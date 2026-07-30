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राफेल पर उठाए थे सवाल, अब चीन के लिए जासूसी के शक में जांच के घेरे में फ्रांसीसी पायलट

France Pilot Under Investigation Over Spying For China: फ्रांस में एक पायलट पर चीन के साथ मिलकर अपने ही देश की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का आरोप लगा है. इसको लेकर शख्स के खिलाफ जांच चल रही है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 30, 2026, 11:01 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:01 PM IST
राफेल पर उठाए थे सवाल, अब चीन के लिए जासूसी के शक में जांच के घेरे में फ्रांसीसी पायलट

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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