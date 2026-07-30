/राफेल पर उठाए थे सवाल, अब चीन के लिए जासूसी के शक में जांच के घेरे में फ्रांसीसी पायलट

France Pilot Spying For China: फ्रांस में एक पूर्व फ्रेंच नेवी के राफेल पायलट के खिलाफ जासूसी का आरोप लगा है. उसपर चीन के लिए खुफिया गतिविधियां ऑपरेट करने के आरोपों को लेकर ऑफीशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है. पायलट का नाम पियरे हेनरी चुएट है. वह एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल से सुपर एटेंडर्ड और राफेल एम फाइटर जेट तक उड़ा चुका है.
फ्रांस की डॉमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी 'डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी' ( DGSI) की ओर से पूछताछ के बाद आरोपी पायलट को पेरिस में एक इन्वेस्टिगेटिंग मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया. अधिकारियों ने उसके घर की भी तलाशी ली. बता दें कि चुएट ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायु सेना के राफेल फाइटर जेट्स पर सवाल उठाकर विवाद खड़ा कर दिया था. उसने J-10C और JF-17 जैसे चीन में बने लड़ाकू विमानों को राफेल किलर बताकर उनकी तारीफ की थी.
'एयरोटाइम' की रिपोर्ट के मुताबिक, चुएट पर नेशनल डिफेंस सीक्रेट का खुलासा करने, विदेशी शक्ति के साथ खुफिया जानकारी साझा करना, फ्रांस के फंडामेंटल नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ी जानकारियों को इकट्ठा करने और विदेशी शक्ति को सूचना देने जैसे 4 आरोप लगे हैं. चुएट को इन आरोपों के बाद न्यायिक निगरानी में रखा गया है. फ्रांसीसी कानून के तहत फ्रांस में औपचारिक जांच दोषी करार देने या मुकदमे की कार्यवाही शुरू करने के फैसले के बराबर नहीं है. ऐसे में इन्वेस्टिगेटिंग मजिस्ट्रेट का मानना है कि उसके पास आरोपी के खिलाफ औपचारिक न्यायिक जांच को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं.
फ्रेंच मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, चुएट के खिलाफ यह जांच फ्रांस के सशस्त्र बलों के मंत्रालय की ओर से फरवरी 2025 में प्रॉसीक्यूटर्स को भेजे गए एक मामले से शुरू हुई है. इन्वेस्टिगेटर्स पायलट की ओर से नेवी में रहने के दौरान सितंबर 2018 और अगस्त 2019 में की गई चीन यात्रा की जांच कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि उनकी यह यात्रा एक साउथ अफ्रीकी एयरलाइन कंपनी की ओर से स्पॉन्सर की गई थी. फ्रांस के सैन्य नियमों के मुताबिक, चुएट ने यह यात्रा सीनियर ऑफिसर्स को सूचना दिए बिना की थी.
चुएट के पास फ्रांस और कनाडा दोनों देशों की नागरिकता है. उसने स्ट्रोक के बाद मिलिट्री सर्विस छोड़ दी थी, जिसके बाद वह एक कमर्शियल एयरलाइन पायलट, ऑथर, कॉर्पोरेट स्पीकर और एविएशन यू ट्यूबर बन गया. बता दें कि फ्रेंच नवल एविएशन एक्सपर्टीज को खासतौर से बेहद मूल्यवान माना जाता है, क्योंकि फ्रांस एकमात्र गैर अमेरिकी नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करता है, जो कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ और अरेस्टेड रिकवरी (CATOBAR) ऑपरेशन से लैस है. चार्ल्स डी गॉल पर प्रशिक्षित पायलटों के पास एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन्स का खास ज्ञान होता है, जो चीन के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है. इसकी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी मौजूदा समय में 3 विमानवाहक कैरियर ऑपरेट करती है और अपने कैरियर फ्लीट को बढ़ा रही है. चुएट भी चार्ल्स डी गॉल को ऑपरेट कर चुका है.