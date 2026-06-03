/स्टील्थ फाइटर और ड्रोन का काल बनेगी नई मिसाइल, टेस्ट में फ्रांस की MICA NG कामयाब; भारत को होगा बड़ा फायदा

Rafale Fighter Jet MICA NG Missile Test News: फ्रांस ने शुक्रवार को राफेल फाइटर जेट से MICA NG एयर-टू-एयर मिसाइल की दूसरी डेवलपमेंट फायरिंग सफलतापूर्वक कर ली. स्टील्थ एयरक्राफ्ट, ड्रोन और क्रूज़ मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किए गए इस नई पीढ़ी के हथियार का पहली बार सुपरसोनिक फ़्लाइट कॉन्फ़िगरेशन में परीक्षण किया गया. मिसाइल बनाने वाली कंपनी MBDA ने भविष्य की हवाई लड़ाई में मिसाइल की भूमिका को अहम बताया है.
कंपनी ने टेस्ट के बाद जारी बयान में कहा, 'MICA NG एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस है, जो इसे भविष्य के तेज और ज़्यादा स्टील्थ (छिपकर हमला करने वाले) खतरों से निपटने में सक्षम बनाती है.'
कंपनी ने आगे कहा, 'एयर-टू-एयर मिसाइलों के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर जैसे सामान्य लक्ष्यों के अलावा MICA NG उन लक्ष्यों के खिलाफ भी अपनी क्षमता बढ़ाती है जिनका इन्फ्रारेड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर बहुत कम होता है. जैसे कि ड्रोन, स्टील्थ फाइटर और तेजी से दिशा बदलने वाली क्रूज मिसाइलें.'
यह परीक्षण फ्रांसीसी रक्षा खरीद एजेंसी DGA के मिसाइल टेस्टिंग सेंटर की मेडिटेरेनियन साइट पर किया गया. इसे मिसाइल के क्वालिफिकेशन और राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ उसके इंटीग्रेशन की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है.
MBDA ने कहा, 'राफेल से MICA NG एयर-टू-एयर मिसाइल की दूसरी डेवलपमेंट फायरिंग सफलतापूर्वक की गई. यह इंटरसेप्शन, कॉम्बैट और सेल्फ-डिफेंस के लिए नई पीढ़ी की मिसाइल है. सुपरसोनिक फ़्लाइट कॉन्फिगरेशन में पहली बार की गई यह फायरिंग DGA मिसाइल टेस्टिंग सेंटर की मेडिटेरेनियन साइट पर हुई.'
कंपनी ने आगे कहा, 'जून 2025 में राफेल से पहले डेवलपमेंट शॉट के बाद मिसाइल के क्वालिफिकेशन और राफेल के साथ इसके इंटीग्रेशन की दिशा में यह बड़ा कदम रहा. यह फायरिंग MBDA, DGA, डसॉल्ट एविएशन और फ्रांसीसी एयर एंड स्पेस फोर्स की टीमों ने मिलकर मुश्किल ऑपरेशनल स्थितियों में की.'
MBDA के अनुसार, 'इसने सुपरसोनिक फ़्लाइट के दौरान MICA NG के इन्फ्रारेड सीकर के परफॉर्मेंस का सफलतापूर्वक मूल्यांकन किया, जिससे मौजूदा और भविष्य के सभी तरह के खतरों से निपटने की इसकी क्षमता साबित हुई.'
यह ट्रायल मिसाइल के इन्फ्रारेड सीकर पर केंद्रित था, जो टारगेट से मिली जानकारी का इस्तेमाल करके मिसाइल के रास्ते (ट्रैजेक्टरी) को अपने आप एडजस्ट करता है. यह अपने इन्फ्रारेड कॉन्फ़िगरेशन में, सीकर टारगेट से निकलने वाले हीट सिग्नेचर का पता लगाता है.
MBDA ने कहा कि फायरिंग ने मिसाइल के इन्फ्रारेड वर्शन की पूरी डिप्लॉयमेंट चेन, खासकर इसके सीकर की क्षमता को, बहुत मुश्किल उड़ान स्थितियों और ज़्यादा तापमान में भी सफलतापूर्वक साबित किया. कंपनी ने बताया कि सुपरसोनिक माहौल में सीकर का टेस्ट करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि तेज रफ़्तार से एयरक्राफ्ट और मिसाइल के आस-पास का तापमान बढ़ जाता है, जिससे टारगेट का पता लगाना और मुश्किल हो जाता है.
