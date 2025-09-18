पहले मर्द थीं फ्रांस की फर्स्ट लेडी ब्रिजिट? अमेरिकी इन्फ्लुएंसर के दावे से मचा हड़कंप, अब अदालत में पेश होगा सबूत
दुनिया

पहले मर्द थीं फ्रांस की फर्स्ट लेडी ब्रिजिट? अमेरिकी इन्फ्लुएंसर के दावे से मचा हड़कंप, अब अदालत में पेश होगा सबूत

Emmanuel Macron: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और उनकी पत्नी ब्रिगिट अमेरिकी अदालत में वैज्ञानिक और फोटोग्राफिक सबूत पेश करने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि यह साबित किया जा सके कि फ्रांस की फर्स्ट लेडी एक महिला हैं. कपल अमेरिकी दक्षिणपंथी पॉडकास्टर कैंडेस ओवेन्स के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में ये दस्तावेज पेश करेंगे.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 18, 2025, 06:09 PM IST
पहले मर्द थीं फ्रांस की फर्स्ट लेडी ब्रिजिट? अमेरिकी इन्फ्लुएंसर के दावे से मचा हड़कंप, अब अदालत में पेश होगा सबूत

क्या फ्रांस की फर्स्ट लेडी ब्रिजिट मैक्रों की पैदाइश मर्द के रूप में हुई थी? अब यह मामला इंटरनेशनल सुर्खियों में है और मैक्रों दंपत्ति ने इसे मानहानि बताते हुए कानूनी लड़ाई शुरू कर दी है. दरअसल, अमेरिका की राइट-विंग पॉडकास्टर कैंडेस ओवन्स ने दावा किया था कि ब्रिजिट का जन्म मर्द के रूप में हुआ था. इसी झूठे दावे के खिलाफ अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और उनकी पत्नी ब्रिजिट अमेरिकी अदालत में अपने पक्ष में वैज्ञानिक और फोटोग्राफिक सबूत पेश करने की तैयारी कर रहे हैं.

 उनका मकसद यह साबित करना है कि फ्रांस की फर्स्ट लेडी एक महिला ही हैं. इस मानहानि के मुकदमे में ब्रिजिट मैक्रों ने बताया कि ऐसे आरोप उन्हें बेहद आहत करते हैं और यह राष्ट्रपति मैक्रों के लिए भी एक बड़ी परेशानी और ध्यान भटकाने वाली बात है. उनके वकील टॉम क्लेयर ने कहा कि जब किसी का परिवार इस तरह के झूठे आरोपों से घिरता है, तो यह किसी के भी लिए मानसिक रूप से कठिन होता है, भले ही वह देश का राष्ट्रपति क्यों न हो? बीबीसी के 'फेम अंडर फायर' पॉडकास्ट पर बात करते हुए मैक्रों परिवार के वकील टॉम क्लेयर ने कहा कि 'मैं यह नहीं कहना चाहता कि इससे उनका ध्यान भटक गया है. लेकिन जैसे कोई भी शख्स अपने करियर और पारिवारिक जीवन को संतुलित रखता है, जब आपके परिवार पर हमला होता है, तो यह आपको परेशान करता है. और वह इससे अछूते नहीं हैं क्योंकि वह एक देश के राष्ट्रपति हैं.'

मैक्रों के वकील ने क्या कहा?

क्लेयर ने पुष्टि की कि कपल वैज्ञानिक आधार वाले एक्सपर्ट गवाही के साथ-साथ और भी सबूत पेश करने के लिए तैयार हैं, जिससे आरोप गलत साबित हो सकें. उन्होंने कहा, 'यह बहुत दुखद है कि आपको खुद को ऐसे सबूतों के लिए पेश करना पड़े.' उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन वह इसके लिए तैयार है. वे सच्चाई सामने लाने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं.' 

कैंडेस ओवेन्स कौन हैं?

कैंडेस ओवेन्स अमेरिका की कंजरवेटिव मीडिया आउटलेट डेली वायर की पूर्व टिप्पणीकार हैं और उनके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कई बार यह दावा किया है कि ब्रिजिट मैक्रों मर्द हैं. मार्च 2024 में तो उन्होंने यहां तक कह दिया था कि वह अपने पूरे प्रोफेशनल करियर की साख इस दावे पर दांव लगाने को तैयार हैं.

डेलावेयर कोर्ट:  ओवेन्स के खिलाफ मुकदमा

इसके बाद जुलाई में कपल ने अमेरिका के डेलावेयर की अदालत में उनके खिलाफ मानहानि का केस किया. उनका आरोप है कि ओवन्स ने 'बेहूदे, झूठे और बेतुके' दावे फैलाए और सही सबूतों को नजरअंदाज कर साजिश फैलाने वालों और झूठे लोगों को बढ़ावा दिया. हालांकि, केस के बावजूद ओवेन्स ने अपने दावे पर अड़े रहते हुए कहा कि अदालत की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही मैक्रों की 'नकली मौत' की कहानी को झूठा साबित कर दिया जाएगा.

'यह मेरे सम्मान की रक्षा के बारे में है! क्योंकि यह बकवास है'

इसके अलावा उन्होंने तर्क दिया कि मैक्रों को अपने दावों का खंडन करने के कई मौके दिए, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला. इस बीच, कानूनी कार्रवाई करने के अपने फैसले के बारे में बताते हुए मैक्रों ने अगस्त में बताया कि 'यह मेरे सम्मान की रक्षा के बारे में है! क्योंकि यह बकवास है. यह कोई ऐसा शख्स है जो अच्छी तरह जानता था कि उसके पास गलत जानकारी है और उसने ऐसा नुकसान पहुंचाने के मकसद से, एक विचारधारा की सेवा में और अति-दक्षिणपंथी नेताओं से स्थापित संबंधों के साथ किया था.' 

ओवेन्स ने अदालत में पेश की अर्जी

वहीं, ओवेन्स की कानूनी टीम ने केस खारिज करने की अर्जी दी है. उनका कहना है कि डेलावेयर इस मामले की सही जगह (ज्यूरिसडिक्शन) नहीं है और वहां मुकदमा लड़ने से उन्हें आर्थिक और कामकाजी तौर पर बड़ी मुश्किलें होंगी.

Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

