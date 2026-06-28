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फ्रांस में बड़ा हवाई हादसा, विमान क्रैश होने से 11 लोगों की मौत; कई घायल

रविवार को फ्रांस के नैन्सी के पास टॉमब्लेन में स्काईडाइवरों के एक समूह को ले जा रहे एक नागरिक विमान क्रैश हो गया. इस हादसे में कम से कम 11 लोगों की जान गई है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 28, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 05:39 PM IST
फ्रांस में बड़ा हवाई हादसा, विमान क्रैश होने से 11 लोगों की मौत; कई घायल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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