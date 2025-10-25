200 साल बाद खुला नेपोलियन के 3 लाख सैनिकों की मौत का राज

Napoleon soldiers: 1812 में रूस से लौटते वक्त नेपोलियन की सेना पर तबाही टूट पड़ी थी, जब भीषण ठंड, भूख, थकावट और रहस्यमयी बीमारियों ने करीब तीन लाख सैनिकों की जान ले ली थी. अब लगभग दो सदियों बाद वैज्ञानिकों ने उनकी मौत के पीछे छिपे असली कारण का पता लगा लिया है. फ्रांस के इंस्टीट्यूट पाश्चर के शोधकर्ताओं ने लिथुआनिया के विनियस में दफन सैनिकों के दांतों से डीएनए सैंपल लेकर उनकी जांच की थी. उनका ये रिसर्च प्रतिष्ठित जर्नल करंट बायोलॉजी में छपा है.

तीन लाख सैनिक दफनाए

एक साथ दफनाए गए 3 लाख सैनिकों के दांतों के डीएनए का एनालिसिस किया गया था. जिससे इस बात का पता चला है कि सैनिक पैराटाइफाइड बुखार और रिलैप्सिंग फीवर की चपेट में आए थे. रिसर्च टीम का कहना है कि उन्होंने पीछे हटते समय मरने वाले सैनिकों में दो अनजानी बीमारियों की पहचान की है, इनमें पैराटाइफाइड बुखार और रिलैप्सिंग फीवर सबसे अहम हैं.

एक कब्र में लाखों सैनिक

रिसर्च टीम की तरफ से दावा किया गया 'लिथुआनिया के विनियस की एक ही कब्र में लाखों सैनिकों को दफनाए गया और जिनके पिछले एनालिसिस के दौरान उनमे टाइफस और ट्रेंच फीवर के सबूत मिले थे'. पहले जिन सैनिकों पर रिसर्च नहीं किया गया था, इस बार उनके दांतों का डीएनए पर शौध किया गया. इसी शौध में मिले नतीजों में पता चला कि एक सैनिक जूं से होने वाले बैक्टिरिया बोरेलिया रिकरेंटिस से पीड़ित था, जिसके कारण उसे रिलैप्सिंग बुखार हुआ तो वहीं दूसरे चार सैनिक पैराटाइफाइड बुखार से पीड़ित पाए गए. शौधकर्ताओं ने इस तरह की बीमारियों का कारण खराब खाना पीना बताया.

रिसर्च में खुलासा

रिसर्च टीम ने कहा 'हमारे नतीजों के अनुसार इन सैनिकों की मौत का सही कारण थकान, ठंड और कई बीमारियों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जिसमें पैराटाइफाइड बुखार और जूं से होने वाला रिलैप्सिंग फीवर शामिल भी है हालांकि, ये जरूरी नहीं कि जूं से होने वाला रिलैप्सिंग फीवर ही जानलेवा हो लेकिन ये पहले से ही थके हुए इंसान को बहुत कमजोर कर सकता है'.