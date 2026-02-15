Advertisement
trendingNow13110105
Hindi Newsदुनियाकैंपस से निकले, बैग-पासपोर्ट मिला...पर 6 दिन तक कहां थे साकेत? IITian की मौत बनी रहस्य की पहेली

कैंपस से निकले, बैग-पासपोर्ट मिला...पर 6 दिन तक कहां थे साकेत? IITian की मौत बनी रहस्य की पहेली

Saket Srinivasaiah Death: दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना लाखों युवाओं का सपना होता है. कर्नाटक के छात्र साकेत श्रीनिवासैया ने भी यही सपना देखा और इसे पूरा करने के लिए IIT मद्रास से बीटेक करने के बाद वे अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी,  यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले में मास्टर्स की पढ़ाई करने पहुंचे. लेकिन यह उड़ान अचानक एक रुक गई है और लापता होने के 6 दिनों बाद उनका शव मिला है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 15, 2026, 09:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कैंपस से निकले, बैग-पासपोर्ट मिला...पर 6 दिन तक कहां थे साकेत? IITian की मौत बनी रहस्य की पहेली

Saket Srinivasaiah UC Berkeley Death:  हर किसी का सपना दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का होता है. भारत के भी एक होनहार छात्र ने भी ऐसा ही एक सपना देखा और IIT मद्रास से निकलकर दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी तक सफर तय किया. लेकिन इसी सपने की उड़ान अचानक ऐसे थम जाएगी यह किसी ने भी नहीं सोचा था. कर्नाटक के 22 साल के होनहार छात्र साकेत श्रीनिवासैया जिन्होंने IIT मद्रास से बीटेक करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले (UC Berkeley) में मास्टर्स की पढ़ाई शुरू की थी अब एक दर्दनाक खबर बन चुके हैं. साकेत का शव 6 दिनों के बाद पुलिस ने बरामद कर लिया है.

साकेत 9 फरवरी को अचानक रहस्यमयी परिस्थितियों लापता हो गए थे. इसके बाद पुलिस ने लेक एंजा और बर्कले हिल्स इलाके में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया. 6 दिनों के बाद पुलिस ने उनका शव बरामद किया है. सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय दूतावास ने उनकी मृत्यु की पुष्टि करते हुए शोक व्यक्त किया है.

कैसे हुए लापता?

Add Zee News as a Preferred Source

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साकेत को आखिरी बार कैंपस से लगभग एक किलोमीटर दूर देखा गया था. बाद में टिल्डन रीजनल पार्क के पास एक घर के बाहर उनका बैक मिला जिसमें उनका पासपोर्ट और लैपटॉप था. इसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज किया और फिर 6 दिनों के बाद उनका शव मिला. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि आखिर 6 दिनों तक साकेत कहां थे? उनके साथ क्या हुआ? फिलहाल अभी इसका जवाब किसी के पास नहीं है, जांच पूरी होने के बाद ही इसका खुलासा हो सकता है.

कर्नाटक से थे साकेत

साकेत मूल रूप से कर्नाटक से थे. उन्होंने IIT मद्रास से केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई की थी. इसके बाद वे अगस्त 2025 से मई 2026 तक के लिए मास्टर ऑफ साइंस प्रोग्राम के तहत UC बर्कले  में केमिकल और बायोमॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पढ़ाई करने चले गए. उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार वे डीप-टेक इनोवेशन, सॉफ्ट और एक्टिव मटेरियल्स, सेमीकंडक्टर्स और एडवांस्ड मटेरियल्स के दिलचस्पी रखते थे.

रिसर्च और इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस

IIT मद्रास में पढ़ाई के दौरान साकेत ने पॉलिमर इंजीनियरिंग और कोलॉइड साइंस लैब में लगभग 2 सालों तक रिसर्च किया. वे यंग रिसर्च फेलो और अंडरग्रेजुएट रिसर्चर के रूप में जुड़े रहे. इसके साथ ही उन्होंने यूनीलीवर में भी यंग रिसर्च फेलो के रूप में काम किया और हैदराबाद स्थित डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटर्न के तौर पर भी एक्सपीरियंस हालिस किया.

