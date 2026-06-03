/स्टील्थ फाइटर और ड्रोन का काल बनेगी नई मिसाइल, टेस्ट में फ्रांस की MICA NG कामयाब; भारत को होगा बड़ा फायदा

भारत को अभी फाइटर स्क्वाड्रन की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है और वह अपनी कॉम्बैट क्षमताओं को मज़बूत करने के लिए अतिरिक्त 4.5-जेनरेशन-प्लस राफेल एयरक्राफ्ट को शामिल करने की कोशिश कर रहा है. भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना पहले ही 62 राफेल एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे चुकी हैं. अगर मंज़ूरी मिल जाती है, तो 114 जेट का नया ऑर्डर भारत के लिए कुल राफेल ऑर्डर की संख्या को 176 तक पहुंचा देगा.