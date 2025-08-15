तालिबान का तिलिस्म! 20 साल बम-गोलों के शोलों के बाद मिला ताज, फिर यूं बदला इतिहास

लगभग 20 सालों के कड़े संघर्ष के बाद 15 अगस्त 2021 को तालिबान फिर से अफगानिस्तान में सत्ता में लौटा. अफगानिस्तान में अमेरिका के नेतृत्व वाले हस्तक्षेप के एक प्रमुख सहयोगी NATO ने भी लगभग उसी समय अफगानिस्तान छोड़ दिया. आज तालिबान के अफगानिस्तान में सत्ता हासिल किए हुए.चार साल हो चुके हैं. आइए एक नजर डालते है तब से आज तक की प्रमुख तारीखों पर एक नज़र.

तालिबान के अफ़ग़ानिस्तान पर फिर से कब्ज़ा करने के बाद की प्रमुख घटनाओं में 2021 में काबुल का पतन, इस्लामिक अमीरात की बहाली, और 2021 से 2024 तक विभिन्न क्षेत्रों में तालिबान द्वारा नियंत्रण का विस्तार शामिल है. आइए आपको संक्षेप में उन प्रमुख तारीखों की यादें ताजा करते हैं जिसमें तालिबानी शासन के बाद अफगानिस्तान में बड़ी घटनाएं हुई हैं.

15 अगस्त 2021 : तालिबान काबुल में प्रवेश करता है , दो दशकों के बाद सत्ता में वापसी करता है , क्योंकि अंतरराष्ट्रीय समर्थन प्राप्त राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग जाते हैं .

26 अगस्त: इस्लामिक स्टेट समूह के फिदायीन हमलावर और बंदूकधारी काबुल हवाई अड्डे पर निकासी की कोशिश कर रही भीड़ पर हमला करते हैं, जिसमें 170 से अधिक अफगान और 13 अमेरिकी सैनिक मारे जाते हैं.

23 मार्च 2022 : हाई स्कूलों के खुलने के दिन, तालिबान अचानक छठी कक्षा से ऊपर की लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति देने के अपने वादे से मुकर जाता है.

7 मई: तालिबान के सदाचार और व्यसन मंत्रालय का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को पूरे शरीर को ढकने वाले वस्त्र पहनने होंगे और चेहरा ढकना होगा, सिवाय आ ं खों के. मंत्रालय महिलाओं को सलाह देता है कि वे घर पर रहें, जब तक कि उनके पास घर के बाहर कोई महत्वपूर्ण काम न हो.

10 नवंबर: महिलाओं के लिए जिम और पार्कों के उपयोग पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू होता है. तालिबान का कहना है कि उन्होंने यह प्रतिबंध इसलिए लगाया क्योंकि महिलाओं ने कथित तौर पर लिंग आधारित अलगाव नियमों का पालन नहीं किया या खुद को ठीक से ढका नहीं.

20 नवंबर: तालिबान ने 19 लोगों, जिनमें कथित व्यभिचारियों को शामिल किया गया, को सत्ता में वापसी के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे.

8 दिसंबर: तालिबान ने एक दोषी हत्यारे को सैकड़ों लोगों के सामने फा ं सी दी, जो सत्ता में आने के बाद पहली सार्वजनिक फा ं सी थी.

21 दिसंबर 2022 : तालिबान ने महिला छात्राओं को विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने से रोक दिया.

24 दिसंबर: तालिबान ने अफगान महिलाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों के साथ काम करने से प्रतिबंधित कर दिया.

4 जुलाई 2023 : तालिबान ने ब्यूटी सैलून को बंद करने का आदेश दिया, क्योंकि वे कथित तौर पर गैर-इस्लामी सेवाए ं जैसे आइब्रो सेटिंग की सेवाएं देते थे. इस फैसले से लगभग 60,000 महिला उद्यमियों पर असर पड़ा.

13 सितंबर: तालिबान ने चीन के नए राजदूत का स्वागत धूमधाम से किया. कुछ महीनों बाद, तालिबान ने आधिकारिक तौर पर अपने नए राजदूत को बीजिंग भेजा.