Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /होर्मुज खुलवाने के लिए फ्रांस की तैयारी, तैनात किए बारूदी सुरंग रोधी युद्धपोत, UK के साथ मिलकर मल्टीनेशनल मिशन शुरू करने का भी संकेत

होर्मुज खुलवाने के लिए फ्रांस की तैयारी, तैनात किए बारूदी सुरंग रोधी युद्धपोत, UK के साथ मिलकर मल्टीनेशनल मिशन शुरू करने का भी संकेत

UK-France on Hormuz: ईरान जंग के थमते ही फ्रांस और ब्रिटेन होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए सक्रिय हो गए हैं. होर्मुज ने ओमान से बात करके होर्मुज स्ट्रेट में डीमाइनिंग एसेट्स तैनात किए हैं, जो वहां बिछी समुद्री सुरंगों को साफ करने का काम करेंगे. वहीं जरूरत पड़ने पर मल्टीनेशनल मिशन तैनात करने का भी संकेत दिया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 04, 2026, 10:34 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 10:34 PM IST
होर्मुज खुलवाने के लिए फ्रांस की तैयारी, तैनात किए बारूदी सुरंग रोधी युद्धपोत, UK के साथ मिलकर मल्टीनेशनल मिशन शुरू करने का भी संकेत
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
UPTET 2026: यूपी टीईटी परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न, 88.77% अभ्यर्थी हुए शामिल; जानिए
uptet 202634 min ago
2
weather update37 min ago
3
Diljit Dosanjh39 min ago
4
FIFA World Cup 202645 min ago
5
Wimbledon 202646 min ago