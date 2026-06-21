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फ्रांस ने आग उगल रहे 'ड्रैगन' का कुचला फन! 9 सीक्रेट पुलिस स्टेशन किए बंद; 2 चीनी नागरिक डिपोर्ट; बौखला गया बीजिंग

China Secret Police Stations in France: फ्रांस ने आग उगल रहे 'ड्रैगन' का फन कुचल दिया है. उसने अपने देश में गुप्त रूप से चल रहे चीन के 9 सीक्रेट पुलिस स्टेशनों को ढूंढकर ताला लगा दिया है. साथ ही 2 चीनी नागरिकों को अवैध गतिविधियों को डिपोर्ट कर दिया है. इस एक्शन से चीन बौखला गया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 21, 2026, 05:51 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 05:51 AM IST
फ्रांस ने आग उगल रहे 'ड्रैगन' का कुचला फन! 9 सीक्रेट पुलिस स्टेशन किए बंद; 2 चीनी नागरिक डिपोर्ट; बौखला गया बीजिंग

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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