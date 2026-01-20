Advertisement
trendingNow13081010
Hindi Newsदुनियाअमेरिकी टैरिफ धमकियों पर जवाब देने के बारे में सोचना भी पागलपन..., ट्रंप के पर्सनल चैट लीक करने पर क्या बोले मैक्रों?

'अमेरिकी टैरिफ धमकियों पर जवाब देने के बारे में सोचना भी पागलपन...,' ट्रंप के पर्सनल चैट लीक करने पर क्या बोले मैक्रों?

Emmanuel Macron: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी को लेकर अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि EU को एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jan 20, 2026, 10:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'अमेरिकी टैरिफ धमकियों पर जवाब देने के बारे में सोचना भी पागलपन...,' ट्रंप के पर्सनल चैट लीक करने पर क्या बोले मैक्रों?

World News In Hindi: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी का जवाब दिया है. उन्होंने विश्व आर्थिक मंच से धमकियों का जवाब उसी आक्रामकता से देने की सोच को पागलपन का नाम दिया और नए उपनिवेशवाद (Colonialism) को बढ़ावा देने की ललक को सिरे से खारिज किया. मैक्रों ने कहा कि कोई भी देश किसी दूसरे देश की संप्रभुता पर हमला नहीं कर सकता और यूरोपीय संघ को एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए. 

ग्रीनलैंड पर बोले मैक्रों 

मंगलवार को ही ट्रंप ने ट्रुथ पोस्ट के जरिए मैक्रों की आलोचना करते हुए उनके निजी मैसेज लीक कर दिए थे. यह विवाद यूरोप-अमेरिका संबंधों में तनाव बढ़ा रहा है, जिसमें टैरिफ्स, ग्रीनलैंड की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय नियम शामिल हैं. मैक्रों ने कहा कि मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम बेजा आक्रामकता पर जवाब दें. ईयू को अमेरिकी टैरिफ धमकियों की 'बेजा आक्रामकता' पर जवाब देना पड़े यह सोचना भी पागलपन है. सवाल-जवाब सेशन में मैक्रों ने यूरोप के सरलीकरण एजेंडा को आगे बढ़ाने की जरूरत के बारे में बात की, साथ ही उन्होंने यूक्रेन जैसे दूसरे अहम मुद्दों पर भी बात की.  

ये भी पढ़ें- 30 हजार करोड़ में बनी थी एवेंजर्स एंड गेम, 450 करोड़ में स्पेस में पहुंच गया था ये विमान, इन स्पेस मिशन्स का 'चिल्लर' जितना था बजट 

Add Zee News as a Preferred Source

 

'टैरिफ की धमकी देना समझदारी नहीं है...' 

उन्होंने कहा कि सहयोगियों के बीच टैरिफ लगाना और बंटे रहना और अब अतिरिक्त टैरिफ की धमकी देना समझदारी नहीं है. यह सोचना कि ईयू अपने सहयोगी अमेरिका पर अपने एंटी-कोअरशन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर सकता है, पागलपन है. मुझे इसका अफसोस है, लेकिन यह सिर्फ अप्रत्याशित और बेजा आक्रामकता का नतीजा है. साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद' को खारिज करते हुए मैक्रों ने कहा,' अजीब विचारों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए. पेंडोरा बॉक्स ( कुछ ऐसा करना जिससे अनेपक्षित समस्याएं पैदा हों) या नए विषयों पर बात नहीं की जानी चाहिए. यह नए साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद का समय नहीं है. यह ग्रोथ, पीस, क्लाइमेट की दिशा में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने समय है.'  

ये भी पढ़ें- ईरान के साथ जंग नहीं चाहता अमेरिका? ट्रंप की धमकी के बाद आया बड़ा अपडेट, युद्ध से क्यों पीछे हट रहे सैनिक  

 

यूरोप पर क्या बोले मैक्रों? 

इससे पहले यूरोप के महत्व पर जोर देते हुए मैक्रों ने कहा कि शायद यह (यूरोप) "कभी-कभी बहुत धीमा है और यकीनन इसमें सुधार की गुंजाइश है, लेकिन यह भरोसेमंद है, वफादार है, और यहां आपको पता है कि खेल के नियम कानून के नियम हैं और इसलिए यह आज और कल के लिए एक अच्छी जगह बनी हुई है. उन्होंने कहा कि ग्लोबल असंतुलन को ठीक करने के लिए यूरोप को बहुत ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर होने की जरूरत है. ( इनपुट- IANS) 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा
viral video
भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा
बंगाल में चुनाव से पहले खलबली, ममता के गढ़ में बीजेपी ने भेजे बाहरी नेता
West Bengal
बंगाल में चुनाव से पहले खलबली, ममता के गढ़ में बीजेपी ने भेजे बाहरी नेता
ठंड गई नहीं… लौटने वाली है और खतरनाक रूप में! 21 जनवरी से शुरू होगा मौसम का 'खेल'
weather update
ठंड गई नहीं… लौटने वाली है और खतरनाक रूप में! 21 जनवरी से शुरू होगा मौसम का 'खेल'
पंजाब में अब गैंगस्टरों की खैर नहीं, पकड़ने के लिए पुलिस ने चलाया ऑपरेशन
Punjab
पंजाब में अब गैंगस्टरों की खैर नहीं, पकड़ने के लिए पुलिस ने चलाया ऑपरेशन
आवारा कुत्तों का मामला, SC ने मेनका गांधी को लगाई फटकार, पूछा- मंत्री रहते क्या किया
Supreme Court
आवारा कुत्तों का मामला, SC ने मेनका गांधी को लगाई फटकार, पूछा- मंत्री रहते क्या किया
क्या मिलेगा मनमाने हवाई किराये से छुटकारा? 'सुप्रीम' रडार पर आईं एयरलाइन कंपनियां
airline fare
क्या मिलेगा मनमाने हवाई किराये से छुटकारा? 'सुप्रीम' रडार पर आईं एयरलाइन कंपनियां
क्या ढाई-ढाई साल के लिए शिंदे की शर्त मान गई BJP? इस दिन मुंबई को मिल जाएगा नया मेयर
BMC Mayor Election 2026
क्या ढाई-ढाई साल के लिए शिंदे की शर्त मान गई BJP? इस दिन मुंबई को मिल जाएगा नया मेयर
बुर्ज खलीफा बनाने वाली EMAAR के साथ घपला, श्रवण गुप्ता, जिसने दो देशों में दिखा धोखा
Shravan Gupta
बुर्ज खलीफा बनाने वाली EMAAR के साथ घपला, श्रवण गुप्ता, जिसने दो देशों में दिखा धोखा
बूथ लेवल से राष्ट्रीय स्तर तक... बीजेपी ने एक झटके में कैसे पूरे किए संगठन के चुनाव
BJP
बूथ लेवल से राष्ट्रीय स्तर तक... बीजेपी ने एक झटके में कैसे पूरे किए संगठन के चुनाव
25 साल पहले विनाशकारी भूकंप ने कर दिया था तबाह, फिर कैसे हुई कच्छ की कायापलट
Gujarat news
25 साल पहले विनाशकारी भूकंप ने कर दिया था तबाह, फिर कैसे हुई कच्छ की कायापलट