बस, ट्रेन और मेट्रो...इन 3 देशों में नहीं लगता किराया, फ्री है पब्लिक ट्रांसपोर्ट

Free Transport Service: लोग रोजाना ऑफिस या फिर किसी दूसरी जगह पर जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं. इसके लिए उन्हें किराया देना पड़ता है, हालांकि कई ऐसे देश हैं जहां पर सफर करना बिल्कुल मुफ्त है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 22, 2025, 09:18 PM IST
Free Public Transport: लोग एक स्थान से दूसरी जगह पर जाने के लिए बस, कार या फिर ट्रेन का सहारा लेते हैं, बड़े शहरों को मेट्रो कनेक्टिविटी से भी जोड़ा गया है, इसके जरिए हर दिन हजारों की संख्या में लोग सफर करते हैं, सफर करने के लिए उन्हें किराया भी देना पड़ता है, हालांकि कई ऐसे देश हैं जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल मुफ्त है, यानी कि यहां के नागरिकों को किराया नहीं देना पड़ता है, आइए जानते हैं इन देशों के बारे में.

यहां है फ्री सुविधा
सबसे पहले इन देशों में हम बात करेंगे लक्जमबर्ग की, इस देश में चाहे आपको ऑफिस जाना हो या फिर कहीं भी आपको बिल्कुल भी किराया नहीं लगेगा, यहां पर साल 2020 सभी पब्लिक ट्रान्सपोर्ट फ्री कर दिया गया है, इसके अलावा  पूरी तरह से फ्री और कुशल भी हैं. ये सर्विस करीब करीब हर जगहों पर मौजूद है, इसलिए स्थानीय यात्रा पर कुछ भी खर्च किए बिना जा सकते हैं.

इस देश में है फ्री सुविधा
इसके अलावा दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में उत्तरी फ्रांस है. साल 2018 में यहां पर सभी के लिए बस सर्विस फ्री कर दी गई थी. यहां की ज्यादातर जगहों पर हर 10 मिनट में बसें पहुंचती है. जिससे लोगों को सफर करने में काफी आसानी होती है और लोगों का सफर आरामदायक होता है. ऐसा कहा जाता है कि यहां से बेल्जियम के लिए भी बसें जाती हैं.

यहां भी मिलती है फ्री सुविधा
साथ ही साथ बता दें कि रोमानिया के क्लुज-नापोका शहर में हर शुक्रवार को निवासियों के लिए फ्री ट्रान्सपोर्ट सर्विस उपलब्ध है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर हर शुक्रवार को बस, ट्रेन और ट्राम जैसी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं पूरी तरह से फ्री हैं. इसे लेकर तर्क दिया गया है कि ऐसा शहर की गतिशीलता को बेहतर बनाने और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए किया गया है. वहीं इस लिस्ट में तेलिन में रजिस्टर्ड रिहाईशी के लिए फ्री ट्रान्सपोर्ट सर्विस भी उपलब्ध है.

