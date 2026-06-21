China Secret Police Stations in France Shut Down: देश के बाहर रह रहे अपने असंतुष्ट नागरिकों पर नजर रखने और दबाने के लिए चीन की ओर से चलाए जा रहे सीक्रेट पुलिस स्टेशनों पर फ्रांस ने जबरदस्त चोट पहुंचाई है. फ्रांस के अधिकारियों ने देश भर में चल रहे चीन के कथित 9 गुप्त पुलिस स्टेशनों को बंद करवा दिया है. माना जा रहा है कि चीन की खुफिया गतिविधियों के खिलाफ यूरोप में हुई यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है. बीजिंग ने इस घटना पर खेद जताते हुए फ्रांस से नाराजगी जाहिर की है.
रिपोर्ट के मुताबिक, मामले की जांच कर रहे फ्रांसीसी अधिकारियों का मानना है कि ये केंद्र चीन की सीक्रेट पुलिस के अनौपचारिक विस्तार के रूप में काम कर रहे थे. इनके जरिए विदेश में रह रहे चीनी प्रवासियों की निगरानी की जाती थी. इसके साथ ही उनकी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और चीन सरकार के आलोचकों पर दबाव डालने का काम होता था.
अधिकारियों का कहना है कि जिन 9 सीक्रेट पुलिस स्टेशनों को बंद करवाया गया है. वे मुख्य रूप से पेरिस और उसके आसपास सांस्कृतिक, सामुदायिक तथा व्यावसायिक संगठनों के रूप में छिपे हुए थे. फ्रांसीसी काउंटर-इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कई हफ्तों तक इन अड्डों का पता लगाया गया. जिसके बाद उन्हें बंद करने का आदेश दिया गया.
अधिकारियों ने फ्रांस में खुफिया नेटवर्क को को-ऑर्डिनेट करने वाले तीन चीनी व्यक्तियों की पहचान की है. इनमें से दो को फ्रांस से निष्कासित कर दिया गया है, जबकि तीसरे पर न्यायिक कार्यवाही की जा रही है. फ्रांसीसी अधिकारियों ने इन व्यक्तियों के बारे में अधिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की है.
रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2024 में पहली बार इस चीनी नेटवर्क का खुलासा हुआ था. तब चीनी खुफिया एजेंसी से जुड़े लोगों ने कथित तौर पर चीन के विपक्षी लिंग हुआझान को जबरन चीन वापस भेजने की कोशिश की थी. हालांकि, वक्त रहते फ्रांसीसी पुलिस को इस बारे में पता चल गया. जिसके तुरंत मामले में हस्तक्षेप कर के ड्रैगन को इरादों को विफल कर दिया गया. इसी घटना के बाद पूरे देश में इस नेटवर्क की गहराई से जांच शुरू की गई.
वहीं, चीन ने इस तरह के सीक्रेट पुलिस स्टेशन बनाए के दावों से बार-बार इनकार किया है. चीनी अधिकारियों का कहना है कि ये केंद्र विदेश में रह रहे अपने नागरिकों को पासपोर्ट नवीनीकरण और अन्य सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हैं. हालांकि, मानवाधिकार संगठन और जांच एजेंसियां इन दावों को खारिज करती हैं. सेफगार्ड डिफेंडर्स जैसे संगठनों ने भी कई देशों में दर्जनों कथित चीनी विदेशी पुलिस स्टेशनों के बारे में पता लगाया है. (ANI)