MBDA ने कहा, 'तापमान जितना ज़्यादा होगा, टारगेट और इमेज के बैकग्राउंड के बीच का अंतर (कॉन्ट्रास्ट) उतना ही कम होगा, और सीकर के लिए उसका पता लगाना उतना ही मुश्किल होगा. इस टेस्ट ने इन स्थितियों में MICA NG के इन्फ्रारेड सीकर की क्षमताओं को साबित किया.'
कंपनी ने बताया कि इस मिसाइल का मकसद मुश्किल और हाई-इंटेंसिटी वाले एयरस्पेस में ऑपरेशनल बढ़त बनाए रखने की फ्रांस की क्षमता को मज़बूत करना है.
MBDA ने आगे कहा कि MICA NG इसलिए फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए एयर सुपीरियरिटी बनाए रखने के लिए इंटरसेप्शन, क्लोज़ कॉम्बैट और सेल्फ-डिफेंस क्षमताएं सुनिश्चित करेगा, साथ ही इसके VL MICA NG वर्जन में जहाजों और ज़मीनी इलाकों की सुरक्षा के लिए भी ये क्षमताएं होंगी.
यह सफल टेस्ट ऐसे समय में हुआ है जब भारत अपने राफेल बेड़े के बड़े विस्तार की योजना पर आगे बढ़ रहा है. भारत ने हाल ही में भारतीय वायु सेना के लिए 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए फ्रांस को लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपये की सरकारी डील के लिए 'लेटर ऑफ़ रिक्वेस्ट' (LoR) भेजा है.
LoR 1 जून को मंत्रालय के एक्विजिशन विंग द्वारा फ्रांसीसी सरकारी अधिकारियों को जारी किया गया था. प्रस्ताव के तहत, 114 में से 94 एयरक्राफ्ट भारत में डसॉल्ट एविएशन द्वारा एक भारतीय कंपनी के साथ मिलकर बनाए जाएंगे.
सूत्रों ने बताया कि फ्रांसीसी पक्ष से अगले दो से तीन महीनों में जवाब मिलने की उम्मीद है. दोनों देशों का लक्ष्य एक साल के भीतर बातचीत पूरी करके डील को अंतिम रूप देना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जून के मध्य में फ्रांस का दौरा करने की उम्मीद है. उस दौरान प्रस्तावित राफेल खरीद पर फ्रांसीसी नेतृत्व के साथ बातचीत में चर्चा होने की संभावना है.
भारत को अभी फाइटर स्क्वाड्रन की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है और वह अपनी कॉम्बैट क्षमताओं को मज़बूत करने के लिए अतिरिक्त 4.5-जेनरेशन-प्लस राफेल एयरक्राफ्ट को शामिल करने की कोशिश कर रहा है. भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना पहले ही 62 राफेल एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे चुकी हैं. अगर मंज़ूरी मिल जाती है, तो 114 जेट का नया ऑर्डर भारत के लिए कुल राफेल ऑर्डर की संख्या को 176 तक पहुंचा देगा.
भारतीय नौसेना ने भी समुद्री ऑपरेशन के लिए 31 और एयरक्राफ़्ट शामिल करने की इच्छा जताई है, जिससे बेड़े का आकार 200 से ज़्यादा हो सकता है. डिफेंस एक्विज़िशन काउंसिल ने इस साल की शुरुआत में भारतीय वायु सेना की लड़ाकू क्षमता को तेज़ी से बढ़ाने की कोशिशों के तहत 114 राफेल जेट के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी.
एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने गुरुवार को फ्रांस की अपनी तीन दिन की यात्रा पूरी की. इस दौरान उन्होंने भारतीय वायु सेना और फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स (AAEF) के बीच मज़बूत और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को फिर से दोहराया.
इस प्रोग्राम में लगभग 50 प्रतिशत लोकलाइज़ेशन (स्थानीय स्तर पर निर्माण) शामिल होने की उम्मीद है. इससे भारत को स्वदेशी हथियारों और सिस्टम को शामिल करने में ज़्यादा आसानी होगी. प्रस्तावित समझौते के तहत पहली बार राफेल फाइटर जेट का निर्माण फ्रांस के बाहर, सरकार-से-सरकार के बीच हुए समझौते के तहत किया जाएगा.
(एजेंसी ANI)