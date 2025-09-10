फ्रांस में 1 साल में चौथे प्रधानमंत्री की घोषणा, मैंक्रों ने इस युवा को बनाया पीएम
Advertisement
trendingNow12915775
Hindi Newsदुनिया

फ्रांस में 1 साल में चौथे प्रधानमंत्री की घोषणा, मैंक्रों ने इस युवा को बनाया पीएम


France New Prime Minister: फ्रांस की राजनीति में इन दिनों हलचल मची हुई है. राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने  रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया  है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 10, 2025, 07:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फ्रांस में 1 साल में चौथे प्रधानमंत्री की घोषणा, मैंक्रों ने इस युवा को बनाया पीएम

France Politics: फ्रांस में प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बायरू संसद में विश्वास मत हासिल करने में असफल रहे हैं. उनकी सरकार गिर गई है. ऐसे में अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने 12 महीनों में चौथी बार नए प्रधानमंत्री की तलाश की है. मंगलवार 9 सितंबर 2025 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है.   

सेबेस्टियन लेकोर्नू बने नए प्रधामंत्री 39 साल के लेकोर्नू फ्रांस के इतिहास में सबसे युवा रक्षा मंत्री रहे हैं और रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद उन्होंने साल 2024-2030 के लिए फ्रांस के 413 अरब यूरो के रक्षा बजट को आगे बढ़ाया है. लेकोर्नू साल 2017 में मैक्रों की सेंट्रिस्ट पार्टी से जुड़े और तब से ही उनके करीबी सहयोगी रहे हैं. पूर्व प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बैरू की सरकार के संसद में विश्वास मत हारने के बाद लेकोर्नू को यह अहम पद मिला है. 

डायमंड ब्रेसलेट, लग्जरी बैग और ब्रांडेड कपड़े.... अमेरिका की धरती पर चोरी करती पकड़ी गई भारतीय मूल की महिला 

Add Zee News as a Preferred Source

बैरू के खिलाफ विश्वास मत 
मैक्रों ने लेकोर्नू को जिम्मेदारी दी है कि वह संसद के सभी राजनीतिक दलों से बातचीत कर पहले बजट पर सहमति बनाएं फिर अपनी सरकार का गठन करें. यह कदम फ्रांस की राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक दिशा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है. फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री बैरू ने देश के भारी कर्ज को कम करने के लिए सार्वजनिक खर्चों में कटौती का प्रस्ताव रखा था, लेकिन संसद ने उनके खिलाफ एकजुट होकर विश्वास मत गिरा दिया. इससे फ्रांस की राजनीति में अस्थिरता और बजट संकट गहरा गया. 

ये भी पढ़ें- मेक्सिको में दर्दनाक सड़क हादसा, मालगाड़ी ने बस को 2 हिस्सों में चीरा,10 की मौत

ब्लॉक एवरीथिंग विरोध 
लेकोर्नू का प्रशासनिक अनुभव भी दिलचस्प रहा है. उन्होंने स्थानीय सरकारों, विदेशी क्षेत्रों और येलो वेस्ट आंदोलन के दौरान मुख्य भूमिका निभाई थी. साल 2021 में ग्वाडेलूप में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान लेकोर्नू ने ऑटोनॉमी पर बातचीत की पेशकश की थी. बता दें कि बुधवार 10 सितंबर 2025 को ब्लॉक एवरीथिंग नाम के विरोध आंदोलन के चलते सरकार ने 80,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की है, जिससे देश में तनाव की स्थिति बनी हुई है. 

FAQ 

सेबेस्टियन लेकोर्नू कौन हैं?
सेबेस्टियन लेकोर्नू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है. वह फ्रांस के पूर्व रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति मैक्रों के करीबी सहयोगी हैं. 

सेबेस्टियन लेकोर्नू को प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया? 
पूर्व प्रधानमंत्री बैरू की सरकार विश्वास मत हारने के बाद मैक्रों ने लेकोर्नू को नियुक्त किया

 

 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लि...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
Vice President
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
Weather
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
Nepal Protest
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
Vice President Election 2025
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
birth control
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
West Bengal
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
Siachen glacier
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
Vice President Chunav 2025
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
;