पाकिस्तान का ‘राफेल पर झूठ’ बेनकाब, 'फेक न्यूज' पर फ्रेंच नेवी की पाक मीडिया को फटकार

French Navy Slams Pak Media: फ्रेंस नेवी ने कहा कि इस रिपोर्ट में न सिर्फ़ फ्रेंच अफसरों के बारे में गलत बताया गया बल्कि उनका नाम भी गलत छापा गया था. इसमें अफसर का असली नाम कैप्टन इवान लौने के बजाय 'जैक्स लौने' बताया गया. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 23, 2025, 03:31 PM IST
फ्रेंच नेवी ने इस साल अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की आतंकवादी साइटों पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में गलत जानकारी छापने के लिए पाकिस्तान के एक मीडिया आउटलेट की कड़ी आलोचना की है. पहलगाम हमले में भारत के 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए थे. इस्लामाबाद के जियो टीवी की वेबसाइट ने 21 नवंबर को पब्लिश किए गए एक आर्टिकल में दावा किया गया था कि एक फ्रेंच नेवी कमांडर के हवाले से पाकिस्तानी एयर फोर्स की ताकत के बारे में तारीफ करते हुए कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय राफेल जेट को मार गिराया था.  

फ्रेंस नेवी ने कहा कि इस रिपोर्ट में न सिर्फ़ फ्रेंच अफसरों के बारे में गलत बताया गया बल्कि उनका नाम भी गलत छापा गया था. इसमें अफसर का असली नाम कैप्टन इवान लौने के बजाय 'जैक्स लौने' बताया गया था. अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर जारी एक बयान में मरीन नेशनेल ने कहा कि कैप्टन लौने के नाम पर कही गई सभी बातें मनगढ़ंत थीं. इसमें कहा गया,'ये बातें कैप्टन लौने के नाम पर कही गईं, जिन्होंने किसी भी तरह के पब्लिकेशन के लिए कभी अपनी मंज़ूरी नहीं दी. आर्टिकल में बहुत ज़्यादा गलत जानकारी और गलत जानकारी है.'

फ्रेंच नेवी ने पाक मीडिया को लगाई फटकार
पाकिस्तानी मीडिया के इस विवादित आर्टिकल में सनसनीखेज दावा किया गया था कि एक फ्रेंच कमांडर ने इंडो-पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में बताया कि 6-7 मई को 140 से ज़्यादा फाइटर जेट्स के बीच हुए टकराव के दौरान पाकिस्तान एयर फोर्स ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया. इस ऑर्टिकल में पाकिस्तानी मीडिया ने ये आरोप भी लगाए कि उन्होंने ये भी कन्फर्म किया कि इंडियन राफेल को मार गिराया गया था और इस नतीजे को कथित चीनी सपोर्ट से भी जोड़ा. फ्रेंच नेवी ने पाकिस्तानी मीडिया को फटकार लगाते हुए कहा कि इनके दावों में से कुछ भी सच नहीं है.

फ्रेंच नेवी ने बताई कॉन्फ्रेंस कीअसली सच्चाई
फ्रेंच नेवी के मुताबिक कैप्टन लॉने का असली रोल लैंडिविसियाउ में नेवल एयर स्टेशन को कमांड करने तक ही लिमिटेड है. यहां राफेल मरीन एयरक्राफ्ट तैनात हैं. इसे पाकिस्तान ने भारत-पाक युद्ध में शामिल एक सीनियर ऑपरेशनल अथॉरिटी के तौर पर दिखाए जाने के बिलकुल विपरीत है. फ्रांस ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में उनका प्रेजेंटेशन पूरी तरह से टेक्निकल था. उन्होंने राफेल मरीन के मिशन, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कॉन्सेप्ट और हाई-इंटेंसिटी एयर कॉम्बैट में पायलटों के सामने आने वाली आम चुनौतियों के बारे में बताया था.

