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अमेरिका के दबदबे को फ्रांस ने दिखाया ठेंगा, देशभर के कंप्यूटर से हटा दिया 'विंडोज'; अब क्या करेंगे ट्रंप?

France To Switch From Windows: फ्रांस ने अमेरिकी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज से अपनी निर्भरता खत्म करने का फैसला किया है. इसके लिए उसने लिनक्स का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 11, 2026, 12:08 AM IST
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अमेरिका के दबदबे को फ्रांस ने दिखाया ठेंगा, देशभर के कंप्यूटर से हटा दिया 'विंडोज'; अब क्या करेंगे ट्रंप?

France News: ईरान से जंग के बीच फ्रांस ने अमेरिका को झटका दिया है. डिजिटल युग में नया कदम उठाते हुए फ्रांस ने दुनिया के सबसे बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज को अलविदा कहने का फैसला लिया है. फ्रांसीसी सरकार ने इसके बदले लिनक्स का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है. पेरिस का कहना है कि इस परिवर्तन में समय लगेगा, लेकिन उनकी डिजिटल संप्रभुता के लिए यह बेहद आवश्यक है.  

अमेरिकी टेक्नोलॉजी से हटाएगा निर्भरता 

बता दें कि फ्रांस अपने डाटा पर अपने कंट्रोल वापस पाने और अमेरिकी सॉफ्टवेयर पर निर्भरता कम करने की कोशिशों में लगा है. फ्रांस के डिजिटल मामलों के अंतरमंत्रालयी निदेशालय (DINUM) की ओर से लिए गए इस फैसले का मकसद विदेशी विदेशी तकनीकी दिग्गजों से मुक्त होना है ताकि उसका भविष्य उसके अपने हाथों में सुरक्षित रहे. बता दें कि कुछ महीने पहले ही ग्रीनलैंड को लेकर तनाव ने यूरोपियन डिजिटल मॉडल की कमजोरियों को दर्शाया था. ऐसे में अमेरिकन टेक्नोलॉजी पर ज्यादा निर्भरता के चलते यूरोप ने अपने लिए सुरक्षित समाधानों पर विचार करना शुरू कर दिया है.  

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बंद होंगे माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम

इस फैसले को लेकर फ्रांस के पब्लिक एक्शन और एकाउंट्स मिनिस्टर डेविड एमिएल ने कहा,'   प्रधानमंत्री के आग्रह पर DINUM ने माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम को धीरे-धीरे बंद करने की घोषणा की है. पब्लिक कंप्यूटर्स इसकी जगह लिनक्स पर चलेंगे. यह हमारे डेटा की सुरक्षा और हमारे IT इंफ्रास्ट्रक्चर के सही से ऑपरेशन के लिए वेलकमिंग फैसला है. यह पायलट प्रोग्राम साल 2007 से ही कुछ सरकारी डिपार्टमेंट्स, जैसे कि नेशनल जेंडरमेरी और ग्रेनोबल और ल्योन जैसे शहरों में लागू किया जा चुका है. उद्देश्य स्पष्ट है.'  

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डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑडिट करेगा फ्रांस 

बता दें कि फ्रांस की ओर से ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज की जगह लिनक्स पर स्विच करने का यह फैसला उसके नॉन यूरोपियन टेक्नोलॉजी पर अपनी निर्भरता खत्म करने के लिए 3 स्टेप प्लान का नया चरण है. 'टॉम्स हार्डवेयर' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रांसीसी सरकार वर्तमान में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, नेटवर्क टूल्स और यहां तक कि आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस समेत अपने पूरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑडिट कर रही है, ताकि इनके स्वतंत्र विकल्प खोजे जा सकें.

 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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