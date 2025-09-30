Advertisement
trendingNow12941790
Hindi Newsदुनिया

चीन से स्पेन तक आसमानी आफत का कहर, बाढ़ की तस्वीरें उड़ा रही हैं होश!

Flood News: स्पेन और चीन दोनों देशों से कई मार्मिक तस्वीरें आ रही हैं. कुदरत का प्रकोप सैलाब बनकर बरसा है. क्वार्टे डे हुएर्वा में गाड़ियां बह गई. हालात ऐसे हुए कि गाड़ियां बाढ़ में डूबने लगीं तो लोगों को गाड़ियों की छतों पर बैठकर जान बचानी पड़ी.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 30, 2025, 05:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चीन से स्पेन तक आसमानी आफत का कहर, बाढ़ की तस्वीरें उड़ा रही हैं होश!

Natural disaster: चीन से लेकर पाकिस्तान और स्पेन तक खरतनाक सैलाब ने तबाही मचा रखी है. बाढ़ और हवा का प्रकोप ऐसा कि कही लोग बह गए तो कहीं खुद को बचाने के लिए गाड़ियों की छतों का सहारा लेना पड़ा. कुदरत के कहर केआगे किसी की नहीं चलती. चीन हो या स्पेन जब सैलाब आता है तो नदी के किनारे रहने वाले लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर भागते हैं. आपको बताते चलें कि स्पेन में तो तीन महीने पहले DANA नाम के तूफान के कारण बाढ़ आ गई थी. वहीं पिछले साल भी स्पेन में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी.

बह गई लड़की

चीन में नानशेंग नदी उफान पर है और नदी में दो लड़कियां फंस गई. यहां एक लड़की बह गई तो लोग उसे बचाने के लिए दौड़े. लेकिन कोई भी उफनती नदी में उतरने की हिमाकत नहीं कर सका. स्पेन में तो बहती गाड़ियों की तस्वीरें और वीडियोज वायरल हो रहे हैं. यहां की एक लोकेशन में गाड़ी की छत पर बैठे लोग अपनी जान बचाने के लिए चीखते नजर आए .

Add Zee News as a Preferred Source

स्पेन में जगह-जगह से मार्मिक तस्वीरें आ रही हैं. वहां कुदरत का प्रकोप सैलाब बनकर बरसा है. क्वार्टे डे हुएर्वा में गाड़ियां बह गई. हालात ये हो गए कि जब गाड़ियां बाढ़ में डूबने लगीं तो लोगों को गाड़ियों की छतों पर बैठकर जान बचानी पड़ी. मौके पर रेस्क्यू टीम राहत-बचाव के लिए पहुंची और सैलाब से लोगों को बाहर निकाला. 

पिछले साल स्पेन में बिगड़े थे हालात

आपको बताते चलें कि तीन महीने पहले DANA नाम के तूफान के कारण बाढ़ आ गई थी. उससे पहले पिछले साल अक्टूबर में स्पेन के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्से वैलेंसिया, कैस्टिला-ला मांचा और अंडालूसिया में अचानक मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ आ गई. उस बाढ़ ने प्रभावित क्षेत्रों में तबाही मचा दी. बाढ़ की वजह से प्रभावित इलाकों में हर जगह पानी के साथ ही कीचड़ भी हो गया था उस समय करीब 250 मौतों का दावा किया गया था. उस समय कई गाड़ियां बह गई, पुल टूट गए, रेलवे की सुरंगें ध्वस्त हो गई जिससे कई जगह की ट्रेनें ठप हो गई , फसलें तबाह हो गई थीं. कई घरों को भी बाढ़ की वजह से काफी नुकसान पहुंचा.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Flood

Trending news

देश को बचाना है तो सबसे पहले किसे बचाना होगा? विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने बताया
constitution
देश को बचाना है तो सबसे पहले किसे बचाना होगा? विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने बताया
कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
jammu kashmir news
कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
jammu kashmir statehood
राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
Leh News in Hindi
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
weather update
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
Tamil Nadu Stampede
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
Rahul Gandhi
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
जम्मू-कश्मीर में फिर खुले 12 पर्यटक स्थल, पहलगाम हमले के बाद से पड़े थे बंद
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में फिर खुले 12 पर्यटक स्थल, पहलगाम हमले के बाद से पड़े थे बंद
भारत में लॉन्च होगी मेलोनी की बायोग्राफी, PM मोदी ने लिखी इंडियन एडिशन में ये बात
PM Modi
भारत में लॉन्च होगी मेलोनी की बायोग्राफी, PM मोदी ने लिखी इंडियन एडिशन में ये बात
जहां 10 साल से भाजपा ने जमा रखा है सिक्का, वहां 40 में से मिलीं सिर्फ 5 सीटें
BTC
जहां 10 साल से भाजपा ने जमा रखा है सिक्का, वहां 40 में से मिलीं सिर्फ 5 सीटें
;