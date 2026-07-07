/जहां रुके फ्रांस के राष्ट्रपति, उस इलाके में ब्लास्ट, जोरदार धमाकों से दहली सीरिया की राजधानी; 3 की मौत

सीरिया की राजधानी दमिश्क मंगलवार को उस समय तेज धमाकों से दहल उठी. इस सीरियल ब्लास्ट में 3 लोगों की मौत हो गई है. ये धमाके तब हुए हैं, जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा से मुलाकात के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे हुए थे. धमाके शहर के फोर सीजंस होटल के आसपास हुए, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस होटल से महज 25 मिनट पहले ही इमैनुअल मैक्रों निकले थे.
स्थानीय मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट के मुताबिक, दमिश्क के मध्य इलाके में एक के बाद एक करके लगातार 4 जोरदार धमाके हुए. जिस होटल में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रुकने वाले थे उसके चारो ओर ये धमाके हुए. घटनास्थल से काले धुएं का बड़ा गुबार उठता देखा गया. सोशल मीडिया पर सामने आए कई वीडियो में एक वाहन जलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि सड़क पर खून के निशान भी नजर आए. हालांकि, इन वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है.
serial blasts occurred in Damascus Syria
Roads have been closed off pic.twitter.com/eKoANIwoMe
Amit Bhardwaj (@AmmyBhardwaj) July 7, 2026
इन सीरियल धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई है. लोग घायल हुए या किसी की मौत हुई है, इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है. फिलहाल किसी संगठन ने भी इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है. सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हुई हैं.
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों सोमवार को सीरिया पहुंचे थे. नई सीरियाई सरकार के सत्ता संभालने के बाद किसी पश्चिमी यूरोपीय देश के राष्ट्राध्यक्ष का यह पहला दौरा माना जा रहा है. सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार, मैक्रों अपने साथ एक कारोबारी प्रतिनिधिमंडल भी लेकर पहुंचे हैं. इस यात्रा के दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और निवेश के अवसरों पर चर्चा की जानी है.
Smoke is rising from a location near Syria's Ministry of Tourism after an explosion. pic.twitter.com/3SRqEbzSgN
— Wladimir van Wilgenburg (@vvanwilgenburg) July 7, 2026
दमिश्क पहुंचने पर फ्रांस के राष्ट्रपति का स्वागत सीरिया के विदेश मंत्री असद अल-शिबानी ने किया. यात्रा शुरू होने से पहले मैक्रों ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक संदेश भी साझा किया. उन्होंने लिखा कि वह सीरियाई जनता के प्रति फ्रांस की प्रतिबद्धता दोहराने आए हैं. साथ ही उन्होंने एक ऐसे संप्रभु, विविधता से परिपूर्ण और पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखने वाले सीरिया के समर्थन की बात कही. मैक्रों ने यह भी कहा कि अब स्थिरता और शांति के नए अध्याय की शुरुआत होनी चाहिए.
दमिश्क में हुए इन धमाकों ने मैक्रों की ऐतिहासिक यात्रा के बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं. घटना की जांच जारी है और जैसे-जैसे आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी.