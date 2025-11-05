Advertisement
Hindi Newsदुनिया

बेचैनी, उदासी और...इस देश ने 'अकेलापन' दूर करने की निकाली नई तरकीब, हजारों kM दूर से हो रहा ये काम

Hong Kong News: घर से दूर रहने की वजह से बहुत सारे लोग अपने माता-पिता की देखभाल नहीं कर पाते हैं. इससे निजात पाने के लिए हांगकांग में एक नई तरकीब निकाली गई है. जिसके जरिए लोगों को मुफ्त ग्रुप थेरेपी दी जा रही है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 05, 2025, 02:49 PM IST
Free Therapy: अक्सर देखा जाता है कि लोग घर से दूर रहने की वजह से माता-पिता की सही से देखभाल नहीं कर पाते हैं. कुछ लोग उन्हें अकेला छोड़ देते हैं जबकि कुछ लोग अपने माता-पिता को वृद्धाश्रमों में छोड़ देते हैं. हालांकि हांगकांग में लोग मुफ्त ग्रुप थेरेपी के जरिए अपने माता-पिता का ध्यान रख रहे हैं. हांगकांग की नई तरकीब से काफी हद तक माता-पिता का अकेलापन दूर हो रहा है. साथ ही उन्हें शांति और सुकून का भी अनुभव हो रहा है. 

क्या बोलीं काउंसलर एंजेला कौर बौरा?
MY News के मुताबिक इस नई तरकीब को लेकर प्रशिक्षणरत काउंसलर एंजेला कौर बौरा की एक घटना से सीख मिली और वो अब दुबई से हांगकांग आती हैं और अपने माता-पिता की देखभाल करती हैं. वो कई हजार किमी दूर से उनसे बात करती हैं. उनका कहना है कि काफी समय तक, मैंने अपने माता-पिता को हल्के में लिया, अब मैं अपनी मां को हर दिन फोन करती हूं, मैंने सीखा है कि, दूर से देखभाल करने वाले होने के नाते, अपराधबोध, पछतावा, उदासी और बहुत कुछ दूर हो जाता है.

परिजन भी कर रहे हैं सहयोग
इसके अलावा उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं मानती हूं कि मुझे यह अकेले नहीं करना है. मेरे छोटे भाई और मैंने अपनी जिम्मेदारियों को अपनी-अपनी क्षमताओं के अनुसार बांट लिया है और मेरे पति और बच्चे अद्भुत रूप से सहायक और अनुकूलनशील रहे हैं. मैंने दुबई में मां के दोस्तों के साथ संबंध विकसित किए हैं जो बहुत विचारशील हैं, और मेरे विस्तृत परिवार और दोस्त मुझे सहारा देते हैं और रोने या चीखने चिल्लाने की जगह देते हैं. 

कैसे काम करता है ये ग्रुप
दूरस्थ देखभाल करने वालों की बढ़ती संख्या की मदद के लिए रेड डोर काउंसलिंग की संस्थापक, हांगकांग स्थित मनोवैज्ञानिक एंजेला वॉटकिंस ने केयर ब्रिज की शुरुआत की. इसके जरिए मुफ्त साप्ताहिक ऑनलाइन थेरेपी ग्रुप दूर से बुजुर्गों या फिर रिश्तेदारों की देखभाल करता है.  रेड डोर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे काउंसलर स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड सत्र के साथ बारी-बारी से लोगों को मिलते हैं. यहां पर लोग अपने साथ होने वाली गतिविधियों को बताते हैं और चिंताएं व्यक्त करते हैं. समूह के सदस्य और काउंसलर इन स्थितियों पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, साथ ही साथ सहायता प्रदान करते हैं, सदस्यों की भावनाओं को समझते हैं और कभी-कभी सलाह भी देते हैं. 

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

hong kong news

