Advertisement
trendingNow13137494
Hindi NewsदुनियाMojtaba Khamenei: टूटा पैर, बाईं आंख पर चोट, पहले दिन इजरायल-US के हमले में मोजतबा के लिए पड़ गए थे जान के लाले

Mojtaba Khamenei: टूटा पैर, बाईं आंख पर चोट, पहले दिन इजरायल-US के हमले में मोजतबा के लिए पड़ गए थे जान के लाले

Who is Mojtaba Khamenei: ईरान-अमेरिका के पहले दिन के हमले में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई घायल हो गए थे. रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उनके पैर में फ्रैक्चर है और आंख पर भी चोट आई है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Mar 11, 2026, 09:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mojtaba Khamenei: टूटा पैर, बाईं आंख पर चोट, पहले दिन इजरायल-US के हमले में मोजतबा के लिए पड़ गए थे जान के लाले

Iran-US-Israel War: ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले ताबड़तोड़ जारी हैं. ईरानी सेना और आम नागरिक तो इसकी चपेट में हैं ही लेकिन नए सुप्रीम लीडर भी अमेरिका-इजरायल हमले से नहीं बच पाए. सीएनएन ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पहले दिन जब इजरायल और अमेरिका ने हमले किए थे, उसमें मोजतबा खामेनेई घायल हो गए थे. इसके बाद उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया और कुछ मामूली चोटें भी आई हैं. चेहरे पर कुछ छोटे कट्स लग गए हैं और बाईं आंख के पास चोट आई है.

क्या हत्या की हुई थी कोशिश?

नए सुप्रीम लीडर की हालत को लेकर लगातार चल रही अटकलों पर चोटों की खबर आई है. एक इजरायल सोर्स ने पहले CNN को बताया था कि खामेनेई पिछले हफ्ते एक हत्या की कोशिश के दौरान घायल हो गए थे. इस दावे ने कई दिनों से चल रही अफवाहों को हवा दी है. हालांकि ईरान ने यह स्वीकार किया है कि अटैक में सुप्रीम लीडर मामूली रूप से घायल हुए हैं.56 साल के मोजतबा खामेनेई को 8 मार्च को सुप्रीम लीडर घोषित किया गया था. इससे एक हफ्ते पहले ही उनके पिता और पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई इजरायली हमले में मारे गए थे. उन्होंने 37 साल ईरान पर राज किया था. बताया जा रहा है कि मोजतबा इस्लामिक रेवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के साथ बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं. यह ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य और आर्थिक संस्था है. आईआरजीसी ने मोतजबा के प्रति वफादारी की शपथ ली है. फिलहाल अब तक मोजतबा ने देश को संबोधित नहीं किया है.

ट्रंप मोजतबा की नियुक्ति से खुश नहीं

इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि वह मोजतबा की नियुक्ति से खुश नहीं हैं. ट्रंप ने तेहरान से यह भी कहा था कि उनकी सहमति लिए बिना उसे सुप्रीम लीडर नियुक्त नहीं करना चाहिए था. इससे पहले यूएस और इजरायल की स्ट्राइक्स में 49 एडिशनल सीनियर ईरानी अधिकारियों की मौत हो गई थी. मोजतबा की मां, पत्नी और बेटा भी अपनी जान गंवा चुके हैं. बमबारी में मोजतबा को भी चोटें आई थीं, लेकिन यह अभी साफ नहीं हैं कि वह कितनी गंभीर हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ईरान को ट्रंप की चेतावनी

हालांकि ट्रंप ने बुधवार को कहा कि ईरान में अब कुछ नहीं बचा और वह जब चाहेंगे तब जंग खत्म हो जाएगी. उन्होंने कहा कि ईरान के पास कोई नेवी, कोई कम्युनिकेशन और कोई एयरफोर्स नहीं बची.

ट्रंप ने आगे कहा, 'उनकी मिसाइलें दम तोड़ चुकी हैं. उनके ड्रोन हर जगह उड़ा दिए गए हैं, जिसमें उनके ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग भी शामिल है. उन्होंने यह भी कहा कि सेना के मामले में ईरान के पास कुछ बचा नहीं है. उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान कोई ऐसी वैसी हरकत ना करे.'

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

mojtaba khamenei

Trending news

CEC के खिलाफ जल्द पेश होगा महाभियोग प्रस्ताव, क्या हैं विपक्ष के मुख्य आरोप?
India News
CEC के खिलाफ जल्द पेश होगा महाभियोग प्रस्ताव, क्या हैं विपक्ष के मुख्य आरोप?
15340 दिन मौत से लड़ी, नहीं मिली इच्छामृत्यु की इजाजत, आरोपी भी छूटा; कहानी अरुणा की
Aruna Shanbaug
15340 दिन मौत से लड़ी, नहीं मिली इच्छामृत्यु की इजाजत, आरोपी भी छूटा; कहानी अरुणा की
'सदन कोई मेला नहीं है...,' स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में क्या बोले शाह?
amit shah
'सदन कोई मेला नहीं है...,' स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में क्या बोले शाह?
कैसे पूरा होगा विकसित भारत का संकल्प, जगद्गुरु स्वामी सतिशाचार्य जी महाराज ने बताया
Jagadguru Satishacharya Ji
कैसे पूरा होगा विकसित भारत का संकल्प, जगद्गुरु स्वामी सतिशाचार्य जी महाराज ने बताया
'जब बोलने का मौका होता है, तब इंग्लैंड में होते हैं...', राहुल गांधी पर भड़के शाह
amit shah
'जब बोलने का मौका होता है, तब इंग्लैंड में होते हैं...', राहुल गांधी पर भड़के शाह
'पहले हटाया जाएगा फूड पाइप, फिर...' इच्छामृत्यु मिलने पर छलका हरीश के पिता का दर्द
harish rana case
'पहले हटाया जाएगा फूड पाइप, फिर...' इच्छामृत्यु मिलने पर छलका हरीश के पिता का दर्द
LPG Cylinder Shortage LIVE Updates: घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत की खबरों पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान, LPG सप्लाई को लेकर कही ये बात
LPG Crisis
LPG Cylinder Shortage LIVE Updates: घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत की खबरों पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान, LPG सप्लाई को लेकर कही ये बात
पलक झपकती नहीं... इच्छामृत्यु का फैसला देते जज भावुक, अब हरीश के साथ क्या होगा
Harish Rana Euthanasia Case
पलक झपकती नहीं... इच्छामृत्यु का फैसला देते जज भावुक, अब हरीश के साथ क्या होगा
'भारत में कोई संकट नहीं, अफवाह फैलाने में लगी है कांग्रेस...', पीएम मोदी की दो टूक
DNA
'भारत में कोई संकट नहीं, अफवाह फैलाने में लगी है कांग्रेस...', पीएम मोदी की दो टूक
भारत की वजह से दुनिया में काबू में रहीं तेल की कीमतें, US ने इंडिया की जमकर तारीफ की
Russian Oil
भारत की वजह से दुनिया में काबू में रहीं तेल की कीमतें, US ने इंडिया की जमकर तारीफ की