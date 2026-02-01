Advertisement
trendingNow13094721
Hindi Newsदुनियाइंसानों से जानवरों तक...दूसरे विश्व युद्ध में कौन सा घातक एक्सपेरिमेंट कर रही थी जापानी सेना? चीन ने खोला यूनिट 731 का राज

इंसानों से जानवरों तक...दूसरे विश्व युद्ध में कौन सा घातक एक्सपेरिमेंट कर रही थी जापानी सेना? चीन ने खोला 'यूनिट 731' का राज

Japanese Army Unit 731: इंसानों से जानवरों तक, जापानी सेना दूसरे विश्व युद्ध में कौन से घातक एक्सपेरिमेंट कर रही थी? करीब 80 साल बाद चीन ने अब जापानी सेना की 'यूनिट 731' का राज खोलने का दावा किया है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Feb 01, 2026, 10:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंसानों से जानवरों तक...दूसरे विश्व युद्ध में कौन सा घातक एक्सपेरिमेंट कर रही थी जापानी सेना? चीन ने खोला 'यूनिट 731' का राज

China on Japanese Army Unit 731: दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी सैनिकों ने चीन पर हमला कर वहां जमकर कहर ढहाया था. खासकर जापानी आक्रमणकारी सेना की 'यूनिट 731' के अत्याचारों का याद कर चीन के लोग अब भी सिहर जाते हैं. चीन का दावा है कि इस जापानी यूनिट ने उसके देश में जैविक हथियारों का भी इस्तेमाल किया था. जिससे लाखों लोग हताहत हुए थे. 

चीन के संग्रहालय ने जारी किया पुराना वीडियो

अब चीन के अपराधों के साक्ष्य संग्रहालय ने इस यूनिट के एक पूर्व सदस्य का पुराना वीडियो जारी किया है. चीन का दावा है कि वीडियो में दिख रहा सैनिक जंग के दौरान पकड़ा गया था. उसका नाम हिदेओ सातो था. पूछताछ में उसने 47 मिनट तक गवाही देकर जापानी सेना के अत्याचारों के बारे में बताया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

जीवित जानवरों की करती थी चीरफाड़

चीन के अनुसार, हिदेओ सातो ने पूछताछ में बताया कि जापानी सेना की 'यूनिट 731' को अक्सर 'ताकाहाशी टीम' कहकर भी पुकारा जाता था. यह यूनिट प्लेग बैक्टीरिया की खेती करती थी. साथ ही ऐसे  जानवरों को जीवित पकड़कर उनकी चीड़फाड़ करती थी. जो प्लेग से संक्रमित होते थे. 

इसका मकसद पशुओं के जरिए प्लेग बैक्टीरिया की घातक खुराक और मृत्यु दर को सत्यापित करना था. बकौल चीन, ऐसा करके जापानी टीम प्लेग बैक्टीरिया को हथियार में बदलना चाहती थी. इसके साथ ही जीवित मानवों पर भी प्रयोग किए जाते थे.

कड़ी सुरक्षा वाले इलाकों में चलती थी रिसर्च!

हिदेओ सातो ने बताया कि मानव प्रयोग विशेष रूप से निर्मित, कड़ी सुरक्षा वाले कारागार भवन में किए गए थे. यह यूनिट 731 के काम करने का मुख्य क्षेत्र था. उस इलाके में केवल अनुभवी विशेषज्ञ को ही जीवित मनुष्यों पर प्रयोग करने की अनुमति दी जाती थी. युवा सैनिकों को इस काम से दूर रखा जाता है. चीन ने दावा किया कि हिदेओ सातो ने यूनिट 731 की ओर से बायोलॉजिकल हथियार बनाने की बात भी स्वीकार की.

चीन के अपराध साक्ष्य संग्रहालय के निदेशक जिन शिचेंग ने कहा कि हिदेओ सातो का जन्म 1927 में हुआ था और उन्होंने 1942 से 1945 तक यूनिट 731 में सेवा की थी.

(आईएएनएस)

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

china japan news

Trending news

ISRO की आ गई मौज, मिल गया 13 हजार करोड़ का बजट, अब वैज्ञानिक स्पेस में मचाएंगे धमाल
ISRO Budget
ISRO की आ गई मौज, मिल गया 13 हजार करोड़ का बजट, अब वैज्ञानिक स्पेस में मचाएंगे धमाल
आम बजट में किसानों से धोखा, पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा का केंद्र पर तीखा हमला
Budget
आम बजट में किसानों से धोखा, पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा का केंद्र पर तीखा हमला
बजट पर पंजाब के नेताओं ने जताई निराशा, घोषणाओं को किसानों के लिए बताया धोखा
budget 2026
बजट पर पंजाब के नेताओं ने जताई निराशा, घोषणाओं को किसानों के लिए बताया धोखा
बजट के बीच अचानक क्यों मची इस राज्य में खलबली, 20 से ज्यादा NDA के नेता आए दिल्ली
BJP news
बजट के बीच अचानक क्यों मची इस राज्य में खलबली, 20 से ज्यादा NDA के नेता आए दिल्ली
भीषण बर्फबारी, कंपकंपाती सर्दी और झमाझम बारिश... इन राज्यों में आएगा तूफानी सैलाब
Weather
भीषण बर्फबारी, कंपकंपाती सर्दी और झमाझम बारिश... इन राज्यों में आएगा तूफानी सैलाब
मरीन ड्राइव से ऑरेंज गेट का सफर सिर्फ 5 मिनट में, जानिए मुंबई की इस टनल की खास बातें
mumbai
मरीन ड्राइव से ऑरेंज गेट का सफर सिर्फ 5 मिनट में, जानिए मुंबई की इस टनल की खास बातें
भारत की जिस फोर्स ने बॉर्डर पर दबा रखी चीन-PAK की नस, उसे 7394 Cr बजट, खौफ में दोनों
Budget
भारत की जिस फोर्स ने बॉर्डर पर दबा रखी चीन-PAK की नस, उसे 7394 Cr बजट, खौफ में दोनों
'किसी के दबाव में आ रही सरकार', चाबहार प्रोजेक्ट का जिक्र कर सीतारमण पर बरसे चिदंबरम
Union budget
'किसी के दबाव में आ रही सरकार', चाबहार प्रोजेक्ट का जिक्र कर सीतारमण पर बरसे चिदंबरम
आंध्र में सियासी बवाल, CM नायडू पर टिप्पणी से भड़के TDP कार्यकर्ताओं का हंगामा
andhra pradesh news in hindi
आंध्र में सियासी बवाल, CM नायडू पर टिप्पणी से भड़के TDP कार्यकर्ताओं का हंगामा
19 सीटों पर असर, 32% दलित आबादी, जिस डेरे में गए मोदी, जानें उसका सियासी प्रभाव
PM Modi
19 सीटों पर असर, 32% दलित आबादी, जिस डेरे में गए मोदी, जानें उसका सियासी प्रभाव