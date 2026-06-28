फ्रांस में बड़ा हवाई हादसा, विमान क्रैश होने से 11 लोगों की मौत; कई घायल

France Plane Crash News: फ्रांस में एक बड़ा विमान हादसा हुआ. यहां पर नैन्सी के पास एक यात्री विमान क्रैश हुआ है, जिसमें कम से कम 11 लोगों की जान गई है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, विमान के क्रैश होने के बाद दूर तक धुएं का गुबार नजर आया. बता दें कि इस विमान में स्काईड्राइवरों का एक ग्रुप सवार था.
दरअसल, हादसे की जानकारी होते ही राहत एवं बचाव के साथ आपातकाली सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई. बताया जा रहा फ्रांसीसी दैनिक समाचार पत्र 'एल'एस्ट रिपब्लिकन' के अनुसार, जिस दौरान यह हादसा हुआ, विमान में स्काईडाइवर सवार थे.
घटना के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य जारी है. कुछ स्थानीय रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. हालांकि, अभी तक आधिकारिक आंकड़े सामेन नहीं आए हैं. माना जा रहा है कि दुर्घटना के बाद विमान में विस्फोट होने की आशंका है.
बता दें कि अभियोजक कार्यालय, पुलिस और आपातकालीन चिकित्सा सेवा के अधिकारियों जल्द ही इस घटना पर जानकारी दे सकते हैं. इस घटना के बाद पुलिस की ओर से अपील की गई है वह साल्वाडोर एलेंडे स्ट्रीट के आसपास के इलाके से दूर रहें. पुलिस का कहना है कि फिलहाल राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है.
गौर करने वाली बात है कि यह विमान हादसा कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी है. हालांकि, दुर्घटना के बाद अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है.