जब शेख हसीना के माता-पिता, चाचा-भाई समेत 18 लोगों को मारा डाला गया, 50 साल बाद फांसी की सजा ने बांग्लादेश को डरा दिया है!

Sheikh Hasina Verdict Sentenced To Death: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का फिर सुर्खियों में है. उन पर 'मानवता के खिलाफ अपराध' का आरोप लगाकर फांसी की सजा सुनाई गई है. 78 साल की हसीना भारत में शरण लिए बैठी हैं, लेकिन ढाका की अदालत ने उन्हें और पूर्व गृह मंत्री आसदुज्जमां खान कमाल को मौत की सजा दे दी. इससे बांग्लादेश में तनाव चरम पर है. सड़कों पर झड़पें, पुलिस की लाठीचार्ज और बमबाजी है. 

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 18, 2025, 02:55 PM IST
Sheikh Hasina Sentenced To Death: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का नाम सुनते ही दो तस्वीरें दिमाग में आती हैं. एक तरफ तेज़ तर्रार महिला नेता जो 15 साल तक देश चलाती रहीं, दूसरी तरफ वो शख्सियत जिसके परिवार को एक रात में खत्म कर दिया गया और अब खुद उन पर मौत की सजा सुनाई जा चुकी है. 78 साल की हसीना आज भारत में शरण लिए हुए हैं. शेख हसीना के जिंदगी में कोई इस तरह का दर्द पहली बार नहीं आया है. इसके पहले भी शेख हसीना ने जिंदगी के सबसे बड़े दर्द को देखा है, उसे महसूस किया है और देश की सत्ता तक पहुंची हैं, तो इस मौके पर जानते हैं 50 साल पहले की कहानी.

1975 की वो खूनी सुबह: शेख मुजीबुर रहमान और परिवार के 18 लोगों को मार दिया गया
ढाका, 15 अगस्त 1975.बांग्लादेश के इतिहास का सबसे काला दिन.सुबह करीब 5 बजे सेना के कुछ बागी अफसरों ने टैंक और भारी हथियारों के साथ धानमंडी रोड नंबर 32 स्थित राष्ट्रपति भवन को घेर लिया.कुछ ही मिनटों में देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के 18 लोग बेरहमी से मार दिए गए.

15 अगस्त 1975 की सुबह करीब 5 बजे की बात है. ढाका में धानमंडी का रोड नंबर 32, शेख मुजीबुर रहमान का घर. सेना के कुछ अफसर तख्तापलट करने आए थे. उनके पास टैंक और हथियार थे.सबसे पहले बाहर खड़े गार्ड्स को मार दिया या भगा दिया. फिर सब अंदर घुस गए.  शेख मुजीबुर रहमान को गोली की आवाज सुनकर नींद खुली. वो फोन करने लगे. जैसे ही सीढ़ियों पर आए, सामने हत्यारे थे. उन्होंने मुजीब साहब पर AK-47 से कई गोलियाँ चलाईं.वो वहीं सीढ़ियों पर गिर पड़े और मर गए.  उसके बाद बाकी परिवार वालों को कमरों में ढूंढ-ढूंढ कर मारा गया. 

मुजीब की पत्नी बेगम मुजीब को उनके कमरे में गोली मारी. बड़ा बेटा शेख कमल नीचे रिसेप्शन में था, उसे वहीं मार दिया. दूसरा बेटा शेख जमाल बाथरूम में नहा रहा था, उसे भी गोली मार दी. सबसे छोटा बेटा शेख रसेल सिर्फ 10 साल का था.वो डर के मारे बिस्तर के नीचे छिपा था.हत्यारों ने उसे बाहर निकाला, रोता रहा, फिर गोली मार दी.  शेख कमल और शेख जमाल की पत्नियाँ भी मारी गईं.   मुजीब साहब का छोटा भाई शेख नासेर, भतीजा, निजी सचिव, घर में मौजूद कुछ रिश्तेदार और सिक्योरिटी वाले सबको मार डाला गया.

कुल मिलाकर उस घर में 18 लोग मारे गए.  शेख हसीना और उनकी छोटी बहन शेख रेहाना उस वक्त जर्मनी में थीं, इसलिए बच गईं. अगर ढाका में होतीं तो शायद वो भी न बचतीं. सुबह 6 बजे के करीब हत्यारों ने रेडियो पर ऐलान कर दिया कि बंगबंधु मर चुके हैं और अब नई सरकार आ गई है. 

शेख हसीना को फांसी की सजा होते ही बांग्लादेश में बवाल?
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनते ही देश में भूचाल आ गया है. फैसले के बाद ढाका सुलग उठा है.

