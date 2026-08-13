फ्रांस के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर जेलीफिश 'अटैक' , बंद करना पड़ा पूरा सिस्टम; परमाणु सुरक्षा के लिए कितना खतरा?

Gravelines reactors Shut Down: उत्तरी फ्रांस में स्थित सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन ग्रेवलाइन्स (Gravelines Nuclear Power Station) में उस वक्त बिजली उत्पादन ठप हो गया, जब प्लांट के कूलिंग पंपों में जेलीफिश का एक बड़ा झुंड फंस गया. बताया गया कि समुद्र से आने वाले पानी के कूलिंग पंपों और फिल्टर्स में जेलीफिश का एक बड़ा झुंड फंसा, जिसके बाद 4 में 3 रिएक्टर ठप पड़ गए. इसका सीधा असर बिजली के उत्पादन पर देखने को मिला.
दरअसल, समुद्री पानी से जुड़े कूलिंग सिस्टम में बड़ी संख्या में एक साथ जेलीफिश पहुंच गई, जिसके बाद पानी खींचने वाले पंपों को बंद करना पड़ा. इस अनोखी घटना ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है. सबसे बड़ा संयोग है कि ठीक एक साल पहले भी ऐसी ही घटना इस प्लांट के साथ हुई थी, जिसके बाद कुछ समय के लिए प्लांट को बंद करना पड़ा था.
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, यह घटना 11 अगस्त 2026 को सामने आई. फ्रांस की सरकारी ऊर्जा कंपनी EDF की ओर से बताया गया कि प्लांट के रिएक्टर नंबर 2,3 और 4 को बंद किया गया है. हालांकि, इस दौरान रिएक्टर 1 का उत्पादन भी कम किया गया. कंपनी का कहना है कि प्लांट का रिएक्टर नंबर 5 पहले ही रखरखाव के लिए बंद था.
फ्रांस की कंपनी की ओर स्पष्ट किया गया कि इस घटना से परमाणु संयंत्र की सुरक्षा, कर्मचारियों या पर्यावरण पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है. प्लांट के बंद होने की असली वजह इनटेक सिस्टम में जेलीफिश का झुंड आना हुआ.
बता दें कि परमाणु बिजली संयंत्र में रिएक्टर के भीतर काफी मात्रा में गर्मी पैदा होती है. इस गर्मी को नियंत्रित करने और बिजली उत्पादन की प्रक्रिया को सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए कूलिंग की जरूरत होती है. ऐसे में प्लांट को ठंडा करने के लिए चैनल के जरिए पानी पहुंचाया जाता है. चूंकि, यह सिस्टम उत्तरी सी से जुड़ा हुआ है, ऐसे में समुद्र में मौजूद जीव-जंतु प्लांट के पानी लेने वाले सिस्टम के लिए एक चुनौती बनते हैं.
Gravelines केवल फ्रांस ही नहीं, बल्कि पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु बिजली संयंत्रों में से एक है. इस पूरे प्लांट में कुल छह प्रेसराइज्ड वाटर रिएक्टर यानी PWR हैं. इन सभी रिएक्टर की क्षमता लगभग 910 मेगावाट है.
इस परमाणु बिजली संयत्रं का निर्माण 1970 के दशक के मध्यम में शुरू हुआ था. इसके पहले दो रिएक्टर साल 1980, दो 1981 और पांचवां एवं छठा रिएक्टर 1885 में चालू हुआ. यह प्लांट डनकर्क और कलैस के बीच स्थित है. समुद्र के किनारे यह बसा हुआ है, जिस कारण कूलिंग के लिए पानी आसानी से मिलता है.
फ्रांस के सबसे बड़े प्लांट में यह कोई पहला मौका नहीं है, जब जेलीफिश के कारण रिएक्टरों पर प्रभाव पड़ा हो और उन्हें बंद करना पड़ा हो. इससे पहले साल 2025 में भी बड़ी संख्या में प्लांट के लिए कूलिंग सिस्टम वाले पाइप में बड़ी संख्या में जेलीफिश पहुंच गई थीं, जिस कारण प्लांट के कुछ रिएक्टर्स को बंद करना पड़ा.
उस वक्त पहले से ही रखरखाव के कारण दो रिएक्टर पहले से ही बंद थे और जेलीफिश के आने के कारण चार अन्य रिएक्टरों को बंद करना पड़ा. सरकारी कंपनी EDF की ओर से उस वक्त बताया गया था कि इस कारण प्लांट की सुरक्षा या पर्यावरण पर कोई असर नहीं पड़ा था.
प्लांट के कूलिंग सिस्टम में जेलीफिश के झुंड आने की घटना कई मायनों में खास है. हाल में EDF की ओर से दावा किया गया था कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए काफी तैयारियां की गई हैं. बावजूद इसके प्लांट के कूलिंग सिस्टम तक जेलीफिश पहुंच गई. सवाल उठ रहा है कि सरकारी कंपनी की ओर से किए गए तमाम दावे के बाद भी आखिर जेलीफिश कैसे प्लांट तक पहुंची. हालांकि, इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि विशेषज्ञों ने माना कि इस घटना का परमाणु सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, जेलीफिश की मौजूदगी का पता चलने के बाद मछली पकड़ने वाली नाव को भी तैनात किया गया. जिससे समुद्री इलाके में मौजूद झुंड को प्लांट के इनटेक सिस्टम से दूर रखने में मदद मिले. प्लांट के इनटेक से जेलीफिश को निकालने के लिए वैक्यूम का इस्तेमाल किया जाता है.