की तरंगें, लगाया सबसे गहरा गोता
सबूतों के बावजूद बनाया निशाना...प्रॉपर्टी डील मामले में महिला को यूं मिली राहत
Bombay High Court
सबूतों के बावजूद बनाया निशाना...प्रॉपर्टी डील मामले में महिला को यूं मिली राहत
'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर की पीएम मोदी की तारीफ, किस बात पर खफा हुए शरद गुट के नेता?
independence day 2025
'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर की पीएम मोदी की तारीफ, किस बात पर खफा हुए शरद गुट के नेता?
पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल
Independence Day
पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल
'हाईकोर्ट से ऊपर नहीं है सुप्रीम कोर्ट', चीफ जस्टिस बीआर गवई ने आखिर क्यों कहा ऐसा?
CJI Bhushan Ramkrishna Gavai
'हाईकोर्ट से ऊपर नहीं है सुप्रीम कोर्ट', चीफ जस्टिस बीआर गवई ने आखिर क्यों कहा ऐसा?
मैं मोदी जी से... 'पाकिस्तानी' लड़के के झांसे में आई लड़की, कीर्ति से बन गई फातिमा
Hyderabad
मैं मोदी जी से... 'पाकिस्तानी' लड़के के झांसे में आई लड़की, कीर्ति से बन गई फातिमा
मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर अमरीक सिंह से IB की घंटों पूछताछ के बाद छोड़ा दिया गया, जानें...
YouTuber Amrik Singh
मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर अमरीक सिंह से IB की घंटों पूछताछ के बाद छोड़ा दिया गया, जानें...
आप कितने बजे लाल किले पर आ गए थे? PM मोदी ने किससे पूछा ये सवाल, जवाब सुना और...
79th Independence Day 2025
आप कितने बजे लाल किले पर आ गए थे? PM मोदी ने किससे पूछा ये सवाल, जवाब सुना और...
आम लोगों को सस्ती चीजें, युवाओं को ₹15000.. लाल किले से PM मोदी ने की 8 बड़ी घोषणाएं
Narendra Modi
आम लोगों को सस्ती चीजें, युवाओं को ₹15000.. लाल किले से PM मोदी ने की 8 बड़ी घोषणाएं
क्या है मिशन सुदर्शन चक्र? भारत का आयरन डोम करेगा देश की सुरक्षा; दुश्‍मन होगा फेल
Mission Sudarshan Chakra
क्या है मिशन सुदर्शन चक्र? भारत का आयरन डोम करेगा देश की सुरक्षा; दुश्‍मन होगा फेल
;