/यूरोप में 45 डिग्री का टॉर्चर, फ्रांस में लू से 1000 से ज्यादा मौतें; जर्मनी में ट्रैफिक लाइट और यूके में रोड पिघलने का दावा

France records 1,000 deaths during heatwave: यूरोप प्रचंड गर्मी की मार और लू से हलकान है. यूरोपीय संघ के 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में हालात बेहद चिंताजनक हैं. यूके, फ्रांस और जर्मनी समेत अन्य देशों में लोग असमय काल के गाल में समा रहे हैं. फ्रांस में लू से मरने वालों का आंकड़ा लोगों को डरा रहा है. फ्रांस में भीषण गर्मी पड़ रही है और रिकॉर्ड तोड़ लू के चलते देश के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि की है.
फ्रांस और स्पेन में शुरुआत हुई थी, अब जर्मनी, पोलैंड और पूर्वी यूरोप की तरफ मूव कर रही है. भारत और यूरोप में ये बड़ा अंतर है, कि वहां पर हीटवेव से हुई मौतों का डाटा विश्वसनीय होता है. डॉक्टर सीधे बताते हैं कि मौत लू लगने से हुई है. जबकि भारत में लू से हुई मौतों का सही डाटा इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि पोस्टमार्ट रिपोर्ट में मौत का कारण शरीर के किसी का अंग का काम करना बंद करना या कोई आघात बताया जाता है, सीधे यह नहीं लिखा जाता कि मौत जानलेवा हीटवेव यानी लू लगने से हुई है.
भीषण गर्मी का स्वास्थ्य पर असर हर उम्र के लोगों पर पड़ा है. फ्रांस की पब्लिक हेल्थ एजेंसी के मुताबिक लू से मृतकों का आंकड़ा 1000 से ज्यादा हो सकता है. मौतों का शुरुआती आंकड़ा जारी करते हुए बताया गया कि मृतकों में अधिकतर बुजुर्ग थे. गर्मी और लू से मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि अस्पतालों, शेल्टर होम्स और घरों में हुई मौतों का अंतिम डेटा आना अभी बाकी है.
यूरोप के कई देश इस भीषण गर्मी की चपेट में हैं. भीषण गर्मी के बीच बिजली की खपत के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं. बिजली उत्पादन भी प्रभावित हुआ है. भीषण गर्मी ने फ्रांस के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है. वैज्ञानिकों का कहना है कि 20 जून से शुरू हुई यह गर्मी की लहर यूरोप में अब तक दर्ज की गई सबसे खतरनाक गर्मी की घटनाओं में से एक है. यूरोप में जलवायु परिवर्तन का असर दुनिया के औसत से भी तेजी से बढ़ रहा है.
(Approximate Excess / Heat-related Deaths)
|वर्ष
|अनुमानित मौतें (यूरोप)
|मुख्य देश
|2022
|~61,000–70,000
|इटली
स्पेन
जर्मनी
फ्रांस
|2023–2025
|40,000–50,000 / वर्ष (Avg)
|दक्षिणी एवं पश्चिमी यूरोप
|2026 (Ongoing)
|1,500+
(Early Estimate)
| फ्रांस
स्पेन मुख्य
नोट: 2026 अभी जारी है, इसलिए आंकड़े Preliminary हैं। हीटवेव खत्म होने के बाद अंतिम आंकड़े बदल सकते हैं।
गर्मी से बचें • सुरक्षित रहें • जीवन बचाएं
फ्रांस की स्वास्थ्य मंत्री स्टेफनी रिस्ट ने कहा कि मौसम सामान्य होने के बाद भी गर्मी का असर अगले 10 दिनों तक बना रह सकता है. हीटवेव की स्थिति अभी खत्म नहीं हुई है. हीटवेव अब पूर्व की ओर (जर्मनी, पोलैंड, पूर्वी यूरोप) बढ़ रही है.
(सोर्स : रॉयटर्स)
इस बीच सोशल मीडिया पर जर्मनी में एक एक ट्रैफिक सिग्नल में लगी बत्तियां भीषण गर्मी से पिघलने का दावा किया गया है. उसी पोस्ट के रिप्लाई में यूके में भीषण गर्मी से सड़क पिघलने का दावा किया जा रहा है. चार मिलियन फॉलोअर्स वाले एक्स हैंडल (Rainmaker1973) पर दावा किया गया था, लेकिन वो पोस्ट डिलीट कर दी गई. अब यह पुष्टि नहीं हुई है कि पोस्ट एक्स ने फैक्ट चेक करके हटाई थी या एक्स यूजर ने खुद हटाई है.
हालांकि द गार्जियन की करीब 7 साल पुरानी रिपोर्ट में 17 अक्टूबर, 2019 को - A melted traffic light and São Paulo fashion week: Thursday’s best photos के शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की गई थी.
सड़कें पिघलने का दावा सही है, कई जगहों पर गर्मी से रोड पिघलने की घटनाएं घट चुकी हैं. कई जगहों पर सड़कों को बचाने के लिए ठंडे पानी की छिड़काव किया जाता है.