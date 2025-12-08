पहले बेशकीमती गहनों की चोरी अब पानी ने खराब की 19-20वीं सदी की किताबें, फ्रांस के इस म्यूजियम को लगी किसकी नजर?

Paris Louvre Museum Water Leak: पेरिस में स्थित वर्ल्ड फेमस लूव्र म्यूजियम में चोरी की घटना के बाद अब पानी लीक होने की घटना सामने आई है, जिसमें कई किताबों को नुकसान पहुंचा है.
France Louvre Museum: फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित वर्ल्ड फेमस लूव्र म्यूजियम में पानी लीक होने से लगभग 300-400 किताबें और रिसर्च पेपर क्षभतिग्रस्त हो गई हैं. इसकी पुष्टि खुद म्यूजियम की ओर से की गई है. बता दें कि इससे पहले कुछ महीनों पहले ही म्यूजियम में कुछ चोरों ने दिनदहाड़ें यहां से बेशकीमती फ्रेंच क्राउन के आभूषण चुरा लिए थे. इसको लेकर म्यूजियम की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए थे.
म्यूजियम के इजिप्ट डिपार्टमेंट को 26 नवंबर 2025 को वॉटर लीक का पता चला. म्यूजियम की डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर फ्रांसिस स्टीनबॉक ने बताया कि डैमेज हुई चीजें मुख्य रूप से 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआती दौर की मिस्र से जुड़ी मैगजीन और साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स थे. उनका कहना है कि रिसर्चर्स इन सामग्रियों का इस्तेमाल रिसर्च के लिए करते हैं, हालांकि ये अनोखे और दुर्लभ नहीं हैं. स्टाइनबॉक ने बताया,' इस क्षति से किसी भी हेरीटेज आर्टवर्क को कोई नुकसान नहीं हुआ है. इस समय इन संग्रहों में कोई अपूरणीय और निश्चित क्षति नहीं हुई है.'
स्टाइनबॉक ने आगे बताया कि प्रभावित किताबों को सुखाया जाएगा और इनकी मरम्मत के लिए इन्हें बुकबाइंडर के पास भेजा जाएगा. इसके बाद वापस इन्हें इनकी अलमारियों में भेजा जाएगा. म्यूजियम के मुताबिक यह वॉटर लीक पुराने हीटिंग और वेंटिलेशन सिस्टम में एक वाल्व के गलती से खुल जाने के कारण हुआ था, जिसके चलते मोलियन विंग की छत से पानी लीक होने लगा. यहीं पर किताबें रखी हुई थीं. स्टाइनबॉक ने कहा कि सिस्टम में खराबी का पता कई सालों से था. अगले साल म्यूजियम में पूरी मरम्मत का काम पूरा करवाया जाएगा.
बता दें कि लूव्र म्यूजियम में हाल ही के महीनों में हुई यह तीसरी सबसे बड़ी समस्या है. 19 अक्टूबर 2025 को 4 चोरों ने दिनदहाड़े 7 मिनट में म्यूजियम में डकैती की घटना को अंजाम देते हुए 88 मिलियन यूरो के बेशकीमती गहने चुरा लिए. चोरी हुए गहने अभी तक बरामद नहीं हुए हैं. वहीं कई कीमती सामान सुरक्षा के लिए बैंक ऑफ फ्रांस में रखवा दिए गए हैं. बता दें कि लुव्र म्यूजियम दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला म्यूजियम है. यहां साल 2024 में तकरीबन 8.7 मिलियन लोग आए थे, जिनमें से 69 फीसदी फ्रांस से बाहर के थे.