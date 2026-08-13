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फ्रांस के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर जेलीफिश 'अटैक' , बंद करना पड़ा पूरा सिस्टम; परमाणु सुरक्षा के लिए कितना खतरा?

फ्रांस के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र को केवल इसलिए बंद करना पड़ा, क्योंकि उसके कूलिंग पंपों में जेलीफिश का एक बड़ा झुंड आ गया. इससे पहले फ्रांस की सरकारी कंपनी ने दावा किया था कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए तैयारियां की गईं, जो हवा-हवाई साबित हुईं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 13, 2026, 08:53 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:56 AM IST
फ्रांस के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर जेलीफिश 'अटैक' , बंद करना पड़ा पूरा सिस्टम; परमाणु सुरक्षा के लिए कितना खतरा?
Image Credit: एक साल बाद फिर परमाणु रिएक्टर प्लांट बंद (Reuters)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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