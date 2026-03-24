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Hindi Newsदुनियासुरक्षा गारंटी दे और खाड़ी से बैरंग वापस जाए US... ईरान ने ट्रंप के सामने रखी युद्धविराम की शर्तें!

सुरक्षा गारंटी दे और खाड़ी से बैरंग वापस जाए US... ईरान ने ट्रंप के सामने रखी युद्धविराम की शर्तें!

कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने युद्धबंदी के लिए खुच शर्तें रखी हैं. इनमें अमेरिका दोबारा कभी ईरान पर हमला नहीं करेगा, साथ ही खाड़ी देशों में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद करने की बात रखी. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 24, 2026, 03:48 PM IST
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सुरक्षा गारंटी दे और खाड़ी से बैरंग वापस जाए US... ईरान ने ट्रंप के सामने रखी युद्धविराम की शर्तें!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर सैन्य हमलों को पांच दिनों के लिए रोकने का ऐलान कर दिया है. ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन और तेहरान पूरे हफ्ते बातचीत करेंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि ईरान की तरफ से बातचीत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा. इसी बीच ईरान ने भी युद्धविराम को लेकर अपनी शर्तें रख दी हैं. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के सामने युद्ध खत्म करने के बदले कुछ शर्तें रखी हैं.

रिपोर्ट में कहा गया कि युद्धविराम के लिए ईरान की शर्तों में यह गारंटी शामिल है कि अमेरिका दोबारा कभी ईरान पर हमला नहीं करेगा, साथ ही खाड़ी देशों में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद किया जाएगा. CNN ने रिपोर्ट किया कि यह उस दावे के बीच आया है जिसमें ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान के साथ 15 बिंदुओं पर सहमति बनाई है, जिसके तहत ईरान ने परमाणु हथियार न बनाने पर सहमति जताई है.

क्या हैं ईरान की शर्तें?

इजरायल के चैनल 12 ने रिपोर्ट किया कि ईरान ने अमेरिका से निम्नलिखित मांगें रखीं और बदले में IAEA निरीक्षण की अनुमति देने का वादा किया:

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  • सुरक्षा की गारंटी कि अमेरिका दोबारा कभी ईरान पर हमला नहीं करेगा.

  • एक नई समुद्री व्यवस्था की स्थापना, जिसके तहत भविष्य में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण होगा.

  • पश्चिम एशिया में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद किया जाए.

  • युद्ध में हुए नुकसान के अनुपात में आर्थिक मुआवजा दिया जाए.

  • पांच वर्षों के लिए बैलिस्टिक मिसाइल विकास को रोकने और यूरेनियम संवर्धन कम करने की इच्छा.

  • 60 प्रतिशत तक समृद्ध यूरेनियम के भंडार में समायोजन पर चर्चा में भागीदारी.

  • अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) को सेंट्रीफ्यूज की जांच की हरी झंडी देना.

  • पश्चिम एशिया में अपने सहयोगी समूहों को फंडिंग रोकने पर सहमति.

ईरान के राष्ट्रपति ने रखी थीं तीन शर्तें

इससे पहले 12 मार्च को, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने रूस और पाकिस्तान के नेताओं से बात करने के बाद कहा था कि युद्ध तभी खत्म होगा, जब तीन शर्तें पूरी हों. इस्लामिक गणराज्य (ईरान) के वैध अधिकारों की मान्यता, मुआवजे का भुगतान और भविष्य में किसी भी हमले के खिलाफ मजबूत अंतरराष्ट्रीय गारंटी. पेजेशकियान का यह बयान उस समय आया जब कई ईरानी राजनयिकों, जिनमें विदेश मंत्री अब्बास अराघची भी शामिल हैं, ने अमेरिका से बातचीत की संभावना से इनकार कर दिया था और कहा था कि परमाणु वार्ता के बीच हुए हमले से ईरान के साथ विश्वासघात हुआ है.

सोमवार को ट्रंप ने क्या घोषणा की?

ट्रंप ने ईरान को 48 घंटों की डेडलाइन दी थी, साथ ही कहा था कि ईरान तुरंत होर्मुज को खोल दे नहीं तो उसके ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा. हालांकि, डेडलाइन खत्म होने पर ट्रंप ने सोमवार (23 मार्च) को अचानक ईरान के ऊर्जा ढांचे और पावर प्लांट्स सैन्य हमलों को पांच दिनों के लिए रोकने का ऐलान किया और कहा कि ईरान के साथ अच्छी बातचीत हो रही है, जो पूरे सप्ताह जारी रहेगी. हालांकि, ईरान ने कहा कि हमारी अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई. 

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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