Iran Israel War: दुश्मन का दुश्मन दोस्त? फ्रांस के लिए पसीजा ईरान का दिल, होर्मुज से पार कराया जहाज

Iran-US War: लगता है फ्रांस के लिए ईरान का दिल पिघल गया है. जब से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने जंग के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की है, ईरान का रुख बदला हुआ नजर आ रहा है. ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से फ्रांस के मालिकाना हक वाला जहाज गुजरने देने की इजाजत दे दी है.

2 अप्रैल को पार किया होर्मुज

मरीनट्रैफिक वेसल ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, माल्टा क्रिबी नाम का यह जहाज फ्रांस के शिपिंग ग्रुप CMA CGM का है और इसने 2 अप्रैल को होर्मुज पार किया.

फरवरी के आखिर में जंग छिड़ने के बाद यह पहली बार है, जब फ्रांस के किसी जहाज ने होर्मुज को पार किया हो. यह टकराव तब सामने आया,जब मैक्रों ने सार्वजनिक तौर पर ट्रंप से अपना नाता तोड़ लिया और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने के लिए सैन्य कोशिश के प्रस्ताव को ठुकरा दिया. साउथ कोरिया दौरे पर पहुंचे मैक्रों ने कहा अमेरिका की तरफ से होर्मुज को खुलवाने के लिए सैन्य प्रस्ताव सही नहीं है.

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'ट्रंप का प्रस्ताव बेतुका'

ईरान के रेवॉल्यूशनरी गार्ड्स और उसकी मिसाइल क्षमता का जिक्र करते हुए मैक्रों ने कहा, 'यह बेतुका है क्योंकि यह काफी ज्यादा वक्त लेगा और जो भी होर्मुज पार कर रहा होगा, उसके लिए खतरा पैदा हो सकता है.'

एएफपी के मुताबिक उन्होंने कहा, 'किसी भी रेजॉल्यूशन में ईरान के साथ बातचीत और सीजफायर की जरूरत होगी.' इसके अलावा मैक्रों ने ट्रंप के जंग को लेकर बार-बार बयान बदलने को लेकर भी नाराजगी जाहिर की.

उन्होंने कहा, 'आपको सीरियस होना पड़ेगा.जब आप सीरियस होते हैं तो आपने कल जो कहा था, उसके अगले दिन उसके विपरीत बात नहीं कहते हैं. या फिर आप हर दिन बोलें ही नहीं.'

ईरान ने दिखाया बड़ा दिल

फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि जहाज को कैसे सुरक्षित रास्ता दिया गया. हालांकि LSEG शिपिंग डेटा ने दिखाया कि गुरुवार को शिप ने ईरानी जलमार्ग पार करने से पहले ओनर फ्रांस के लिए अपना रास्ता बदला था, जिससे ईरानी प्रशासन को जहाज के मालिक का सिग्नल मिल गया.

इस जहाज को असल में रिपब्लिक ऑफ कांगो के पॉइंट-नोयर जाना था. ट्रैकिंग डेटा ने बाद में दिखाया कि यह ओमान के तट की ओर मुड़ गया.