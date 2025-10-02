नेपाल के बाद फ्रांस में हो रहा विरोध प्रदर्शन, भारी बवाल के बीच एफिल टावर बंद; सड़कों पर उतरे लोग

Protests in France: फ्रांस के बजट में में भारी कटौती की योजना के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर गुरुवार को हजारों प्रदर्शनकारियों ने फ्रांसीसी शहरों में मार्च निकाला. ट्रेड यूनियन ने नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू पर दबाव बनाए रखने के लिए ये प्रदर्शन किया. जानकारी के अनुसार, 200 से अधिक शहरों और कस्बों में लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी सरकार के खर्च में कटौती और अमीरों पर उच्च करों की मांग कर रहे हैं. पेरिस में हजारों श्रमिक, सेवानिवृत्त नागरिक और छात्रों ने प्रदर्शन में भाग लिया.

बजट में कटौती की योजना बना रहा फ्रांस

जानकारी के अनुसार, पेरिस में हजारों लोगों ने प्रदर्शन में भाग लेने के कारण एफिल टावर को भी बंद कर दिया गया. प्रदर्शन के कारण कई जगहों पर मेट्रो और ट्रेन सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित हुईं. फ्रांस के अन्य हिस्सों में 85000 से अधिक प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे. शिक्षक और स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल हुए. प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने अभी तक अपने बजट योजनाओं का विवरण नहीं दिया है. संसद में बजट बिल पर बहस होनी अभी बाकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि इससे पहले राष्ट्रपति मैक्रों के पिछले प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बायरू को 44 अरब यूरो के बजट में कटौती की योजना के चलते संसद ने पद से हटा दिया था. नए प्रधानमंत्री लेकोर्नु ने इन योजनाओं से अलग होने का वादा किया है. गृह मंत्रालय ने बताया कि दोपहर तक देशभर में लगभग 85000 लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया जो कि सितम्बर में हड़ताल और विरोध प्रदर्शन के दौरान इसी समय हुई उपस्थिति के आधे से भी कम है. नैनटेस में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए 59 वर्षीय निर्माण मजदूर डोमिनिक मेनियर ने कहा कि हमें लड़ाई जारी रखनी होगी भले ही हममें से ज्यादा लोग न हों. हर बार हमें एक दिन का नुकसान होता है. लेकिन लोकतंत्र आमतौर पर इसी तरह आगे बढ़ता है. सीजीटी यूनियन ने कहा कि फ्रांस में 240 से अधिक स्थानों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किये गये जिनमें डिजॉन, मेट्ज़, पोइटियर्स और मोंटपेलियर शामिल हैं.