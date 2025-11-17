Sant Singh Chatwal: गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का जीवंत करते हुए भारतीय-अमेरिकी कारोबारी संत सिंह चटवाल ने टाइम्स स्क्वॉयर पर हजारों लोगों को लंगर बांटा और समाज में बराबरी वे समानता का संदेश भी दिया.
Free Food at Times Squire: पद्म भूषण से सम्मानित भारतीय-अमेरिकी कारोबारी संत सिंह चटवाल ‘लेट्स शेयर अ मील’ के कोऑर्डिनेटर ओंकार सिंह और सैकड़ों वालंटियर्स ने 15 नवंबर को टाइम्स स्क्वायर में हजारों लोगों को ‘लंगर’ (मुफ्त खाना) परोसा. यह आयोजन गुरु नानक देव जी की शिक्षा को समर्पित था. इस कार्यक्रम के जरिए 'वंड छकना' यानी अपने पास जो है उसे दूसरों के साथ बांटने की गुरु नानक की शिक्षा को सम्मान दिया गया. लंगर की परंपरा सभी को बिना किसी धर्म, जाति या पहचान के भेदभाव के मुफ्त खाना खिलाने का संदेश देती है.
इस प्रोग्राम का मकसद एकता, बराबरी और करुणा का संदेश देना था, ताकि दुनिया भर के लोग मिल-जुलकर प्रेम से सेवा और बांटने की भावना को समझ सकें. परिवारों, अलग-अलग धर्मों के संगठनों और दुनिया भर से आए लोगों को इसमें शामिल होने और सेवा की इस भावना को महसूस करने के लिए आमंत्रित किया गया था.
#WATCH | New York: Padma Bhushan Indian-American businessman Sant Singh Chatwal, along with Onkar Singh, Coordinator 'Let’s Share a Meal' and hundreds of volunteers, distributed thousands of meals 'Langar' (Free Food) at Times Square on November 15, celebrating the teachings of… pic.twitter.com/nO7tVkQy3Q
— ANI (@ANI) November 16, 2025
शनिवार को टाइम्स स्क्वायर में लगे इस लंगर ने गुरु नानक देव जी के मानवता, दया और सामूहिक भलाई के संदेश को जीवंत किया. ऐसे कार्यक्रम और ‘लेट्स शेयर ए मील’ जैसी संस्थाएं ज़रूरतमंदों को भोजन, सम्मान और उम्मीद देने में मदद करती हैं.
हाल ही में 5 नवंबर को 'गुरु नानक देव जयंती (गुरपुरब)' दुनिया भर में बड़े उत्साह के साथ मनाई गई. गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक और दस गुरुओं में पहले गुरु थे. उनकी जयंती पर कीर्तन, जुलूस और सेवा के कार्य किए जाते हैं, जो उनके समानता, विनम्रता और ईश्वर-भक्ति के संदेश को याद दिलाते हैं.
संत सिंह चटवाल एक जाने-माने भारतीय-अमेरिकी उद्यमी और होटल कारोबारी हैं, जिन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है. वे 'Hampshire Hotels & Resorts' के संस्थापक हैं और दुनिया भर में फैली भारतीय रेस्टोरेंट चेन 'Bombay Palace' की भी शुरुआत उन्होंने की. एक सिख परिवार से आने वाले चटवाल अमेरिका में बिजनेस जगत की एक प्रभावशाली हस्ती माने जाते हैं और बिल क्लिंटन फाउंडेशन के ट्रस्टी भी रह चुके हैं.