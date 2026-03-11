Mojtaba Khamenei: टूटा पैर, बाईं आंख पर चोट, पहले दिन इजरायल-US के हमले में मोजतबा के लिए पड़ गए थे जान के लाले

Who is Mojtaba Khamenei: ईरान-अमेरिका के पहले दिन के हमले में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई घायल हो गए थे. रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उनके पैर में फ्रैक्चर है और आंख पर भी चोट आई है.
Iran-US-Israel War: ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले ताबड़तोड़ जारी हैं. ईरानी सेना और आम नागरिक तो इसकी चपेट में हैं ही लेकिन नए सुप्रीम लीडर भी अमेरिका-इजरायल हमले से नहीं बच पाए. सीएनएन ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पहले दिन जब इजरायल और अमेरिका ने हमले किए थे, उसमें मोजतबा खामेनेई घायल हो गए थे. इसके बाद उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया और कुछ मामूली चोटें भी आई हैं. चेहरे पर कुछ छोटे कट्स लग गए हैं और बाईं आंख के पास चोट आई है.
नए सुप्रीम लीडर की हालत को लेकर लगातार चल रही अटकलों पर चोटों की खबर आई है. एक इजरायल सोर्स ने पहले CNN को बताया था कि खामेनेई पिछले हफ्ते एक हत्या की कोशिश के दौरान घायल हो गए थे. इस दावे ने कई दिनों से चल रही अफवाहों को हवा दी है. हालांकि ईरान ने यह स्वीकार किया है कि अटैक में सुप्रीम लीडर मामूली रूप से घायल हुए हैं.56 साल के मोजतबा खामेनेई को 8 मार्च को सुप्रीम लीडर घोषित किया गया था. इससे एक हफ्ते पहले ही उनके पिता और पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई इजरायली हमले में मारे गए थे. उन्होंने 37 साल ईरान पर राज किया था. बताया जा रहा है कि मोजतबा इस्लामिक रेवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के साथ बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं. यह ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य और आर्थिक संस्था है. आईआरजीसी ने मोतजबा के प्रति वफादारी की शपथ ली है. फिलहाल अब तक मोजतबा ने देश को संबोधित नहीं किया है.
इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि वह मोजतबा की नियुक्ति से खुश नहीं हैं. ट्रंप ने तेहरान से यह भी कहा था कि उनकी सहमति लिए बिना उसे सुप्रीम लीडर नियुक्त नहीं करना चाहिए था. इससे पहले यूएस और इजरायल की स्ट्राइक्स में 49 एडिशनल सीनियर ईरानी अधिकारियों की मौत हो गई थी. मोजतबा की मां, पत्नी और बेटा भी अपनी जान गंवा चुके हैं. बमबारी में मोजतबा को भी चोटें आई थीं, लेकिन यह अभी साफ नहीं हैं कि वह कितनी गंभीर हैं.
हालांकि ट्रंप ने बुधवार को कहा कि ईरान में अब कुछ नहीं बचा और वह जब चाहेंगे तब जंग खत्म हो जाएगी. उन्होंने कहा कि ईरान के पास कोई नेवी, कोई कम्युनिकेशन और कोई एयरफोर्स नहीं बची.
ट्रंप ने आगे कहा, 'उनकी मिसाइलें दम तोड़ चुकी हैं. उनके ड्रोन हर जगह उड़ा दिए गए हैं, जिसमें उनके ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग भी शामिल है. उन्होंने यह भी कहा कि सेना के मामले में ईरान के पास कुछ बचा नहीं है. उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान कोई ऐसी वैसी हरकत ना करे.'