फ्रांस के पीएम सेबेस्टियन ने भी दिया इस्तीफा, 2024 से अब तक 5वां रिजाइन, क्यों मची है भगदड़?

फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने सोमवार (6 अक्टूबर) को अपने नए मंत्रिमंडल की घोषणा करने के कुछ ही घंटों बाद अचानक इस्तीफ़ा दे दिया. यह इस्तीफा फ्रांस की सियासत में जारी गहराते राजनीतिक संकट का ताज़ा अध्याय माना जा रहा है. लेकोर्नू ने 9 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन लगातार बढ़ते पोलिटकल प्रेशर और संसद में अस्थिर समर्थन के चलते उन्हें सिर्फ एक महीने के भीतर पद छोड़ना पड़ा.न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, लेकोर्नू के इस्तीफे से पहले उनकी गठबंधन सरकार पर सहयोगियों और विपक्ष दोनों ओर से भारी दबाव बन गया था. कई सांसदों ने सरकार गिराने की चेतावनी भी दी थी, जिससे संकट और गहरा गया.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लेकोर्नू का मंत्रिमंडल कई नीतिगत मतभेदों और सत्ता-साझेदारी के मुद्दों से जूझ रहा था. नए मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर पार्टी के अंदर भी तीखी नाराज़गी थी. राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, लेकोर्नू का अचानक इस्तीफा फ्रांस की मौजूदा सरकार के लिए गंभीर अस्थिरता का संकेत है और यह संभव है कि राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को अब अस्थायी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी पड़े, जब तक कि कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता.

नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद शुरू हो गई थी सियासत

सेबेस्टियन लेकोर्नू ने 9 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन महज एक महीने में ही उन्हें भारी दबाव और बढ़ते असंतोष के चलते पद छोड़ना पड़ा. इससे एक दिन पहले यानी रविवार को, राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के करीबी सहयोगी लेकोर्नू ने अपने मंत्रियों की नियुक्ति सूची जारी की थी. इस नए मंत्रिमंडल की पहली बैठक सोमवार दोपहर को प्रस्तावित थी. इसके बाद, सरकार के भीतर नीतिगत मतभेद और सहयोगी दलों की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, लेकोर्नू को सहयोगियों और विपक्ष दोनों ओर से सरकार गिराने की धमकियां मिलने लगीं. अंततः सोमवार को नई कैबिनेट की पहली बैठक होने से पहले ही लेकोर्नू ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया.अब सभी की नज़रें राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों पर हैं, जिन्हें देश को नई राजनीतिक दिशा देने के लिए जल्द ही अंतरिम या स्थायी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी होगी.

फ्रांस में 2 साल के भीतर 5 प्रधानमंत्रियों का इस्तीफा

फ्रांस में पिछले कुछ सालों से लगातार सियासी उथल-पुथल मची हुई है. जनवरी 2024 से लेकर अब तक फ्रांस में 5 प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं. फ्रांस में जनवरी 2024 से ये सियासी संकट लगातार जारी है. जनवरी 2024 में सबसे पहले एलिजाबेथ बोर्न ने PM पद से इस्तीफा दिया. इसके बाद पीएम बने गेब्रियल अटल ने 9 महीनों में ही सितंबर 2024 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद सितंबर 2024 में मिशेल बार्नियर फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने, लेकिन महज 3 महीनों में ही दिसंबर 2024 में ही उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया. दिसंबर 2024 में PM बने फ्रांस्वा बायरू ने विश्वास प्रस्ताव हारने के बाद रिजाइन कर दिया. इसके बाद प्रधानमंत्री बने सेबेस्टियन लेकोर्नू 6 अक्टूबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया.

