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इस्लामाबाद के फेल होते ही फ्रांस बना नया शांतिदूत? ट्रंप- पेजेशकियान को फोन घुमाकर क्या बोले मैक्रों

Emmanuel Mmacron Talks With Trump: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने शांति वार्ता को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के साथ बातचीत की. इस दौरान उन्होंने दोनों देशों से तनाव रोकने का आग्रह किया.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 14, 2026, 06:32 PM IST
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इस्लामाबाद के फेल होते ही फ्रांस बना नया शांतिदूत? ट्रंप- पेजेशकियान को फोन घुमाकर क्या बोले मैक्रों

West Asia War: अमेरिका और ईरान के बीच भले ही कुछ समय के लिए सीजफायर हुआ है, लेकिन दोनों मुल्क अबतक एक दूसरे का शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं. इसके लिए ईरान-अमेरिका एक-दूसरे पर उंगली भी उठा रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अब होर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी कर दी है. ऐसे में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से बातचीत की है. 

'सभी पक्ष युद्धविराम का सख्ती से पालन करें...'  

इमैनुअल मैक्रों ने बातचीत की जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर शेयर करते हुए लिखा,' कल मैंने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की. मैंने इस्लामाबाद में स्थगित वार्ता को फिर से शुरू करने, गलतफहमियों को दूर करने और किसी भी तरह के और तनाव को रोकने का आग्रह किया. यह विशेष रूप से आवश्यक है कि सभी पक्ष युद्धविराम का सख्ती से पालन करें और इसमें लेबनान भी शामिल हो.' 

फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने आगे कहा,' यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि होर्मुज जलडमरूमध्य को बिना किसी प्रतिबंध या शुल्क के, बिना किसी शर्त के जल्द से जल्द फिर से खोला जाए.' उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में, संबंधित प्रमुख पक्षों के समर्थन से वार्ता जल्द ही फिर से शुरू हो सकेगी.  

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पेरिस में होगा सम्मेलन  

इमैनुअल मैक्रों ने आगे लिखा,' फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम इस शुक्रवार को पेरिस में एक सम्मेलन की मेजबानी भी करेंगे, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जंग में न लड़ने वाले उन देशों को एक साथ लाया जाएगा, जो सुरक्षा स्थितियों के अनुकूल होने पर जलडमरूमध्य में नेविगेशन की आजादी को बहाल करने के मकसद से एक बहुपक्षीय और विशुद्ध रूप से रक्षात्मक मिशन में हमारे साथ योगदान देने के लिए तैयार हैं.   

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अमेरिका पर बढ़ा दबाव 

बता दें कि इस्लामाबाद में अमेरिका-ईरान की वार्ता विफल होने पर अब नए दौर की बातचीत होने की संभावना है. वहीं बातचीत सफल न होने पर अमेरिका ने भी होर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी कर दी है. 'द वॉल स्ट्रीट जनरल' के मुताबिक सऊदी अरब अमेरिका पर नाकेबंदी खत्म कर होर्मुज को दोबारा खोलने का दबाव बना रहा है. वहीं चीन ने भी ईरानी पोर्ट पर अमेरिका की नाकेबंदी को गैर-जिम्मेदाराना और खतरनाक बताया है. बीजिंग का मानना है कि इससे क्षेत्र में तनाव और टकराव अधिक बढ़ेगा.  

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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