इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार आखिर कौन?

नई दिल्ली: भारत के अलग-अलग हिस्सों में कट्टरवाद के खिलाफ अभियान का विरोध हो रहा है और लोग फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों (Emmanuel Macron) के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं. बता दें कि मैक्रों ने अपने मुल्क में बढ़ती आतंकी घटनाओं के खिलाफ बिगुल बजा दिया है और कट्टरपंथ के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है. लेकिन इस बीच सवाल है कि इस्लामोफोबिया (Islamophobia) को बढ़ावा देने के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है?

'कट्टरता से जंग Vs कट्टरता के संग'

फ्रांस (France) के खिलाफ हो रही रैलियों की अगुवाई देश के कई कट्टरपंथी संगठन कर रहे हैं तो वहीं कुछ जगहों पर इन रैलियों की नुमाइंदगी कांग्रेस नेताओं के भी हाथ में हैं. भारत की इन रैलियों के साथ ही 'कट्टरता से जंग Vs कट्टरता के संग' में ये वैश्विक लड़ाई देखना जरूरी है, जिसमें पूरी दुनिया अब दो हिस्सों में बंट गई है.

दो धड़े में बंटता दिख रहा है पूरा विश्व

फ्रांस में इन दिनों जो कुछ हो रहा है, उससे पूरा विश्व अब दो धड़े में बंटता दिख रहा है. एक तरफ वो देश और लोग हैं, जो मैं भी मैक्रों (Emmanuel Macron) की सोच पर चलते हुए मजहबी कट्टरता के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो देश और लोग हैं, जो मैं भी कट्टर को बढ़ावा देते हुए शांति के धर्म इस्लाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं.

आतंक की लड़ाई में फ्रांस के साथ भारत

आतंकवाद के खिलाफ इस जंग में फ्रांस के साथ भारत खड़ा है, लेकिन भारत में कुछ कट्टरपंथी ताकतें फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने में जुटी हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने ट्वीट कर कहा, 'मैं नीस में चर्च के भीतर हुए नृशंस हमले समेत फ्रांस में हुए हालिया आतंकी हमलों की कड़ी निंदा करता हूं. पीड़ितों के परिवार वालों और फ्रांस के लोगों के साथ हमारी संवेदना. आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत फ्रांस के साथ है.'

I strongly condemn the recent terrorist attacks in France, including today's heinous attack in Nice inside a church. Our deepest and heartfelt condolences to the families of the victims and the people of France. India stands with France in the fight against terrorism.

— Narendra Modi (@narendramodi) October 29, 2020