Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /आग से बने बादल, बिजली की कड़क और भड़कती नई लपटें... फ्रांस में पहली बार दिखा फायर क्लाउड्स का तांडव

आग से बने बादल, बिजली की कड़क और भड़कती नई लपटें... फ्रांस में पहली बार दिखा 'फायर क्लाउड्स' का तांडव

France Wild Fire: फ्रांस के जंगलों में लगी भीषण आग अब 'फायर क्लाउड्स' (पायरोक्यूमुलोनिम्बस) बना रही है. ये बादल 150 किमी/घंटे की तूफानी हवाएं और बिजली पैदा कर नई-नई जगह आग भड़का रहे हैं. वैज्ञानिकों के मुताबिक, यह खौफनाक घटना इंसानों द्वारा फैलाए गए क्लाइमेट चेंज का नतीजा है.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jul 28, 2026, 09:28 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:36 AM IST
आग से बने बादल, बिजली की कड़क और भड़कती नई लपटें... फ्रांस में पहली बार दिखा 'फायर क्लाउड्स' का तांडव
Image Credit: France Wild Fire

About the Author

Shashank Shekhar Mishra

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है. राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है. ज़ी न्यूज में देश-दुनिया की खबरों को लिखने के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य कर रहे है. शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है. ज़ी न्यूज बतौर सब एडिटर जुड़ने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं. शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है. इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं. शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
CBSE कक्षा 12वीं का कम्पार्टमेंट एग्जाम आज, मगर लाखों छात्रों की अभी भी एक गुहार...
CBSE 12th exam29 min ago
2
Delhi news30 min ago
3
California beach rescue41 min ago
4
2029 Election41 min ago
5
RBI41 min ago