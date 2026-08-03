/ऑपरेशन सिंदूर में राफेल गिरने का दावा, PAK वायुसेना की तारीफ, अब चीन के लिए जासूसी करते गिरफ्तार हुआ फ्रांस का पायलट

फ्रांस की नौसेना के पूर्व पायलट पियरे-हेनरी चुएट को हिरासत में लिया गया है और फ्रांसीसी अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं. इस पूर्व पायलट पर चीनी एजेंटो को सेना से जुड़ी जानकारी साझा करने का आरोप लगा है. सबसे खास बात है कि इसी शख्स ने साल 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना (IAF) के लड़ाकू विमान राफेल को लेकर सवाल खड़ा किया था.
फ्रांस की नौसेना के पूर्व पायलट के झूठे दावे के कारण एक नया विवाद खड़ा हो गया था. इस शख्स ने चीन में बने J-10C और JF-17 जैसे लड़ाकू विमान को 'राफेल किलर' करार दिया था. इसके बाद बाद एक नई चर्चा छिड़ गई थी. बता दें कि भारतीय सेना ने राफेल विमानों का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए किया था. इस दौरान इन लड़ाकू विमानों ने शानदार प्रदर्शन किया था.
बता दें कि राफेल विमान का निर्माण फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन बनाती है. फ्रांस में चुएट पर सेना जुड़ी संवेदनशील जानकारी चीन को शेयर करने का आरोप लगा है. इस बात की जानकारी फ्रांस की खोजी मिडिया संस्थान 'मीडियापार्ट' में दी गई है. हालांकि, कुछ देर की पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन मामले की जांच की जा रही है.
हैरान करने वाली बात है कि जिस चुएट पर संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप लगे हैं, उसके पास फ्रांस और कनाडा, दोनों देशों की नागरिकता है. चुएट ने 2021 के आसपास तक फ्रांसीसी नौसेना के एविएशन विंग में काम किया है. चुएट ने अपने करियर में केवल चार्ल्स डी गॉल' से 'सुपर एटेंडार्ड' स्ट्राइक फाइटर विमान उड़ाया है.
फ्रांसीसी मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि फ्रेंच नेवी में रहने के दौरान चुएट ने सितंबर 2018 और अगस्त 2019 में चीन की कम से कम दो यात्राएं ऐसी की हैं, जिसकी जानकारी किसी को नहीं है. चुएट पर आरोप है कि उन्होंने इन यात्राओं के दौरान एविएशन कंपनी के जरिए चीनी मिलिट्री पायलटों के लिए ट्रेनिंग सेशन भी आयोजित किए. आरोप है कि इस दौरान उसने कई गुप्त जानकारियों को साझा किया और चीन के लिए जासूसी की.
बताया जा रहा है कि 20 जुलाई 2026 को DGSI ने उसके घर की तलाशी ली और उनके खिलाफ औपचारिक जांच शुरू कर दी. बता दें कि DGSI फ्रांस की घरेलू खुफिया आतंकवाद-रोधी एजेंसी है. इन सबके बीच चुएट की ओर से अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया गया है. रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि चुएट ने 2018 और 2019 में चीन की दो यात्राएं की. उस समय वे फ्रेंच नेवी में पायलट के तौर पर काम कर रहे थे. हालांकि, इस पूरे मामले की जांच की जा रही है.
बता दें कि हेनरी चुएट ने डिफेंस कमेंटेटर के रूप में अपनी पहचान बनाई थी. वे कई देशों के लिए टीवी प्रोग्रामों में अक्सर गेस्ट के तौर पर शामिल हुआ करते थे. बता दें कि चुएट का एक यूट्यूब चैलन भी था, जिसपर साढ़े पांच लाख से अधिक सब्सक्राइबर थे.
गौरतलब है कि चुएट की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 10 मई 2025 को पब्लिश एक वीडियो में दावा किया गया पाकिस्तानी वायुसेना के जे-10सी ने अपनी रेंज का इस्तेमाल करते हुए भारतीय वायुसेना के राफेल को मार गिराया. हालांकि, इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी थी. इतना ही नहीं, इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए चुएट ने जे-10सी और जेएफ-17 फाइटर जेट्स की तारीफ करते हुए उसको राफेल किलर करार दे दिया.
बता दें कि डसॉल्ट एविएशन के सीईओ एरिक ट्रैपियर ने पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया. पाकिस्तान ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसकी सेना ने भारत के राफेल फाइटर जेट्स को मार गिराया. एरिक ट्रैपियर ने इस दावों को गलत बताया था. हालांकि, भारत ने स्पष्ट किया है कि इस ऑपरेशन के दौरान एक भी राफेल को नुकसान नहीं पहुंचा था.