/राफेल पर उठाए थे सवाल, अब चीन के लिए जासूसी के शक में जांच के घेरे में फ्रांसीसी पायलट

चुएट के पास फ्रांस और कनाडा दोनों देशों की नागरिकता है. उसने स्ट्रोक के बाद मिलिट्री सर्विस छोड़ दी थी, जिसके बाद वह एक कमर्शियल एयरलाइन पायलट, ऑथर, कॉर्पोरेट स्पीकर और एविएशन यू ट्यूबर बन गया. बता दें कि फ्रेंच नवल एविएशन एक्सपर्टीज को खासतौर से बेहद मूल्यवान माना जाता है, क्योंकि फ्रांस एकमात्र गैर अमेरिकी नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करता है, जो कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ और अरेस्टेड रिकवरी (CATOBAR) ऑपरेशन से लैस है. चार्ल्स डी गॉल पर प्रशिक्षित पायलटों के पास एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन्स का खास ज्ञान होता है, जो चीन के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है. इसकी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी मौजूदा समय में 3 विमानवाहक कैरियर ऑपरेट करती है और अपने कैरियर फ्लीट को बढ़ा रही है. चुएट भी चार्ल्स डी गॉल को ऑपरेट कर चुका है.