FTA को लेकर भारत-यूरोपीय संघ आए और करीब, 13वें दौर की वार्ता आज; रक्षा समेत कई मुद्दों पर बन सकती है बात

India-EU Summit: भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement) को साल 2025 के अंत तक अंतिम रूप देने की कोशिशें और तेज हो गई हैं. जानकारी के अनुसार, भारत और यूरोपीय संघ (EU) इस हफ्ते नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर अपनी अगली दौर की वार्ता करेंगे. जानकारी के अनुसार इस वार्ता में गैर-शुल्क बाधाओं, बाजार पहुंच और सार्वजनिक खरीद जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. बता दें, भारत और यूरोपीय संघ साल के अंत तक वार्ता पूरी करके मुक्त व्यापार समझौता करना चाहते है.

आज होगी FTA पर 13वें दौर की वार्ता

सूत्रों के अनुसार, आने वाले हफ्तों में दोनों पक्षों के बीच नई दिल्ली और ब्रुसेल्स में कई बैठकें होंगी ताकि रणनीतिक एजेंडे और अन्य लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया जा सके जिनका अनावरण 2026 की पहली तिमाही में भारत द्वारा आयोजित भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में किया जाएगा. 8 सितंबर से शुरू होने वाली मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर 13वें दौर की वार्ता के बाद EU के व्यापार आयुक्त मारोस सेफ्कोविक और कृषि आयुक्त क्रिस्टोफ हैनसेन नई दिल्ली का दौरा करेंगे ताकि वार्ता को राजनीतिक गति दी जा सके. सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी प्रशासन की टैरिफ नीतियों से उत्पन्न उथल-पुथल के बीच इस व्यापार समझौते का महत्व और बढ़ गया है.

एक अन्य सूत्र ने कहा कि टैरिफ युद्ध विकृति पैदा कर रहे हैं और हर कोई यह जानने में रुचि रखता है कि हम जोखिम कैसे कम कर सकते हैं. उन्होंने आगे बताया कि सेफ्कोविक व्यापार मंत्री पीयूष गोयल से बातचीत के लिए आ रहे हैं ताकि वार्ता को राजनीतिक गति दी जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह तकनीकी पेचीदगियों में न उलझे. सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्षों ने अब तक एफटीए के 23 अध्यायों या नीतिगत क्षेत्रों में से 11 को पूरा कर लिया है, जिनमें बौद्धिक संपदा, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, पारदर्शिता, नियामक प्रथाएं, पारस्परिक प्रशासनिक सहायता, लघु और मध्यम उद्यम, सतत खाद्य प्रणालियां, विवाद निपटान, प्रतिस्पर्धा और सब्सिडी, डिजिटल व्यापार और धोखाधड़ी-रोधी खंड शामिल हैं.

दोनों पक्ष डिजिटल व्यापार और तकनीकों को भी करेंगे साझा

सूत्रों की माने तो 8 अक्टूबर से ब्रुसेल्स में होने वाली 13वें और 14वें दौर की वार्ताएं, व्यापार में तकनीकी बाधाओं, स्वच्छता और पादप स्वच्छता संबंधी मुद्दों, बाजार पहुंच, उत्पत्ति के नियमों और सार्वजनिक खरीद जैसे अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित होंगी. दोनों पक्षों ने सही संतुलन बनाने के लिए जुलाई में आदान-प्रदान की गई सेवाओं और निवेशों पर एक-दूसरे के प्रस्तावों का मूल्यांकन करने में भी प्रगति की है. वे डिजिटल व्यापार अध्याय से संबंधित तकनीकी मुद्दों को हल करने पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे जिस पर दोनों पक्ष सैद्धांतिक रूप से सहमत हो चुके हैं.

बता दें कि इस बीच 4 सितंबर को पीएम मोदी और EU के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा तथा यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के बीच हुई फोन कॉल में व्यापार वार्ता पर चर्चा हुई. यूरोपीय संघ के नेताओं ने वर्ष के अंत तक वार्ता पूरी करने पर जोर दिया.

विदेश मंत्री एस. जयशंकर इंडो-पैसिफिक फोरम में लेंगे भाग

17 सितंबर को यूरोपीय संघ की विदेश और सुरक्षा नीति प्रमुख काजा कल्लास भारत के साथ संबंधों के लिए एक नए रणनीतिक एजेंडे के लिए यूरोपीय संघ के दृष्टिकोण का अनावरण करेंगी. सूत्रों के अनुसार, यूरोपीय परिषद द्वारा वर्ष के अंत से पहले इस दृष्टिकोण का समर्थन किए जाने की उम्मीद है ताकि इसे शिखर सम्मेलन में अपनाया जा सके. सूत्रों के अनुसार, इस सप्ताह ब्रुसेल्स में आतंकवाद-रोधी सहयोग पर एक संवाद के अलावा, यूरोपीय संघ की राजनीतिक एवं सुरक्षा समिति भी भारतीय पक्ष के साथ मिलकर रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करेगी.

सूत्रों ने बताया कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर 9-10 नवंबर को ब्रुसेल्स में इंडो-पैसिफिक फोरम में भाग लेंगे और इसके बाद भारत-यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) की एक मंत्रिस्तरीय बैठक होगी जिसकी तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं. जानकारी के अनुसार, टीटीसी, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक, सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की देखरेख करने वाली दुनिया की एक सर्वोच्च संस्थान है.