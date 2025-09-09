फ्रांस में PM बायरू की सरकार गिरी, विश्वास मत खोने के बाद राष्ट्रपति मैक्रो को ढूंढना होगा 5वां प्रधानमंत्री
Advertisement
trendingNow12914196
Hindi Newsदुनिया

फ्रांस में PM बायरू की सरकार गिरी, विश्वास मत खोने के बाद राष्ट्रपति मैक्रो को ढूंढना होगा 5वां प्रधानमंत्री

France news: फ्रांस अपने इतिहास के सबसे बड़े सियासी संकट का सामना कर रहा है. यहां दो साल में चार प्रधानमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ी है. फ्रांस्वा बायरू की सरकार गिरने के बाद राष्ट्रपति को देश सही तरह से चलाने के लिए नया प्रधानमंत्री ढूंढने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 09, 2025, 01:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फ्रांस में PM बायरू की सरकार गिरी, विश्वास मत खोने के बाद राष्ट्रपति मैक्रो को ढूंढना होगा 5वां प्रधानमंत्री

France Political Crisis: फ्रांस की संसद में विश्वास मत हारने के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बायरू की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया गया. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को अब फ्रांस के नेतृत्व के लिए कुछ कठिन विकल्पों का सामना करना पड़ रहा है. प्राइम मिनिस्टर बायरू विश्वास मत हासिल करने में नाकाम रहे, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना होगा. देश में बजट सुधारों को लेकर हुई वोटिंग में 194 सांसदों ने उनके पक्ष में जबकि 364 ने खिलाफ वोट दिया और उन्हे EXIT का बोर्ड दिखा दिया. 

मैक्रों के लिए नए प्रधानमंत्री का चुनाव एक बड़ी चुनौती होगी. मैक्रो कई सियासी प्रयोग कर चुके हैं. बेयरु अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहे थे. विपक्ष ने पहले ही यह जता दिया था कि वो सरकार की किसी भी योजना का समर्थन नहीं करेगा, इसलिए उनकी सरकार औंधे मुंह गिर पड़ी. 

9 महीने में नया प्रधानमंत्री

Add Zee News as a Preferred Source

सोमवार को सामने आए इस घटनाक्रम में फ्रांस में सोमवार को सांसदों ने विश्वास मत में फ्रांस्वा बायरू की सरकार गिरा दी. ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए नया सियासी संकट है. राष्ट्रपति मैक्रों को 12 महीनों में चौथे प्रधानमंत्री की तलाश करनी होगी. बायरू 9 महीने तक ही पद पर रहे, अब उन्हें इस्तीफा देना होगा. जानकारी के मुताबिक इस घटनाक्रम के बाद राष्ट्रपति उनका इस्तीफा स्वीकार करके नया प्रधानमंत्री चुने जाने तक उनसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहने का अनुरोध करेंगे.

ये भी पढ़ें- ट्रंप दुनिया के 'द मोस्ट हेटेड मैन'? अमेरिका में भी उठे सवाल, देश से निष्ठा संकट में पड़ी

आर्थिक संकट ले डूबा

बायरु अपनी योजना को संसद की मंजूरी दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे. वो फ्रांस में कई आर्थिक सुधार लागू कराना चाह रहे थे. उनका कहना था कि सरकार पर बढ़ रहे कर्ज को रोकने के लिए कड़े फैसले लेना जरूरी है, विपक्ष ने उनके सुझावों पर ध्यान नहीं दिया लिहाजा उनकी कुर्सी चली गई. बायरू ने यूरोपियन यूनियन की 3 फीसदी की सीमा से करीब दोगुने घाटे को कम करने और जीडीपी के 114 फीसदी के बराबर लोन के बोझ से निपटने की अपनी रणनीति के लिए संसद का समर्थन हासिल करने की कोशिश में अप्रत्याशित रूप से विश्वास मत का आह्वान किया था. चुनाव के दौरान विपक्षी दलों ने उनके अगले साल के बजट में 44 अरब यूरो की बचत योजना का समर्थन नहीं किया और उन्हें पद से हटना पड़ा.

FAQ

सवाल- फ्रांस में आर्थिक हालात कैसे हैं?
जवाब- फ्रांस में विश्वासमत खो चुके पीएम ने खुद कई बार कहा था कि देश पर सार्वजनिक खर्चों का बोझ यूरोप में सबसे ज्यादा है. बीते दो सालों से फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती जा रही है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन और गाजा के युद्ध के साथ ही देश में वैधानिक खींचतान और बजट की समस्याओं ने देश की मुश्किल बढ़ा दी है.

सवाल- फ्रांस के सियासी संकट में मैक्रों की क्या स्थिति है?
जवाब- फ्रांस की संसद में फिलहाल राष्ट्रपति के विरोधी बहुमत में हैं. इससे मैक्रों को अपनी कुर्सी पर भी खतरा महसूस हो रहा है. क्योंकि दिसंबर 2024 में मिषेल बारनियर के हटाए जाने के बाद बेयरु को प्रधानमंत्री बनाया गया था. उनसे पहले सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री गैब्रिएल अटाल के हटने के बाद देश इसी तरह की स्थिति में घिरा था तब बारनियर की नियुक्ति हुई थी. गैब्पियल अटल फ्रांस में सबसे कम उम्र के पीएम बने थे, वो फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री थे.

सवाल- फ्रांस में मैक्रो के खिलाफ जनता का आंदोलन कब हुआ? 
जवाब- फ्रांस का इतिहास क्रांतिकारी है. मैक्रों राष्ट्रपति पद की कुर्सी पर लंबे समय से जमे हैं. कुछ साल पहले  येलो वेस्ट प्रदर्शनकारियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला था. कई दिनों तक चले प्रदर्शनों के बावजूद वो अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रहे थे.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

france

Trending news

गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
Muzaffarpur
गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
खुले घूम रहे हजरतबल के उपद्रवी; क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है?
DNA
खुले घूम रहे हजरतबल के उपद्रवी; क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है?
पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
DNA Analysis
पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
Jammu and Kashmir
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी शहीद
Kulgam encounter
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी शहीद
डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
india china news
डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
'AAP विधायक मेहराज ने मांगा अस्पताल, मिली जेल', मोदी सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल
jammu kashmir news
'AAP विधायक मेहराज ने मांगा अस्पताल, मिली जेल', मोदी सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल
भारत पर भरभरकर चीन ने अचानक लुटा दिया प्यार, USA को सीधा मैसेज..क्या बोला पड़ोसी?
Xu Feihong
भारत पर भरभरकर चीन ने अचानक लुटा दिया प्यार, USA को सीधा मैसेज..क्या बोला पड़ोसी?
राष्ट्रपति का वो चुनाव, जब अपना उम्मीदवार हारने पर भी मंद-मंद मुस्कराई थीं PM इंदिरा
Vice Presidential Election 2025
राष्ट्रपति का वो चुनाव, जब अपना उम्मीदवार हारने पर भी मंद-मंद मुस्कराई थीं PM इंदिरा
भारत की तरक्की..इशिबा के इस्तीफे से कितना बदलेगा इंडिया-जापान समझौते का समीकरण?
India-Japan Relations
भारत की तरक्की..इशिबा के इस्तीफे से कितना बदलेगा इंडिया-जापान समझौते का समीकरण?
;