आग से बने बादल, बिजली की कड़क और भड़कती नई लपटें... फ्रांस में पहली बार दिखा 'फायर क्लाउड्स' का तांडव

What Is Pyrocumulonimbus Cloud: फ्रांस के जंगलों में भड़की भयानक आग ने अब एक ऐसा विकराल रूप ले लिया है, जिसने वैज्ञानिकों और फायरफाइटर्स की नींद उड़ा दी है. फ्रांस में लगी ये आग अब सिर्फ पेड़-पौधों को ही नहीं जला रही, बल्कि आसमान में अपनी खुद की बिजली और तूफानी हवाएं पैदा कर रही है.
इसे विज्ञान की भाषा में 'पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स' (Pyrocumulonimbus Clouds) या आसान शब्दों में 'फायर क्लाउड्स' (Fire Clouds) कहा जाता है. ये आग से पैदा होने वाले खौफनाक बादल होते हैं, जो अपने अंदर इतनी प्रचंड ऊर्जा समेटे होते हैं कि चक्रवाती हवाएं और बिजली पैदा कर नई-नई जगहों पर आग भड़का देते हैं.
जंगल की आग पर अध्ययन करने वाले मशहूर फ्रांसीसी शोधकर्ता जीन-बैप्टिस्ट फिलिप्पी के अनुसार, यह पूरी प्रक्रिया बेहद चौंकाने वाली है:
1. सफेद बादल से शुरुआत: सबसे पहले आग की गर्मी से उठने वाली पानी की भाप ऊपर जाकर एक मासूम सफेद 'क्यूम्यलस' बादल बनाती है.
2. गर्मी का धमाका: जब आग की गर्मी और बढ़ती है, तो यह बादल विशाल रूप लेकर क्यूम्यलोनिम्बस बन जाता है.
3. 150 किमी/घंटे की हवाएं: यह बादल 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाओं को ऊपर खींचता है.
सूखी बारिश और बिजली: इसके अंदर से होने वाली बारिश जमीन तक पहुंचने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाती है, लेकिन यह वातावरण में ऐसी हलचल पैदा करती है जिससे अचानक तेज डाउनड्राफ्ट (नीचे की तरफ हवा के थपेड़े) और बिजली कड़कने लगती है.
शोधकर्ता फिलिप्पी का कहना है कि फ्रांस के लिए यह घटना बिल्कुल नई है और यह इंसानों द्वारा फैलाए गए ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का ही खौफनाक नतीजा है. लगातार आ रही हीटवेव (लू) और सूखे वातावरण के कारण ऐसे हालात बन रहे हैं. पहले इस तरह के 'फायर क्लाउड्स' केवल कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के जंगलों में ही देखे जाते थे, लेकिन अब यूरोप के ठंडे माने जाने वाले इलाकों में भी इनका कहर देखने को मिल रहा है.
इन बादलों की सबसे खतरनाक बात ये है कि यन बादलों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है. फ्रांस के गिरोंडे इलाके में इस बादल की वजह से हवाएं हर दिशा (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम) में तेजी से बदलने लगीं. इतना ही नहीं, यह बादल जलते हुए अंगारों को हवा में कई किलोमीटर दूर तक फेंक देता है, जिससे देखते ही देखते नए इलाकों में आग फैल जाती है. जब आग खुद अपना मौसम बनाने लगे, तो उसे बुझाना इंसानी बस से बाहर होने लगता है.