DNA: फ्रांस में Gen Z के लिए सोशल मीडिया बैन करने की तैयारी! क्या नेपाल के लिए होगा बवाल?
दुनिया

DNA: फ्रांस में Gen Z के लिए सोशल मीडिया बैन करने की तैयारी! क्या नेपाल के लिए होगा बवाल?

France Social Media Ban: फ्रांस में भी 15 साल से कम उम्र के नागरिकों के लिए सोशल मीडिया बैन करने की तैयारी है. नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जेन जी ने सड़क पर उतर कर प्रदर्शन किया. क्या फ्रांस में भी इस बैन के खिलाफ हंगामा और बवाल होगा?

Sep 11, 2025, 11:33 PM IST
DNA: फ्रांस में Gen Z के लिए सोशल मीडिया बैन करने की तैयारी! क्या नेपाल के लिए होगा बवाल?

सोशल मीडिया पर नेपो किड्स की लग्जरी लाइफ के शो ऑफ ने नेपाल में तख्ता पलट करा दिया. जेन जी को गुस्सा इस बात का था कि नेताओं बच्चे ऐश-आराम की जिंदगी जी रहे हैं और उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही है. विरोध की आवाज दबाने के लिए नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया को बैन कर दिया. उसके बाद नेपाल में जो हुआ वो दुनिया देख रही है.

क्या फ्रांस में होगी नेपाल जैसी क्रांति?

क्या नेपाल की तरह फ्रांस में भी जेन जी वाली क्रांति होगी. क्या फ्रांस नेपाल की जेन जी की क्रांति से सीख लेगा. ये सवाल आज क्यों पूछा जा रहा है. क्यों फ्रांस में भी जेन जी वाली क्रांति की चर्चा हो रही है सबसे पहले ये समझते हैं. नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन के फैसले के बाद जेन जी के युवा सड़क पर उतरे थे. फ्रांस में भी 15 साल से कम उम्र के नागरिकों के लिए सोशल मीडिया बैन करने की तैयारी है. नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जेन जी ने सड़क पर उतर कर प्रदर्शन किया. क्या फ्रांस में भी इस बैन के खिलाफ हंगामा और बवाल होगा?

फ्रांस सरकार के फैसले की टाइमिंग भी गौर करनेवाली है. राष्ट्रपति मैक्रों की सरकार ने सोशल मीडिया बैन करने का फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब फ्रांस में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. नेपाल की तरह ही फ्रांस में ही हिंसा हो रही है. तो क्या फ्रांस सरकार को डर है कि विरोध की ये आग सोशल मीडिया के जरिए जेन जी तक पहुंच जाएगी. क्या इसी डर से फ्रांस में अब सोशल मीडिया को बैन कर जेन जी को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है. फ्रांस सरकार का प्रस्ताव है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को पूरी तरह बैन किया जाए. 15 से 18 साल के किशोरों के लिए रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल बैन किया जाए.

बच्चों में बढ़ रही आक्रामकता

फ्रांस सरकार का तर्क है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बच्चों में आक्रमकता बढ़ रही है. इसी साल 10 जून को पूर्वी फ्रांस के नोजेंट में 14 साल के छात्र ने 31 साल के स्कूल स्टाफ को चाकू मार दिया है. जेन जी को सोशल मीडिया से दूर करने के लिए फ्रांस सरकार इसी घटना को आधार बना रही है. यहां हम आपको बताना चाहेंगे की फ्रांस में 15 साल से कम उम्र 82% बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं. यानी 10 में से 8 बच्चे सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं.

सोशल मीडिया इस्तेमाल करनेवाले बच्चों में से 25% बच्चे फेसबुक, 60% इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं. करीब 95% बच्चे यूट्यूब पर कंटेंट देखते हैं. फ्रांस में 15 साल से कम उम्र के बच्चे रोज औसतन 3 घंटे सोशल मीडिया पर गुजारते हैं. वहीं वीकेंड पर ये समय बढ़कर 5 घंटे तक हो जाता है. दुनिया भर में 15 साल से कम उम्र के 70% बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं. यानी फ्रांस में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करनेवाले बच्चों की संख्या ज्यादा है. इसकी वजह भी है. 

जेन जी में बढ़ेगी नाराजगी

रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस में सोशल मीडिया के जरिए अपनी क्रिएटिविटी दिखाने यानी वीडियो म्यूजिक और आर्ट शेयर करनेवालों में जेन जी की संख्या ज्यादा है. इसलिए सोशल मीडिया बैन करने के लिए मैक्रों सरकार के फैसले से नाराजगी बढ़ेगी ये तय है. इसी नाराजगी को कंट्रोल करने के लिए फ्रांस सरकार आंकड़ों का सहारा ले रही है. फ्रांस सरकार के मुताबिक 2023 में 21% बच्चों ने कहा कि वे ऑनलाइन उत्पीड़न का शिकार हुए. 2023 में साइबर सेक्सटॉर्शन के मामले 30% तक बढ़े. 2024 में 11 से 15 साल की उम्र का हर चौथा बच्चा साइबर अपराध का शिकार हुआ. 2025 के पहले सात महीने में सोशल मीडिया इस्तेमाल करनेवाले 28% बच्चों ने ऑनलाइन उत्पीड़न की शिकायत की.

यानी फ्रांस सरकार आंकड़ों का सहारा लेकर जेन जी को सोशल मीडिया से दूर करने की तैयारी में हैं. मैक्रों की सरकार ये साबित करना चाहती है कि फैसला जेन जी के हित में है. लेकिन सवाल टाइमिंग को लेकर है. क्योंकि फ्रांस में सड़क पर मैक्रों सरकार का विरोध हो रहा है. इस विरोध प्रदर्शन को सोशल मीडिया के जरिए ही ताकत मिली है. यही वजह है कि सोशल मीडिया बैन करने के फैसले को संदेह की नजर से देखा जा रहा है.

कई देशों ने बनाए हैं नियम

वैसे फ्रांस से पहले कई देश जेन जी के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से जुड़े नियम बना चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरह बैन है. यूके में "ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट" के तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों  के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल को रेग्युलेट किया गया है.

जर्मनी में 16 साल से कम उम्र के नाबालिगों को सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए माता-पिता की सहमति लेनी पड़ती है. चीन में 18 साल से कम उम्र के बच्च हफ्ते में तीन घंटे ही ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं. वहीं रोज 40 मिनट ही सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की इजाजत है. जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड, स्पेन इटली डेनमार्क जैसे देशों ने भी 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल से जुड़े नियम बनाए हैं. लेकिन इन देशों में हालात फ्रांस जैसे नहीं थे. फ्रांस में इस वक्त सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है. प्रदर्शन का सीधा कनेक्शन सोशल मीडिया से है. इसलिए मैक्रो सरकार के फैसले के लिए सोशल मीडिया पर विरोध की आवाज को दबाने की मंशा देखी जा रही है.

Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

france social media ban

