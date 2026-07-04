/होर्मुज खुलवाने के लिए फ्रांस की तैयारी, तैनात किए बारूदी सुरंग रोधी युद्धपोत, UK के साथ मिलकर मल्टीनेशनल मिशन शुरू करने का भी संकेत

UK-France latest move on Hormuz Strait: करीब एक महीने तक चली जंग के बाद ईरान जंग फिलहाल थम गई है. इसके साथ ही होर्मुज स्ट्रेट को खोलने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है. होर्मुज के समुद्र में बिछी सुरंगों को हटाने के लिए फ्रांस ने माइन काउंटरमेजर एसेट्स तैनात किए हैं. वहीं ब्रिटेन ने भी इस काम में मदद देने के लिए ओमान के साथ मिलकर मल्टीनेशनल मिशन तैयार करने की घोषणा की है.
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि फ्रांस ने होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित नेविगेशन बहाल करने में मदद के लिए पश्चिम एशिया में माइन काउंटरमेजर एसेट्स तैनात किए हैं.
मैक्रों ने एक्स पर लिखी एक पोस्ट में कहा, 'फ्रांस ने मिडिल ईस्ट में माइन काउंटरमेजर एसेट्स तैनात किए हैं, जिसमें खास तौर पर दो माइनहंटर शामिल हैं. दो फ्रिगेट और एक समुद्री पेट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ, ये एसेट्स हमारे पार्टनर्स के साथ, नेविगेशन को पूरी तरह से फिर से शुरू करने और होर्मुज स्ट्रेट में ट्रैफिक की सुरक्षा पक्का करने में मदद करने के लिए तैयार हैं.'
उन्होंने आगे कहा, 'पिछली 17 जून को यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन हुआ. इस एमओयू में कई बातें खासकर होर्मुज स्ट्रेट में नेविगेशन की आज़ादी को पक्का करना क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम रहा है.'
मैक्रों ने कहा, 'ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद के साथ बातचीत के बाद फ्रांस अपनी मिलिट्री तैनाती को बदल रहा है. इस अच्छे डेवलपमेंट और बदलती ज़रूरतों को देखते हुए मैंने अपनी तैनाती को बदलने का फैसला किया है. एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल इस तरह टूलॉन में अपने होम पोर्ट पर लौट रहा है, जबकि हमारे माइन काउंटरमेज़र एसेट्स और उनके एस्कॉर्ट तैनात हैं. वे हमारे पार्टनर्स के साथ दखल देने के लिए तैयार हैं.'
मैक्रों ने कहा, 'फ्रांस हालात को सामान्य बनाने के लिए पूरी तरह से लगा हुआ है और बदलती स्थितियों को देखते हुए अपने एसेट्स को एडजस्ट करता रहेगा.'
मैक्रों ने यह घोषणा इस शुक्रवार को ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर के साथ जारी जॉइंट स्टेटमेंट में की. उन्होंने एलान किया कि वे स्ट्रेटेजिक वॉटरवे से सुरक्षित रास्ता पक्का करने के लिए ओमान के साथ काम करेंगे. साथ ही, जरूरत पड़ने पर एक बड़े मल्टीनेशनल मिशन को तैनात करने के लिए तैयार हैं.
दोनों नेताओं ने होर्मुज स्ट्रेट के जरिए नेविगेशन को सुरक्षित करने के अपने कमिटमेंट को फिर से कन्फर्म किया. स्टेटमेंट में कहा गया, 'होर्मुज स्ट्रेट ग्लोबल इकॉनमी के लिए एक ज़रूरी रास्ता है. स्ट्रेट के जरिए सभी देशों के जहाजों के लिए सुरक्षित ट्रांजिट फिर से शुरू करना ग्लोबल चिंता का विषय है.'
संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया, 'ओमान सल्तनत यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के साथ मिलकर काम करने के लिए सहमत हो गई है ताकि यह पक्का हो सके कि उसके संप्रभु टेरिटोरियल पानी नेविगेशन के लिए सुरक्षित रहें.'
इसमें आगे कहा गया, 'UK और फ्रांस होर्मुज स्ट्रेट में नेविगेशन की आज़ादी को सपोर्ट करने के लिए बड़े मल्टीनेशनल मिलिट्री मिशन को तैनात करने के लिए भी तैयार हैं.'
जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया, 'यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस रीजनल स्टेबिलिटी, सभी देशों की प्रभुसत्ता का सम्मान करने, ग्लोबल सिक्योरिटी, नेविगेशन की आजादी और इंटरनेशनल लॉ को बनाए रखने के लिए अपने पार्टनर्स के साथ करीबी सहयोग बनाए रखने की इच्छा को फिर से पक्का करते हैं.'