ट्रंप की विजिट कवर करने गए फॉक्स न्यूज़ पर चला चीन का चाबुक, 2 मिनट की गलती की चुकाई बड़ी कीमत

Trump China visit: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने पूरे लाव-लश्कर के साथ चीन में हैं. दुनियाभर का मीडिया दो दिन की विजिट को खूब कवरेज दे रहा है. इस बीच फॉक्स न्यूज़ के क्रू से ऐसी गलती हो गई, जिसकी उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी. अमेरिकी मीडिया को आज यह सबक भी मिल गया कि आखिर वो चीन से किस मामले में पीछे है. राष्ट्रपति ट्रंप कील राष्ट्रपति शी से मेल मुलाकात से इतर फॉक्स न्यूज़ के रिपोर्टर ने अपनी आंखों देखी जो महसूस किया, उसकी ऑन कैमरा तारीफ की और बाकायदा दंड भुगतकर दुनिया को उसके बारे में बताया. फॉक्स न्यूज़ के पत्रकार ब्रेट बेयर ने कहा कि चीन में उनके क्रू को बस दो मिनट तक गैर-कानूनी तरीके से पार्किंग करने पर 40 डॉलर का जुर्माना भुगतना पड़ा.

अमेरिकी रिपोर्टर ने देखी चीनी कैमरों की AI पावर

इस दौरे में अमेरिकी मीडिया ने चीन की एआई पावर भी देखी. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात को बेयर ने अपनी स्पेशल रिपोर्ट फ्रॉम चाइना के नाम से दुनिया के सामने पेश किया. फॉक्स न्यूज़ के होस्ट ने अमेरिका और चीन के सर्विलांस सिस्टम की तुलना करते हुए अपना नजरिया बताया. चीन में लोगों की निगरानी के लिए इस्तेमाल तकनीक का जिक्र करते हुए बेयर ने कहा आप कहीं हो, हर जगह आपकी एक-एक मूवमेंट रिकॉर्ड हो रही है. बीजिंग में सचमुच हर जगह कैमरे हैं. इस वक्त हम हैडियन स्टेशन के बाहर हैं और मैं इस कोने पर कम से कम बीस कैमरे गिन सकता हूं.

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ऊपरवाला आपको देख रहा है

बेयर ने दावा किया कि चप्पे-चप्पे पर कैमरे होने की वजह से चीनी लोग ट्रैफिक रूल तोड़ने से बचते हैं, क्योंकि गलती की सजा तत्काल मिलती है. उन्होंने ये भी बताया कि बीजिंग में बीते 5 महीनों में 1500 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं. वे सब देखते हैं. जानबूझकर गलती करने की गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि उन्हें तुरंत अर्थदंड यानी फाइन लग सकता है.

बेयर ने कहा, 'हमारे ड्राइवर ने दो मिनट तक गैर-कानूनी तरीके से गाड़ी पार्क की और उसे अपने फोन पर मैसेज मिला कि उसे लगभग चालीस U.S. डॉलर का फाइन देना होगा, क्योंकि उनकी गलती भी कैमरे में देखी गई और फौरन चालान फोन पर आ गया.

'परिंदा पर मानता है तो...'

दिसंबर 2025 में एक ऑस्ट्रियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि पूरे चीन में करीब 600 मिलियन से ज्यादा कैमरे लगे हैं. जिनका इस्तेमाल लोगों के चेहरे पहचानने में होता है. लोकेशन ट्रैकिंग में भी वहां AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है. फॉक्स न्यूज़ के होस्ट ने आखिर में कहा कि चीन का सिक्योरिटी सिस्टम काबिले तारीफ है. वो अपने नागरिकों की सुरक्षा और सोशल स्कोरिंग के बारे में सतर्क हैं. इस काम में कैमरे मददगार हैं, जो मिनट-टू-मिनट सब पर नजर रखते हैं.

150 करोड़ आबादी वाले चीन में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना आसान नहीं, लेकिन चीन ने हाईटेक कैमरों और एआई की पावर से सबको दुरुस्त कर रखा है. चीनी कानून बहुत सख्त है. भ्रष्टाचार करने पर मंत्रियों तक को फांसी पर लटका दिया जाता है. इसी वजह से चीन की अपराध दर अन्य घनी आबादी वाले देशों की तुलना में कम है.