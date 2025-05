कैमरा देखते ही कोकीन छिपाने लगे फ्रांस के राष्ट्रपति, क्या है वायरल वीडियो का सच?

France News: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है.वीडियो को लेरकर उनपर गंभीर आरोप लगा है. दरअसल वीडियो में मैक्रों एक सफेद पैकेट छिपाते हुए नजर आ रहे हैं. इसको लेकर उनपर कोकीन छिपाने का आरोप लगा है. दावा किया जा रहा है कि वह इस ड्रग के सेवन कर रहे थे, हालांकि फ्रांसीसी मीडिया ने अब इस दावे को खारिज किया है.

फ्रांसीसी राष्ट्रपति का वीडियो

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वीडियो तब का है जब फ्रांसीस राष्ट्रपति यूक्रेन जाने वाली एक ट्रेन में सवार थे, जिसमें उनके साथ जर्मन के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर मौजूद थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक इन अफवाहों की शुरुआत रूस के विदेश मंत्रालय की ओर से की गई थी.

वीडियो में क्या है?

रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा की ओर से आरोप लगाया कि मैक्रों, स्टारमर और मर्ज ने हाल ही में अपनी यूक्रेन की यात्रा के दौरान ड्रग्स का सेवन किया था. तीनों नेता शुक्रवार 9 मई 2025 को एक हाई लेवल मीटिंग में शामिल होने के लिए कीव पहुंचे थे.

Three men and a bag of white powder.

Notice how Macron sneakily and deftly swipes it out of the camera’s view.

The German chancellor Merz takes care of the spoon.

Can’t have people thinking they are plotting strategy while doing cocaine together pic.twitter.com/6IWcT8ZoNI

— Dinesh D'Souza (@DineshDSouza) May 11, 2025