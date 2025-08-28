पहले चलाया गया हत्या का मुकदमा, फिर इंसानों की तरह पहनाया गया कपड़ा, सुअर को क्यों दी गई फांसी की सजा?

France News: आपने कई ऐसे कहानियां सुनी होंगी जिसमें जंगली जानवरों के काटने की वजह से किसी की जान चली जाती है. हर दिन जानवरों के काटने से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं. सुअरों के आतंक की भी खबरें समय- समय पर आती रहीं है. जंगली सुअर काफी खतरनाक होते हैं ये जिस पर अटैक करते हैं उसकी जान ही ले लेते हैं. हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी से जहां पर सुअर पर मुकदमा चलाया गया और उसे इंसानों की तरह कपड़ा पहनाकर फांसी पर चढ़ाया गया. आइए जानते हैं.

सुअर को फांसी की सजा

जहां एक तरफ भारत सहित कई अन्य देशों में सुअरों के आतंक को रोकने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के फलाइज शहर में आज के कई साल पहले सुअर को सूली पर चढ़ा दिया गया था. यह घटना 1386 में हुई थी. grunge की रिपोर्ट के मुताबिक एक सुअर पर हत्या का आरोप लगा और उसपर इंसानों की तरह मुकदमा चलाया गया. जानवर होने की वजह से वो अपना बचाव कर पाने में असमर्थ थे, ऐसे में सुअर को फांसी पर लटका दिया गया. रिपोर्ट के मुताबिक फांसी पर लटकाने से पहले उसे इंसानों की तरह कपड़े पहनाया गया और उसके साथ एक अंगरक्षक गया. जिसके बाद उसे जल्लाद ने फांसी पर लटका दिया.

यहां पर भी सुनाई गई थी सजा

ऐसा ही एक मामला 1457 में भी सामने आया था. यहां पर एक सुअर और उसके बच्चों ने काफी ज्यादा उत्पात मचाया था. सविग्नी शहर में सुअर के उत्पात की वजह से पांच साल के बच्चे की मौत हो गई, इस मौत के बाद सुअरों का मालिक उन्हें छोड़कर चला गया, ऐसे में पूरे मामले में सुअर दोषी पाया जाता है और उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है. सुअरों के बच्चों को इस आधार पर छोड़ दिया गया कि कोई उसकी संलिप्तता नहीं सिद्ध कर पाता है. हैरानी की बात है कि जानवरों पर राक्षसी गतिविधियों के लिए मुकदमा चलाना दुर्लभ था, शायद इसलिए क्योंकि मध्ययुगीन कैथोलिक चर्च आमतौर पर जादू-टोने के मामलों में मुकदमा नहीं चलाता था. ऐसे में ये मुकदमे लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं.

