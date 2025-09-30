चीन से स्पेन तक आसमानी आफत का कहर, बाढ़ की तस्वीरें उड़ा रही हैं होश!

Natural disaster: चीन से लेकर पाकिस्तान और स्पेन तक खरतनाक सैलाब ने तबाही मचा रखी है. बाढ़ और हवा का प्रकोप ऐसा कि कही लोग बह गए तो कहीं खुद को बचाने के लिए गाड़ियों की छतों का सहारा लेना पड़ा. कुदरत के कहर केआगे किसी की नहीं चलती. चीन हो या स्पेन जब सैलाब आता है तो नदी के किनारे रहने वाले लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर भागते हैं. आपको बताते चलें कि स्पेन में तो तीन महीने पहले DANA नाम के तूफान के कारण बाढ़ आ गई थी. वहीं पिछले साल भी स्पेन में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी.

बह गई लड़की

चीन में नानशेंग नदी उफान पर है और नदी में दो लड़कियां फंस गई. यहां एक लड़की बह गई तो लोग उसे बचाने के लिए दौड़े. लेकिन कोई भी उफनती नदी में उतरने की हिमाकत नहीं कर सका. स्पेन में तो बहती गाड़ियों की तस्वीरें और वीडियोज वायरल हो रहे हैं. यहां की एक लोकेशन में गाड़ी की छत पर बैठे लोग अपनी जान बचाने के लिए चीखते नजर आए .

Add Zee News as a Preferred Source

स्पेन में जगह-जगह से मार्मिक तस्वीरें आ रही हैं. वहां कुदरत का प्रकोप सैलाब बनकर बरसा है. क्वार्टे डे हुएर्वा में गाड़ियां बह गई. हालात ये हो गए कि जब गाड़ियां बाढ़ में डूबने लगीं तो लोगों को गाड़ियों की छतों पर बैठकर जान बचानी पड़ी. मौके पर रेस्क्यू टीम राहत-बचाव के लिए पहुंची और सैलाब से लोगों को बाहर निकाला.

पिछले साल स्पेन में बिगड़े थे हालात

आपको बताते चलें कि तीन महीने पहले DANA नाम के तूफान के कारण बाढ़ आ गई थी. उससे पहले पिछले साल अक्टूबर में स्पेन के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्से वैलेंसिया, कैस्टिला-ला मांचा और अंडालूसिया में अचानक मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ आ गई. उस बाढ़ ने प्रभावित क्षेत्रों में तबाही मचा दी. बाढ़ की वजह से प्रभावित इलाकों में हर जगह पानी के साथ ही कीचड़ भी हो गया था उस समय करीब 250 मौतों का दावा किया गया था. उस समय कई गाड़ियां बह गई, पुल टूट गए, रेलवे की सुरंगें ध्वस्त हो गई जिससे कई जगह की ट्रेनें ठप हो गई , फसलें तबाह हो गई थीं. कई घरों को भी बाढ़ की वजह से काफी नुकसान पहुंचा.