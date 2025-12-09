Advertisement
रेप आरोपी का विरोध कर रही फेमिनिस्ट्स महिलाओं को गरिया रही थीं फ्रांस की राष्ट्रपति की पत्नी, बैंकस्टेज का वीडियो हो गया वायरल

Brigitte Macron On feminists protesting against rape: फ्रांस की फर्स्ट लेडी ब्रिजिट मैक्रों ने रेप आरोपी कॉमेडियन एरी अबिट्टन के शो में विरोध करने वाली फेमिनिस्ट्स को गंदी औरते कह रही थीं. जिसका वीडियो बैकस्टेज का बताया जा रहा है. जब वो बेटी के साथ शो देखने गईं. जिसके बाद देश की फेमिनिस्ट्स भड़कीं हुई हैं. सांसदों ने भी निंदा की है. सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 09, 2025, 09:46 AM IST
Brigitte Macron calls feminists Women Video Viral: फ्रांस में महिलाओं के अधिकारों पर बहस छिड़ गई है.शनिवार को पेरिस के फेमस फोलिस बर्गेर थिएटर में कॉमेडियन एरी अबिट्टन का शो चल रहा था.अचानक #NousToutes नाम की फेमिनिस्ट ग्रुप की चार महिलाएं स्टेज पर कूद पड़ीं. उन्होंने अबिट्टन के चेहरे वाले मास्क पहने और चिल्लाया, 'अबिट्टन रेपिस्ट!'. ये महिलाएं रेप के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थीं. अबिट्टन पर 2021 में एक लड़की ने रेप का आरोप लगाया था, जो वो एक महीने से डेट कर रहे थे. तीन साल की लंबी जांच के बाद अप्रैल 2024 में केस खारिज हो गया. जनवरी 2025 में अपील कोर्ट ने भी फैसला बरकरार रखा. लेकिन फेमिनिस्ट्स का कहना है कि न्याय व्यवस्था पीड़ितों को इंसाफ नहीं देती. वो अबिट्टन के हर शो के बाहर प्रोटेस्ट करती रहती हैं.

ब्रिजिट का बैकस्टेज वीडियो, जो वायरल हो गया
रविवार को फ्रांस की फर्स्ट लेडी ब्रिजिट मैक्रों अपनी 41 साल की बेटी टिफेन ऑजियर के साथ उसी थिएटर पहुंचीं. उन्होंने शो देखा और बैकस्टेज अबिट्टन से मिलीं. पॉपुलर मैगजीन पब्लिक ने सोमवार को वीडियो जारी किया, जो तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में अबिट्टन कहते हैं, 'मैं डर रहा हूं.' ब्रिजिट हंसते हुए जवाब देती हैं, 'अगर कोई गंदी औरतें हैं, तो हम उन्हें बाहर फेंक देंगे. खासकर मास्क वाले बैंडिट्स वाली महिलाएं'.

गाली दे रही थीं ब्रिगिट मैक्रों
फ्रांस 24 की रिपोर्ट में कहा गया "फ्रांस की पहली महिला ब्रिगिट मैक्रों सोमवार को वायरल वीडियो फुटेज को लेकर आलोचनाओं के घेरे में आ गईं, जिसमें उन्होंने फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट के खिलाफ गाली का इस्तेमाल किया था... उन्हें 'सेल्स कॉन्स' (लगभग 'बेवकूफ औरतें' के बराबर) कहा था.

फेमिनिस्ट्स का गुस्सा, सोशल मीडिया पर ट्रेंड
ये बयान सुनकर फेमिनिस्ट्स भड़क गईं.#NousToutes ग्रुप ने कहा, 'हम ब्रिजिट के शब्दों से गहरा सदमा पहुंचा है.ये महिलाओं के खिलाफ हिंसा का अपमान है.' एक्टिविस्ट ग्वेन ने नाम छिपाकर कहा, 'हमारी आवाज दबाने की कोशिश हो रही है.' एक्ट्रेस जूडिथ गॉड्रेच, जो #MeToo की आइकन हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'मैं भी एक गंदी औरत हूं.' #SalesConnes हैशटैग ट्रेंड करने लगा. सांसद सारा लेग्रेन ने ट्वीट किया, 'ब्रिजिट मैक्रों फोलिस बर्गेर के खिलाफ जुटे फेमिनिस्ट्स का अपमान कर रही हैं.' एक यूजर @AAnemoyannis ने वीडियो शेयर कर लिखा: 'ब्रिजिट मैक्रों रेडिकल फेमिनिस्ट्स पर हमला कर रही हैं, जो एरी अबिट्टन के खिलाफ हैं.'. 

ब्रिजिट ऑफिस की सफाई, पुराने कंट्रोवर्सी
मामले ने जब तूल पकड़ा तो ब्रिजिट के करीबियों ने सफाई दी और कहा 'ये सिर्फ मास्क पहनकर शो बाधित करने वाले रेडिकल तरीकों की आलोचना है. ब्रिजिट ऐसे तरीकों को मंजूर नहीं करतीं.' उन्होंने कहा कि ब्रिजिट कई दिनों से शो जाने का प्लान कर रही थीं. लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये मैक्रों सरकार की फेमिनिज्म-विरोधी छवि दिखाता है. याद रहे, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने 2017 में महिलाओं के अधिकारों को 'ग्रैंड कॉज' कहा था, लेकिन हाल में जेरार्ड डेपार्ड्यू को 'फ्रांस की शान' कहकर विवाद खड़ा किया.

