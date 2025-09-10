फ्रांस में 1 साल में चौथे प्रधानमंत्री की घोषणा, मैंक्रों ने इस युवा को बनाया पीएम

France New Prime Minister: फ्रांस की राजनीति में इन दिनों हलचल मची हुई है. राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया है.
France Politics: फ्रांस में प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बायरू संसद में विश्वास मत हासिल करने में असफल रहे हैं. उनकी सरकार गिर गई है. ऐसे में अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने 12 महीनों में चौथी बार नए प्रधानमंत्री की तलाश की है. मंगलवार 9 सितंबर 2025 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है.
सेबेस्टियन लेकोर्नू बने नए प्रधामंत्री 39 साल के लेकोर्नू फ्रांस के इतिहास में सबसे युवा रक्षा मंत्री रहे हैं और रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद उन्होंने साल 2024-2030 के लिए फ्रांस के 413 अरब यूरो के रक्षा बजट को आगे बढ़ाया है. लेकोर्नू साल 2017 में मैक्रों की सेंट्रिस्ट पार्टी से जुड़े और तब से ही उनके करीबी सहयोगी रहे हैं. पूर्व प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बैरू की सरकार के संसद में विश्वास मत हारने के बाद लेकोर्नू को यह अहम पद मिला है.
बैरू के खिलाफ विश्वास मत
मैक्रों ने लेकोर्नू को जिम्मेदारी दी है कि वह संसद के सभी राजनीतिक दलों से बातचीत कर पहले बजट पर सहमति बनाएं फिर अपनी सरकार का गठन करें. यह कदम फ्रांस की राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक दिशा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है. फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री बैरू ने देश के भारी कर्ज को कम करने के लिए सार्वजनिक खर्चों में कटौती का प्रस्ताव रखा था, लेकिन संसद ने उनके खिलाफ एकजुट होकर विश्वास मत गिरा दिया. इससे फ्रांस की राजनीति में अस्थिरता और बजट संकट गहरा गया.
ब्लॉक एवरीथिंग विरोध
लेकोर्नू का प्रशासनिक अनुभव भी दिलचस्प रहा है. उन्होंने स्थानीय सरकारों, विदेशी क्षेत्रों और येलो वेस्ट आंदोलन के दौरान मुख्य भूमिका निभाई थी. साल 2021 में ग्वाडेलूप में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान लेकोर्नू ने ऑटोनॉमी पर बातचीत की पेशकश की थी. बता दें कि बुधवार 10 सितंबर 2025 को ब्लॉक एवरीथिंग नाम के विरोध आंदोलन के चलते सरकार ने 80,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की है, जिससे देश में तनाव की स्थिति बनी हुई है.
