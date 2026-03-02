Advertisement
दुनियाभर में फैला जंग का खतरा? मैक्रों ने शुरी की तैयारी, 28 साल बाद परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाने का किया ऐलान

France Nuclear Arsenal: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ईरान-इजरायल के बीच जंग को देखते हुए अपने देश में परमाणु शस्त्रागार (Nuclear Arsenal) का आकार बढ़ाने की बात कही है. उन्होंने देश में किसी भी घटना को होने से पहले उसे पूरी तरह से रोकने का प्रयास करने की भी बात कही.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 02, 2026, 10:33 PM IST
France TO Increase Nuclear Arsenal: दुनियाभर में इन दिनों जंग का माहौल है. रूस-यूक्रेन पिछले 4 सालों से एक-दूसरे पर हमले कर रहे हैं. वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी पिछले कुछ दिनों से जंग के मैदान में कूदे हैं तो अब इजरायल-अमेरिका ने ईरान पर संयुक्त मिलिट्री ऑपरेशन किया है. ये बात यहीं तक खत्म नहीं होती. ईरान ने भी हमले के जवाब में खूब विध्वंस मचाया है. वैश्विक स्तर पर बढ़ते संघर्ष को देखते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने देश में हथियारों की संख्या बढ़ाने का ऐलान किया है. 

हथियार बढ़ाएंगे मैक्रों? 

फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सोमवार ( 2 मार्च 2026) को कहा कि वैश्विक स्तर पर संघर्षों के न्यूक्लियर लिमिट को पार करने के बढ़ते खतरे को देखते हुए फ्रांस अपने परमाणु शस्त्रागार (Nuclear Arsenal) का आकार बढ़ाएगा और अपनी अवरोधक क्षमता को मजबूत करेगा. यानी वह किसी भी घटना के उस तक पहुंचने से पहले पूरी शक्ति से उसे रोकने का प्रयास करेगा.  

ये भी पढ़ें- ईरान के एक अटैक ने बंद कर दी सऊदी की दुकान! कहां तक फैला है 'अरामको' का साम्राज्य, भारत में भी पसारे पैर    

दुनिया में मची उथल-पुथल

ब्रिटनी में एक सबमरीन बेस में भाषण देते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा,' हम वर्तमान में जोखिम से भरे जियोपॉलिटिक्स के उथल-पुथल के दौर से गुजर रहे हैं.' उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी प्रिवेंटिव मॉडल को मजबूत करने की बेहद जरूरत है. बता दें कि फ्रांस के पास वर्तमान में 300 से भी कम न्यूक्लियर वेपंस हैं. साल 1992 के बाद यह पहली बार होगा जब फ्रांस अपने परमाणु हथियारों में वृद्धि करेगा.   

ये भी पढ़ें- 'वे कभी भी न्यूक्लिर वेपन हासिल नहीं कर पाएंगे...,' ईरान को तबाह करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहा अमेरिका, ट्रंप के इस सहयोगी ने दी खुली धमकी   

यूरोप में बढ़ी चिंता 

बता दें कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति की ओर से यह बयान ऐसे वक्त पर आया है, जब यूरोप में डिफेंस को लेकर नई बहस तेज हो गई है. यूरोपीय देशों को यह चिंता सता रही है कि है कि अमेरिका की सुरक्षा गारंटी भविष्य में कितनी मजबूत रहेगी.  अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ समय-समय पर पैदा होते तनाव ने यूरोप के अपनी डिफेंस पॉलिसी के बारे में दोबारा विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है. ऐसे में फ्रांस ने भी अपनी परमाणु क्षमता को मजबूत करने की ओर इशारा दे दिया है. 

 

