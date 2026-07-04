/होर्मुज खुलवाने के लिए फ्रांस की तैयारी, तैनात किए बारूदी सुरंग रोधी युद्धपोत, UK के साथ मिलकर मल्टीनेशनल मिशन शुरू करने का भी संकेत

मैक्रों ने कहा, 'ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद के साथ बातचीत के बाद फ्रांस अपनी मिलिट्री तैनाती को बदल रहा है. इस अच्छे डेवलपमेंट और बदलती ज़रूरतों को देखते हुए मैंने अपनी तैनाती को बदलने का फैसला किया है. एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल इस तरह टूलॉन में अपने होम पोर्ट पर लौट रहा है, जबकि हमारे माइन काउंटरमेज़र एसेट्स और उनके एस्कॉर्ट तैनात हैं. वे हमारे पार्टनर्स के साथ दखल देने के लिए तैयार हैं.'