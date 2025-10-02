Advertisement
trendingNow12945405
Hindi Newsदुनिया

नेपाल के बाद फ्रांस में हो रहा विरोध प्रदर्शन, भारी बवाल के बीच एफिल टावर बंद; सड़कों पर उतरे लोग

France Protests: खर्च में कटौती और अमीरों पर ज्यादा कर लगाने की मांग को लेकर गुरुवार को फ्रांस के 200 से ज्यादा कस्बों और शहरों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए. पेरिस में हजारों मजदूरों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और छात्रों ने गुरुवार दोपहर प्लेस डी'इटली से मार्च शुरू किया. फ्रांस ने एक बयान में आगंतुकों को सूचित किया कि हड़ताल के कारण एफिल टावर को बंद कर दिया गया है. 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 02, 2025, 08:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Protests in France: फ्रांस के बजट में में भारी कटौती की योजना के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर गुरुवार को हजारों प्रदर्शनकारियों ने फ्रांसीसी शहरों में मार्च निकाला. ट्रेड यूनियन ने नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू पर दबाव बनाए रखने के लिए ये प्रदर्शन किया. जानकारी के अनुसार, 200 से अधिक शहरों और कस्बों में लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी सरकार के खर्च में कटौती और अमीरों पर उच्च करों की मांग कर रहे हैं. पेरिस में हजारों श्रमिक, सेवानिवृत्त नागरिक और छात्रों ने प्रदर्शन में भाग लिया. 

 बजट में कटौती की योजना बना रहा फ्रांस

जानकारी के अनुसार, पेरिस में हजारों लोगों ने प्रदर्शन में भाग लेने के कारण एफिल टावर को भी बंद कर दिया गया. प्रदर्शन के कारण कई जगहों पर मेट्रो और ट्रेन सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित हुईं. फ्रांस के अन्य हिस्सों में 85000 से अधिक प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे. शिक्षक और स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल हुए. प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने अभी तक अपने बजट योजनाओं का विवरण नहीं दिया है. संसद में बजट बिल पर बहस होनी अभी बाकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि इससे पहले राष्ट्रपति मैक्रों के पिछले प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बायरू को 44 अरब यूरो के बजट में कटौती की योजना के चलते संसद ने पद से हटा दिया था. नए प्रधानमंत्री लेकोर्नु ने इन योजनाओं से अलग होने का वादा किया है.  गृह मंत्रालय ने बताया कि दोपहर तक देशभर में लगभग 85000 लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया जो कि सितम्बर में हड़ताल और विरोध प्रदर्शन के दौरान इसी समय हुई उपस्थिति के आधे से भी कम है. नैनटेस में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए 59 वर्षीय निर्माण मजदूर डोमिनिक मेनियर ने कहा कि हमें लड़ाई जारी रखनी होगी भले ही हममें से ज्यादा लोग न हों. हर बार हमें एक दिन का नुकसान होता है. लेकिन लोकतंत्र आमतौर पर इसी तरह आगे बढ़ता है. सीजीटी यूनियन ने कहा कि फ्रांस में 240 से अधिक स्थानों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किये गये जिनमें डिजॉन, मेट्ज़, पोइटियर्स और मोंटपेलियर शामिल हैं.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

france protests

Trending news

'जो भाग गए वो...जो साथ हैं वो सोना हैं,' दशहरा रैली में गरजे उद्धव ठाकरे
uddhav thackeray
'जो भाग गए वो...जो साथ हैं वो सोना हैं,' दशहरा रैली में गरजे उद्धव ठाकरे
पिघल रही भारत-चीन रिश्तों पर जमी बर्फ, 5 साल बाद इसी महीने उड़ेगी डायरेक्ट फ्लाइट
india
पिघल रही भारत-चीन रिश्तों पर जमी बर्फ, 5 साल बाद इसी महीने उड़ेगी डायरेक्ट फ्लाइट
आप सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं तो राहुल की ये सलाह आपके लिए, BJP ने ऐसे ले ली चुटकी
Rahul Gandhi
आप सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं तो राहुल की ये सलाह आपके लिए, BJP ने ऐसे ले ली चुटकी
भाजपा जो भी काम करेगी, मुसलमानों के खिलाफ होगा...सपा नेता अबू आजमी किस बात पर भड़के
Maharashtra news
भाजपा जो भी काम करेगी, मुसलमानों के खिलाफ होगा...सपा नेता अबू आजमी किस बात पर भड़के
RSS के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता को क्यों है कल्कि अवतार का इंतजार?
Mohan Bhagwat
RSS के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता को क्यों है कल्कि अवतार का इंतजार?
तमिलनाडु में शाखा की परमिशन नहीं! सरकार के कहने पर हिरासत में लिए गए 39 स्वयं सेवक
RSS 100 Years
तमिलनाडु में शाखा की परमिशन नहीं! सरकार के कहने पर हिरासत में लिए गए 39 स्वयं सेवक
बाल पकड़कर घसीटा, बुरी तरह से की पिटाई... बहू ने सास के साथ 'क्रूरता' की हदें की पार
Punjab
बाल पकड़कर घसीटा, बुरी तरह से की पिटाई... बहू ने सास के साथ 'क्रूरता' की हदें की पार
तब कहां था RSS? संघ के 100 साल पूरे होने पर CPI नेता ने उठाए सवाल
RSS 100 Years
तब कहां था RSS? संघ के 100 साल पूरे होने पर CPI नेता ने उठाए सवाल
चार हफ्तों में पूरी होगी लेह हिंसा की जांच, लोगों ने जताया अविश्वास!
Leh Violence News
चार हफ्तों में पूरी होगी लेह हिंसा की जांच, लोगों ने जताया अविश्वास!
NIA ने यूएस 'डंकी' रूट से मानव तस्करी मामले में 2 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
Donkey route human trafficking
NIA ने यूएस 'डंकी' रूट से मानव तस्करी मामले में 2 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
;