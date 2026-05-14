Advertisement
trendingNow13217192
Hindi Newsदुनियाट्रंप की विजिट कवर करने गए फॉक्स न्यूज़ पर चला चीन का चाबुक, 2 मिनट की गलती की चुकाई बड़ी कीमत

ट्रंप की विजिट कवर करने गए फॉक्स न्यूज़ पर चला चीन का चाबुक, 2 मिनट की गलती की चुकाई बड़ी कीमत

Fox News reporter fined: तकनीकी के मामले में आज चीन अमेरिका के कान काट रहा है. 14 मई को एक मामूली सी गलती से अमेरिकी क्रू को चीन में भारी-भरकम जुर्माना भरना पड़ा. जब जुर्माने की टिकट अमेरिकी टीम पर पहुंची तो वो चीन के सुपरब टेक्नोलॉजी को देखकर हैरान रह गए. क्या है पूरा मामला, उसे जानकर आप भी चीन की दाद देंगे.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 14, 2026, 09:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

(AI Image for Trump China visit news)
(AI Image for Trump China visit news)

Trump China visit: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने पूरे लाव-लश्कर के साथ चीन में हैं. दुनियाभर का मीडिया दो दिन की विजिट को खूब कवरेज दे रहा है. इस बीच फॉक्स न्यूज़ के क्रू से ऐसी गलती हो गई, जिसकी उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी. अमेरिकी मीडिया को आज यह सबक भी मिल गया कि आखिर वो चीन से किस मामले में पीछे है. राष्ट्रपति ट्रंप कील राष्ट्रपति शी से मेल मुलाकात से इतर फॉक्स न्यूज़ के रिपोर्टर ने अपनी आंखों देखी जो महसूस किया, उसकी ऑन कैमरा तारीफ की और बाकायदा दंड भुगतकर दुनिया को उसके बारे में बताया. फॉक्स न्यूज़ के पत्रकार ब्रेट बेयर ने कहा कि चीन में उनके क्रू को बस दो मिनट तक गैर-कानूनी तरीके से पार्किंग करने पर 40 डॉलर का जुर्माना भुगतना पड़ा. 

अमेरिकी रिपोर्टर ने देखी चीनी कैमरों की AI पावर

इस दौरे में अमेरिकी मीडिया ने चीन की एआई पावर भी देखी. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात को बेयर ने अपनी स्पेशल रिपोर्ट फ्रॉम चाइना के नाम से दुनिया के सामने पेश किया. फॉक्स न्यूज़ के होस्ट ने अमेरिका और चीन के सर्विलांस सिस्टम की तुलना करते हुए अपना नजरिया बताया. चीन में लोगों की निगरानी के लिए इस्तेमाल तकनीक का जिक्र करते हुए बेयर ने कहा आप कहीं हो, हर जगह आपकी एक-एक मूवमेंट रिकॉर्ड हो रही है. बीजिंग में सचमुच हर जगह कैमरे हैं. इस वक्त हम हैडियन स्टेशन के बाहर हैं और मैं इस कोने पर कम से कम बीस कैमरे गिन सकता हूं.

(यह भी पढ़ें-धंसने लगा मिलेनियम टावर, अरबों-खरबों के प्रोजेक्ट की पीसा की मीनार से होती है तुलना)

Add Zee News as a Preferred Source

ऊपरवाला आपको देख रहा है 

बेयर ने दावा किया कि चप्पे-चप्पे पर कैमरे होने की वजह से चीनी लोग ट्रैफिक रूल तोड़ने से बचते हैं, क्योंकि गलती की सजा तत्काल मिलती है. उन्होंने ये भी बताया कि बीजिंग में बीते 5 महीनों में 1500 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं. वे सब देखते हैं. जानबूझकर गलती करने की गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि उन्हें तुरंत अर्थदंड यानी फाइन लग सकता है.

बेयर ने कहा, 'हमारे ड्राइवर ने दो मिनट तक गैर-कानूनी तरीके से गाड़ी पार्क की और उसे अपने फोन पर मैसेज मिला कि उसे लगभग चालीस U.S. डॉलर का फाइन देना होगा, क्योंकि उनकी गलती भी कैमरे में देखी गई और फौरन चालान फोन पर आ गया.

'परिंदा पर मानता है तो...'

दिसंबर 2025 में एक ऑस्ट्रियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि पूरे चीन में करीब 600 मिलियन से ज्यादा कैमरे लगे हैं. जिनका इस्तेमाल लोगों के चेहरे पहचानने में होता है. लोकेशन ट्रैकिंग में भी वहां AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है. फॉक्स न्यूज़ के होस्ट ने आखिर में कहा कि चीन का सिक्योरिटी सिस्टम काबिले तारीफ है. वो अपने नागरिकों की सुरक्षा और सोशल स्कोरिंग के बारे में सतर्क हैं. इस काम में कैमरे मददगार हैं, जो मिनट-टू-मिनट सब पर नजर रखते हैं.

150 करोड़ आबादी वाले चीन में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना आसान नहीं, लेकिन चीन ने हाईटेक कैमरों और एआई की पावर से सबको दुरुस्त कर रखा है. चीनी कानून बहुत सख्त है. भ्रष्टाचार करने पर मंत्रियों तक को फांसी पर लटका दिया जाता है. इसी वजह से चीन की अपराध दर अन्य घनी आबादी वाले देशों की तुलना में कम है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

TAGS

Trump China Visit

Trending news

100 से ज्यादा जानें लेने के बाद अब मौसम का क्या इरादा है? 15 मई को कैसा रहेगा हाल
Heatwave Alert
100 से ज्यादा जानें लेने के बाद अब मौसम का क्या इरादा है? 15 मई को कैसा रहेगा हाल
यूपी में काल बना तूफान, ताश के पत्तों की तरह गिरे पेड़; 100 से ज्यादा की मौत
Uttar Pradesh storm
यूपी में काल बना तूफान, ताश के पत्तों की तरह गिरे पेड़; 100 से ज्यादा की मौत
घाटी में ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़, महिला सरगना और उसका साथी गिरफ्तार
Jammu-kashmir
घाटी में ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़, महिला सरगना और उसका साथी गिरफ्तार
लोगों की लगी रहती हैं कतारें, विदेशी भी आते हैं पीने, लस्सी कैपिटल कहलाता है ये शहर
Lassi city in India
लोगों की लगी रहती हैं कतारें, विदेशी भी आते हैं पीने, लस्सी कैपिटल कहलाता है ये शहर
नीट पेपर लीक: बड़े लोगों को बचाया... पेशी से लौटते समय एक आरोपी ने चीख-चीखकर बताया
neet paper leak
नीट पेपर लीक: बड़े लोगों को बचाया... पेशी से लौटते समय एक आरोपी ने चीख-चीखकर बताया
उधर ममता काला कोट पहन कोर्ट पहुंचीं, इधर बार काउंसिल ने मंगा ली वकालत की 'कुंडली'!
Mamata Banerjee
उधर ममता काला कोट पहन कोर्ट पहुंचीं, इधर बार काउंसिल ने मंगा ली वकालत की 'कुंडली'!
चुनाव से पहले ही टारगेट पर थे सुवेंदु के PA, चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में बड़ा खुलासा
suvendu adhikari
चुनाव से पहले ही टारगेट पर थे सुवेंदु के PA, चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में बड़ा खुलासा
₹1250 करोड़ खर्च कर CM विजय ने लोगों को दिया तोहफा, कितनी बढ़ेगी सैलरी?
DA hike
₹1250 करोड़ खर्च कर CM विजय ने लोगों को दिया तोहफा, कितनी बढ़ेगी सैलरी?
होर्मुज में शिकार बना भारतीय जहाज, ड्रोन हमले के बाद समुद्र में डूबा
Indian Ship Attacked
होर्मुज में शिकार बना भारतीय जहाज, ड्रोन हमले के बाद समुद्र में डूबा
Heatwave का असर अस्पतालों तक, पंजाब में 3279 मरीजों को मिला कैशलेस इलाज
Punjab Heatwave
Heatwave का असर अस्पतालों तक, पंजाब में 3279 मरीजों को मिला कैशलेस इलाज