दुनिया

चीनी कंपनी 'बच्चों जैसी' सेक्स डॉल्स बेचकर लोगों को कर रही बर्बाद! चकाचौंध-फैशन और ग्लैमर के इस शहर में खोला स्टोर तो मचा हाहाकार

Shein childlike sex dolls: चीन की ई-कॉमर्स कंपनी शीन(Shein) फ्रांस में अपना पहला फिजिकल स्टोर खोल रही है, जैसे ही इस बात की सूचना सामने आई पेरिस में जमकर विरोध होने लगा. हालात यह हो गए हैं कि सरकार से लोग इसको बैन करने की मांग कर रहे हैं, इसके पीछे तो कई वजह है, लेकिन मुख्य वजह है 'बच्चों जैसी' सेक्स डॉल्स की बिक्री. जानें पूरी खबर. 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 05, 2025, 10:32 AM IST
प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो साभार-एआई)
प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो साभार-एआई)

Protest in the name of Shein childlike sex dolls: पेरिस, जहां डिजाइनर सूट और हाई हील्स की चमक दुनिया को दीवाना बनाती है, वहां एक चीनी कंपनी ने कदम रखते ही सबको चौंका दिया. नाम है शीन. 5 नवंबर 2025 से बीएचवी डिपार्टमेंट स्टोर में इसका पहला फिजिकल काउंटर खुलेगा. फिर गैलरी ला फायेत के 5 बड़े मॉल में अपना स्टोरी खोलेगी. ये सब सोसाइटी डेस ग्रां मैगाजिन्स (एसजीएम) ग्रुप के तहत हो रहा है. लेकिन फ्रांस में शीन(Shein) के आने से जमकर विरोध हो रहा है. शीन को 'फास्ट फैशन' का विलेन माना जा रहा है. फ्रांस में शीन प्लेटफॉर्म को बैन करने की मांग तेज हो गई है. जानें इसके पीछे की कहानी.

शीन को बैन करने की क्यों मांग?
सीएनएन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, शीन सिर्फ सस्ते कपड़े नहीं बेचती. वो 'बच्चों जैसी सेक्स डॉल्स' भी बेच रही थी. छोटे बच्चों की तरह दिखने वाली गुड़िया, जो टेडी बियर पकड़े हों, बच्चों के कपड़े पहने हों. फ्रांस की चिल्ड्रन हाई कमिश्नर सारा एल-हाइरी ने तभी तो सोमवार को चेतावनी दी कि "ये पेडो-क्रिमिनल डॉल्स हैं. जो इन्हें खरीदता है, वो संभावित शिकारी है. कोई हक नहीं किसी को ऐसी चीज खरीदने का." 

सेक्स डॉल्स स्कैंडल: बैन की धमकी
 शीन पर 'चाइल्डलाइक' सेक्स डॉल्स बेचने का आरोप लगने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने प्लेटफॉर्म बैन की धमकी दी है. पेरिस प्रॉसीक्यूटर ऑफिस ने शीन, टेमू, अलीएक्सप्रेस और विश पर जांच शुरू की है. माइनर्स को वायलेंट, पॉर्नोग्राफिक मैसेज पहुंचाने और माइनर्स की पॉर्न इमेजेस फैलाने के आरोप लगे हैं. शीन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डोनाल्ड तांग ने सीएनएन को बताया, "हर सेलर अपनी लिस्टिंग के लिए जिम्मेदार है. हमने सभी सेक्स डॉल्स बैन कर दिए और प्रोटेक्शन बढ़ा दिया है. जांच में सहयोग करेंगे. " मर्लिन ने कहा कि स्कैंडल के बाद पार्टनरशिप कैंसल करने वाले थे, लेकिन शीन के बैन ने लॉन्च बचाया.  कोटेंडिन ने जोड़ा, "फिजिकल स्टोर में ऐसी सिचुएशन कभी नहीं होती." 

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

Sex Doll

