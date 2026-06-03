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स्टील्थ फाइटर और ड्रोन का काल बनेगी नई मिसाइल, टेस्ट में फ्रांस की MICA NG कामयाब; भारत को होगा बड़ा फायदा

Rafale Fighter Jet MICA NG Missile: भारत को अब स्टील्थ फाइटर जेट्स और ड्रोन का काल मिलने जा रहा है. फ्रांस ने ऐसे हवाई खतरों को खत्म करने के लिए बनाई MICA NG का टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. यह मिसाइल राफेल विमानों में लगाई जाएगी, जिससे आने वाले वक्त में भारत को भी काफी फायदा हो सकता है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 06, 2026, 12:45 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:45 AM IST
स्टील्थ फाइटर और ड्रोन का काल बनेगी नई मिसाइल, टेस्ट में फ्रांस की MICA NG कामयाब; भारत को होगा बड़ा फायदा

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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