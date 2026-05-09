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Hindi Newsदुनियाहमने किसी को टक्कर मार दी..., पायलट के ATC से ये बोलते ही विमान में लगी आग, जानिए क्या है पूरा मामला

'हमने किसी को टक्कर मार दी...', पायलट के ATC से ये बोलते ही विमान में लगी आग, जानिए क्या है पूरा मामला

अमेरिका के डेनवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया. यहां पर एक विमान ने रनवे पार कर रहे यात्री को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई. इस हादसे के बाद विमान में आग लग गई. घटना के बाद विमान को उड़ान भरने से रोक दिया गया है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 09, 2026, 11:06 PM IST
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'हमने किसी को टक्कर मार दी...', पायलट के ATC से ये बोलते ही विमान में लगी आग, जानिए क्या है पूरा मामला

Frontier airlines: अमेरिका के डेनवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शु्क्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया. यहां पर रनवे पर पैदल चल रहे एक शख्स को फ्रंटियर एयरलाइंस के विमान ने टक्कर मार दी. इस घटना में व्यक्ति की मौत हो गई है. हैरान करने वाली बात है किक इस घटना के बाद विमान के इंजन में आग लग गई और पूरा केबिन धुआं से भरने लगा. 

दरअसल, यह हादसा उस वक्त हुआ, जब शख्स रनवे को पार कर रहा था. विमान के इंजन में आग लगने के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया और विमान को टेकऑफ करने से रद्द कर दिया गया. 

जानिए क्या है पूरा मामला

टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, फ्लाइट 4345 (एयरबस A321) विमान लॉस एंजेलिस जा रहा था. विमान में कुल 224 यात्री सवार थे और इसमें 7 क्रू सदस्य भी थे. घटना देर रात 11:19 बजे (स्थानीय) टेकऑफ के दौरान यह हादसा हुआ. इस घटना को लेकर एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि वह व्यक्ति ने पेरिमीटर फेंस कूदकर रनवे पार करने की कोशिश कर रहा था, इसी दौरान विमान आया और फिर विमान से टकरा गया. हैरान करने वाली बात है कि मृतक व्यक्ति एयरपोर्ट कर्मचारी नहीं था और उसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है.  

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ATC से पायलट ने क्या कहा? 

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस घटना के दौरान विमान के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को जानकारी दी. पायलट की ओर से कहा गया कि फ्रंटियर 4345... हम रनवे पर रुक रहे हैं. हमने किसी को टक्कर मार दी है और इंजन में आग लग गई है, पायलट ने कहा कि विमान में 224 यात्री सवार हैं.   

यात्रियों को आई चोट 

इस टक्कर के बाद विमान में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. डेनवर फायर विभाग ने तुरंत आग पर काबू पा लिया। केबिन में धुआं बर जाने के कारण इमरजेंसी स्लाइड्स से बाहर निकाला गया. विमान में सवार 12 यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं. इनमें से पांच को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

यह भी पढ़ें: ईरान में शांत होते हालात से क्यूबा की बढ़ी चिंता, सेना ने तोपों के साथ किया बड़ा युद्धाभ्यास; अमेरिकी हमले का सता रहा डर

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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