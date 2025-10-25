Advertisement
trendingNow12975237
Hindi Newsदुनिया

200 साल बाद खुला नेपोलियन के 3 लाख सैनिकों की मौत का राज

Napoleon soldiers death: पहले जिन सैनिकों पर रिसर्च नहीं किया गया था, इस बार उनके दांतों का डीएनए पर शौध किया गया. इसी शौध में मिले नतीजों में पता चला कि एक सैनिक जूं से होने वाले बैक्टरिया बोरेलिया रिकरेंटिस से पीड़ित था, जिसके कारण उसे रिलैप्सिंग बुखार हुआ तो वहीं दूसरे चार सैनिक पैराटाइफाइड बुखार से पीड़ित पाए गए.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 25, 2025, 07:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

200 साल बाद खुला नेपोलियन के 3 लाख सैनिकों की मौत का राज

Napoleon soldiers: 1812 में रूस से लौटते वक्त नेपोलियन की सेना पर तबाही टूट पड़ी थी, जब भीषण ठंड, भूख, थकावट और रहस्यमयी बीमारियों ने करीब तीन लाख सैनिकों की जान ले ली थी. अब लगभग दो सदियों बाद वैज्ञानिकों ने उनकी मौत के पीछे छिपे असली कारण का पता लगा लिया है. फ्रांस के इंस्टीट्यूट पाश्चर के शोधकर्ताओं ने लिथुआनिया के विनियस में दफन सैनिकों के दांतों से डीएनए सैंपल लेकर उनकी जांच की थी. उनका ये रिसर्च प्रतिष्ठित जर्नल करंट बायोलॉजी में छपा है. 

तीन लाख सैनिक दफनाए
एक साथ दफनाए गए 3 लाख सैनिकों के दांतों के डीएनए का एनालिसिस किया गया था. जिससे इस बात का पता चला है कि सैनिक पैराटाइफाइड बुखार और रिलैप्सिंग फीवर की चपेट में आए थे. रिसर्च टीम का कहना है कि उन्होंने पीछे हटते समय मरने वाले सैनिकों में दो अनजानी बीमारियों की पहचान की है, इनमें  पैराटाइफाइड बुखार और रिलैप्सिंग फीवर सबसे अहम हैं. 

एक कब्र में लाखों सैनिक 
रिसर्च टीम की तरफ से दावा  किया गया 'लिथुआनिया के विनियस की एक ही कब्र में लाखों सैनिकों को दफनाए गया और जिनके पिछले एनालिसिस के दौरान उनमे टाइफस और ट्रेंच फीवर के सबूत मिले थे'. पहले जिन सैनिकों पर रिसर्च नहीं किया गया था, इस बार उनके दांतों का डीएनए पर शौध किया गया. इसी शौध में मिले नतीजों में पता चला कि एक सैनिक जूं से होने वाले बैक्टिरिया बोरेलिया रिकरेंटिस से पीड़ित था, जिसके कारण उसे रिलैप्सिंग बुखार हुआ तो वहीं दूसरे चार सैनिक पैराटाइफाइड बुखार से पीड़ित पाए गए. शौधकर्ताओं ने इस तरह की बीमारियों का कारण खराब खाना पीना बताया.  

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक ने बताई पर्दे के पीछे की बात

रिसर्च में खुलासा 

रिसर्च टीम ने  कहा 'हमारे नतीजों के अनुसार इन सैनिकों की मौत का सही कारण थकान, ठंड और कई बीमारियों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जिसमें पैराटाइफाइड बुखार और जूं से होने वाला रिलैप्सिंग फीवर शामिल भी है हालांकि, ये जरूरी नहीं कि जूं से होने वाला रिलैप्सिंग फीवर ही जानलेवा हो लेकिन ये पहले से ही थके हुए इंसान को बहुत कमजोर कर सकता है'.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Napoleon

Trending news

राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक बोले
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक बोले
बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला
Kurnool bus fire
बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत
Beating Retreat Ceremony
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
Eknath Shinde
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
Mehbooba Mufti
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!
Mangalore
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!
कोहनी मारी, चिकोटी काटी...मंच पर गडकरी के सामने लड़ने लगीं महिला अफसर, वीडियो वायरल
Nitin Gadkari
कोहनी मारी, चिकोटी काटी...मंच पर गडकरी के सामने लड़ने लगीं महिला अफसर, वीडियो वायरल
क्या नशे में था बाइक सवार? कुरनूल बस हादसे के लिए जिम्‍मेदार शख्स का Video आया सामने
Kurnool Bus Accident
क्या नशे में था बाइक सवार? कुरनूल बस हादसे के लिए जिम्‍मेदार शख्स का Video आया सामने
चुनाव के नतीजे फिक्स मैच? इस बड़े नेता का सीएम समेत तमाम नेताओं पर बड़ा सियासी हमला
Jammu Kashmir
चुनाव के नतीजे फिक्स मैच? इस बड़े नेता का सीएम समेत तमाम नेताओं पर बड़ा सियासी हमला
कश्मीर में हिमाचल जैसा वाकया? NC विधायक नहीं भटके... CM अबदुल्ला ने किधर चलाया 'तीर'
Jammu Kashmir
कश्मीर में हिमाचल जैसा वाकया? NC विधायक नहीं भटके... CM अबदुल्ला ने किधर चलाया 'तीर'