ये भी पढे़ंः बुर्का और बहुविवाह पर बैन... फ्रांस में बने नियम भारत में लागू हुआ तो क्या होगा?

स्टूडेंट लीडर भी थे साकेत
साकेत सिर्फ पढ़ाई और रिसर्च तक ही सीमित नहीं थे. वे IIT मद्रास के E-Cell में ग्रोथ एंड स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स के हेड, डेवलपमेंट एंड एसोसिएशंस एग्जीक्यूटिव समेत कई जिम्मेदार भूमिकाओं में रहे. इसके साथ ही वेकेमिकल इंजीनियरिंग विभाग में लेजिस्लेटर भी थे.

ये भी पढे़ंः 'सिंदूर' के बाद भारत ने छोड़ दिया 'साइलेंट किलर'; ऑपरेशन सावलकोट से PAK में हड़कंप

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Saket Srinivasaiah DeathCalifornia University

Trending news

टीपू की अंगूठी पर 'राम'! सावरकर पर ओवैसी का तंज- अंग्रेजों को नहीं लिखा लव लेटर
bjp tipu sultan
टीपू की अंगूठी पर 'राम'! सावरकर पर ओवैसी का तंज- अंग्रेजों को नहीं लिखा लव लेटर
17 फरवरी की ताजपोशी से पहले बड़ा कूटनीतिक संदेश, तारिक रहमान ने PM मोदी को बुलाया
PM Modi
17 फरवरी की ताजपोशी से पहले बड़ा कूटनीतिक संदेश, तारिक रहमान ने PM मोदी को बुलाया
Maha Shivratri 2026 LIVE: महाशिवरात्रि आज, जानें कब तक शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं जल; नोट कर लें पूरी डिटेल्स
maha shivratri 2026
Maha Shivratri 2026 LIVE: महाशिवरात्रि आज, जानें कब तक शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं जल; नोट कर लें पूरी डिटेल्स
नए पश्चिमी विक्षोभ से मौसम फिर मारेगा पलटी? जानिए पूरे हफ्ते के मौसम का हाल
Weather
नए पश्चिमी विक्षोभ से मौसम फिर मारेगा पलटी? जानिए पूरे हफ्ते के मौसम का हाल
शिवाजी के प्रदेश में सिर्फ टीपू, तस्वीर पर विवाद; मालेगांव की 'सरकार' ने क्या किया?
Tipu Sultan
शिवाजी के प्रदेश में सिर्फ टीपू, तस्वीर पर विवाद; मालेगांव की 'सरकार' ने क्या किया?
'सिंदूर' के बाद भारत ने छोड़ दिया 'साइलेंट किलर'; ऑपरेशन सावलकोट से PAK में हड़कंप
India Pakistan News in Hindi
'सिंदूर' के बाद भारत ने छोड़ दिया 'साइलेंट किलर'; ऑपरेशन सावलकोट से PAK में हड़कंप
बुर्का और बहुविवाह पर बैन... फ्रांस में बने नियम भारत में लागू हुआ तो क्या होगा?
DNA
बुर्का और बहुविवाह पर बैन... फ्रांस में बने नियम भारत में लागू हुआ तो क्या होगा?
खदान विस्फोट में मारा गया युवक दाह संस्कार के बाद जिंदा लौटा, मातम के बाद चमत्कार!
Meghalaya Mine Blast
खदान विस्फोट में मारा गया युवक दाह संस्कार के बाद जिंदा लौटा, मातम के बाद चमत्कार!
'युद्ध नशियां विरूद्ध' अभियान को मिली बड़ी सफलता, पंजाब की मुहिम की देशभर में चर्चा
Punjab
'युद्ध नशियां विरूद्ध' अभियान को मिली बड़ी सफलता, पंजाब की मुहिम की देशभर में चर्चा
तेज रफ्तार लॉरी से कार पर गिरा कंटेनर, बेंगलुरु में रोंगटे खड़े करने वाला हादसा
Karnataka road accident
तेज रफ्तार लॉरी से कार पर गिरा कंटेनर, बेंगलुरु में रोंगटे खड़े करने वाला हादसा