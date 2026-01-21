'मिडिल पावर एक साथ आओ, वरना अमेरिका खा जाएगा...', ग्रीनलैंड पर ट्रंप के प्लान से भड़के फ्रांस-कनाडा, दावोस में अमेरिका के खिलाफ भरी हुंकार

Middle powers to counter great powers threat: दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक सभा दावोस में इस बार माहौल कुछ अलग ही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड खरीदने या हड़पने की जिद और कनाडा को फिर से अमेरिका में मिलाने वाली बातों ने सबको हिला दिया है. ट्रंप ने तो धमकी दे डाली कि फ्रांस समेत कई यूरोपीय देशों पर 10 फीसदी टैरिफ लगा देंगे, अगर डेनमार्क ग्रीनलैंड नहीं छोड़ेगा. जून तक ये 25 फीसदी तक पहुंच सकता है. ट्रंप ने यहां तक कहा कि जरूरत पड़ी तो ताकत का इस्तेमाल भी करेंगे. इसके बाद से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है.

“मिडिल पावर” देशों से एकजुट होने की अपील

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को खरीदने की मंशा जताने और कनाडा को लेकर दिए गए बयानों के बाद फ्रांस और कनाडा खुलकर अमेरिका के सामने आ गए हैं. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के दावोस सम्मेलन में दोनों देशों ने “मिडिल पावर” देशों से एकजुट होने की अपील की है.

मैक्रों का बड़ा बयान: दुनिया में बढ़ रही अस्थिरता

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि आज की दुनिया अस्थिरता और असंतुलन से गुजर रही है. इसका हल टकराव नहीं, बल्कि सहयोग है. उन्होंने BRICS और G20 देशों के साथ मजबूत रिश्तों की जरूरत बताई. मैक्रों बोले, “दुनिया का बिखराव किसी के भी हित में नहीं है. सहयोग ही आगे का रास्ता है.” आपको बता दें कि भारत BRICS और G20 दोनों का सदस्य है.

कनाडा की दो टूक: टेबल पर नहीं तो मेन्यू में

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने तो बहुत ही बेहद सख्त लहजे में कहा, “अगर आप फैसले की टेबल पर नहीं बैठे हैं, तो आप मेन्यू में होंगे.” इसका मतलब साफ है ‌कि अगर अगर मिडिल पावर देश आपस में एकजुट नहीं होंगे,तो अमेरिका, चीन जैसी बड़ी ताकतें अपने फैसले थोप देंगी. वो आप पर नियत्रंण कर लेंगी. कार्नी ने आगे कहा कि कहा कि महाशक्तियां अब अकेले चलने की ताकत रखती हैं, लेकिन मिडिल पावर देशों को साथ आना ही होगा. कार्नी ने इसे विश्व व्यवस्था के टूटने की शुरुआत बताया और कहा कि यह कोई बदलाव नहीं, बल्कि एक बड़ा “टूटाव” है.

ट्रंप की धमकी और टैरिफ वार

डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क के समर्थन में खड़े फ्रांस समेत आठ देशों पर 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जो जून तक बढ़कर 25% हो सकता है. ट्रंप ने यह भी साफ किया है कि वे ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं और सैन्य कार्रवाई से भी इनकार नहीं किया. यूरोप की चिंता और अमेरिका की सफाई यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने चेतावनी दी कि इस तरह के कदम दुनिया को खतरनाक रास्ते पर ले जाएंगे. वहीं, अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि टैरिफ की धमकियां बातचीत की रणनीति हो सकती हैं.

चीन, रूस और व्यापार युद्ध पर मैक्रों

मैक्रों ने चीन की नीतियों को भी खतरा बताया और कहा कि जरूरत से ज्यादा उत्पादन वैश्विक बाजार को नुकसान पहुंचा रहा है. उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि व्यापार युद्ध में कोई विजेता नहीं होता.

ग्रीनलैंड पर फ्रांस का साफ स्टैंड

मैक्रों ने कहा कि फ्रांस और यूरोप राष्ट्रीय संप्रभुता और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के साथ मजबूती से खड़े हैं. उन्होंने बताया कि फ्रांस और डेनमार्क ग्रीनलैंड में साझा सैन्य अभ्यास करेंगे, किसी को धमकाने के लिए नहीं, बल्कि सहयोग के लिए.