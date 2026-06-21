China Secret Police Stations in France Shut Down: देश के बाहर रह रहे अपने असंतुष्ट नागरिकों पर नजर रखने और दबाने के लिए चीन की ओर से चलाए जा रहे सीक्रेट पुलिस स्टेशनों पर फ्रांस ने जबरदस्त चोट पहुंचाई है. फ्रांस के अधिकारियों ने देश भर में चल रहे चीन के कथित 9 गुप्त पुलिस स्टेशनों को बंद करवा दिया है. माना जा रहा है कि चीन की खुफिया गतिविधियों के खिलाफ यूरोप में हुई यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है. बीजिंग ने इस घटना पर खेद जताते हुए फ्रांस से नाराजगी जाहिर की है.