मुफ्त टिकट, लाखों रुपये...भारतीयों को वापस भेजने के लिए ताजमहल का इस्तेमाल क्यों कर रहा US?

US Immigration Campaign: अमेरिका में एक नया इमिग्रेशन कैंपेन चर्चा का विषय बना हुआ है. इसमें बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को मुफ्त फ्लाइट और नकद देने की पेशकश की गई है. लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है.भारतीयों को घर वापस लौटने को लेकर प्रेरित करने के लिए ताजमहल का इस्तेमाल किया गया है.

US डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) की यह पहल अवैध इमिग्रेशन पर चल रही बड़ी कार्रवाई का हिस्सा है. इससे एक तरफ अवैध प्रवासियों को अमेरिका छोड़ने का आसान विकल्प मिलता है तो दूसरी ओर आगे और सख्ती का भी संकेत मिलता है.

प्रचार के लिए ताजमहल की तस्वीरों का इस्तेमाल

एक्स पर, DHS ने अपने सेल्फ-डिपोर्टेशन प्रोग्राम का प्रचार करते हुए ताजमहल की तस्वीरों का इस्तेमाल किया. इस प्रोग्राम के तहत बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को उनके अपने देश वापस जाने के लिए मुफ्त टिकट और 2,600 डॉलर (2,41,463 रुपये) की नकद राशि दी जा रही है.

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अधिकारियों ने बताया कि इस योजना से प्रवासियों को US से 'बिना किसी गिरफ्तारी, हिरासत या रोक-टोक के' बाहर निकलने की सुविधा मिलती है. इसे जबरदस्ती देश-निकाले (Deportation) की तुलना में ज्यादा मानवीय और किफायती विकल्प के तौर पर पेश किया जा रहा है.

अवैध प्रवासियों के खिलाफ ट्रंप सरकार का एक्शन

इस इमिग्रेशन कैंपेन में चीन और कंबोडिया को भी शामिल किया गया है, क्योंकि इन देशों से भी भारी तादाद में बिना दस्तावेज के लोग रह रहे हैं.

भारत के लिए यह मैसेज इसलिए ध्यान का केंद्र बन गया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इससे सीधे भारतीय नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है, जो अमेरिका में बिना दस्तावेजों वाले सबसे बड़े समुदायों में से एक हैं.

यह कैंपेन ऐसे समय पर लाया गया है, जब ट्रंप प्रशासन अवैध आप्रवासन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है. हाल के महीनों में अमेरिकी प्रशासन ने न सिर्फ लोगों को उनके देश भेजने में तेजी दिखाई है बल्कि वीजा और शरणार्थियों को लेकर नियम भी और कड़े कर दिए हैं.

हालांकि अधिकारियों का कहना है कि स्वैच्छिक वापसी कार्यक्रम आर्थिक रूप से भी समझदारी भरा है. DHS के अनुमानों के अनुसार, किसी प्रवासी को जबरदस्ती देश से निकालने में लगभग 18,000 डॉलर यानी 16,70,989 रुपये का खर्च आता है, जबकि स्वैच्छिक रूप से जाने में लगभग 5,000 डॉलर यानी 4,64,163 रुपये का खर्च आएगा.

भारतीयों पर खास फोकस