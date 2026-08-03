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ऑपरेशन सिंदूर में राफेल गिरने का दावा, PAK वायुसेना की तारीफ, अब चीन के लिए जासूसी करते गिरफ्तार हुआ फ्रांस का पायलट

2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ भारत के राफेल विमानों को नुकसान का दावा करने वाले फ्रांसीसी नौसेना के पायलट पियरे-हेनरी चुएट को चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 03, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 01:18 PM IST
ऑपरेशन सिंदूर में राफेल गिरने का दावा, PAK वायुसेना की तारीफ, अब चीन के लिए जासूसी करते गिरफ्तार हुआ फ्रांस का पायलट

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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