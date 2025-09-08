FTA को लेकर भारत-यूरोपीय संघ आए और करीब, 13वें दौर की वार्ता आज; रक्षा समेत कई मुद्दों पर बन सकती है बात
Advertisement
trendingNow12913054
Hindi Newsदुनिया

FTA को लेकर भारत-यूरोपीय संघ आए और करीब, 13वें दौर की वार्ता आज; रक्षा समेत कई मुद्दों पर बन सकती है बात

भारत और यूरोपीय संघ साल 2025 के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की तैयारी में हैं. जानकारी के अनुसार, अगले 1 महीने में दोनों पक्ष कई दौर की वार्ता करेंगे. इस बीच, 4 सितंबर को पीएम मोदी और ईयू के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा तथा यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के बीच हुई फोन कॉल में FTA को लेकर चर्चा हुई.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 08, 2025, 08:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

FTA को लेकर भारत-यूरोपीय संघ आए और करीब, 13वें दौर की वार्ता आज; रक्षा समेत कई मुद्दों पर बन सकती है बात

India-EU Summit: भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement) को साल 2025 के अंत तक अंतिम रूप देने की कोशिशें और तेज हो गई हैं. जानकारी के अनुसार, भारत और यूरोपीय संघ (EU) इस हफ्ते नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर अपनी अगली दौर की वार्ता करेंगे. जानकारी के अनुसार इस वार्ता में गैर-शुल्क बाधाओं, बाजार पहुंच और सार्वजनिक खरीद जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.  बता दें, भारत और यूरोपीय संघ साल के अंत तक वार्ता पूरी करके  मुक्त व्यापार समझौता करना चाहते है. 

आज होगी FTA पर 13वें दौर की वार्ता 

सूत्रों के अनुसार, आने वाले हफ्तों में दोनों पक्षों के बीच नई दिल्ली और ब्रुसेल्स में कई बैठकें होंगी ताकि रणनीतिक एजेंडे और अन्य लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया जा सके जिनका अनावरण 2026 की पहली तिमाही में भारत द्वारा आयोजित भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में किया जाएगा. 8 सितंबर से शुरू होने वाली मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर 13वें दौर की वार्ता के बाद EU के व्यापार आयुक्त मारोस सेफ्कोविक और कृषि आयुक्त क्रिस्टोफ हैनसेन नई दिल्ली का दौरा करेंगे ताकि वार्ता को राजनीतिक गति दी जा सके. सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी प्रशासन की टैरिफ नीतियों से उत्पन्न उथल-पुथल के बीच इस व्यापार समझौते का महत्व और बढ़ गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

एक अन्य सूत्र ने कहा कि टैरिफ युद्ध विकृति पैदा कर रहे हैं और हर कोई यह जानने में रुचि रखता है कि हम जोखिम कैसे कम कर सकते हैं. उन्होंने आगे बताया कि सेफ्कोविक व्यापार मंत्री पीयूष गोयल से बातचीत के लिए आ रहे हैं ताकि वार्ता को राजनीतिक गति दी जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह तकनीकी पेचीदगियों में न उलझे. सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्षों ने अब तक एफटीए के 23 अध्यायों या नीतिगत क्षेत्रों में से 11 को पूरा कर लिया है, जिनमें बौद्धिक संपदा, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, पारदर्शिता, नियामक प्रथाएं, पारस्परिक प्रशासनिक सहायता, लघु और मध्यम उद्यम, सतत खाद्य प्रणालियां, विवाद निपटान, प्रतिस्पर्धा और सब्सिडी, डिजिटल व्यापार और धोखाधड़ी-रोधी खंड शामिल हैं.

दोनों पक्ष डिजिटल व्यापार और तकनीकों को भी करेंगे साझा 

सूत्रों की माने तो 8 अक्टूबर से ब्रुसेल्स में होने वाली 13वें और 14वें दौर की वार्ताएं, व्यापार में तकनीकी बाधाओं, स्वच्छता और पादप स्वच्छता संबंधी मुद्दों, बाजार पहुंच, उत्पत्ति के नियमों और सार्वजनिक खरीद जैसे अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित होंगी. दोनों पक्षों ने सही संतुलन बनाने के लिए जुलाई में आदान-प्रदान की गई सेवाओं और निवेशों पर एक-दूसरे के प्रस्तावों का मूल्यांकन करने में भी प्रगति की है. वे डिजिटल व्यापार अध्याय से संबंधित तकनीकी मुद्दों को हल करने पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे जिस पर दोनों पक्ष सैद्धांतिक रूप से सहमत हो चुके हैं.

बता दें कि इस बीच 4 सितंबर को पीएम मोदी और EU के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा तथा यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के बीच हुई फोन कॉल में व्यापार वार्ता पर चर्चा हुई. यूरोपीय संघ के नेताओं ने वर्ष के अंत तक वार्ता पूरी करने पर जोर दिया. 

विदेश मंत्री एस. जयशंकर इंडो-पैसिफिक फोरम में लेंगे भाग

17 सितंबर को यूरोपीय संघ की विदेश और सुरक्षा नीति प्रमुख काजा कल्लास भारत के साथ संबंधों के लिए एक नए रणनीतिक एजेंडे के लिए यूरोपीय संघ के दृष्टिकोण का अनावरण करेंगी. सूत्रों के अनुसार, यूरोपीय परिषद द्वारा वर्ष के अंत से पहले इस दृष्टिकोण का समर्थन किए जाने की उम्मीद है ताकि इसे शिखर सम्मेलन में अपनाया जा सके. सूत्रों के अनुसार, इस सप्ताह ब्रुसेल्स में आतंकवाद-रोधी सहयोग पर एक संवाद के अलावा, यूरोपीय संघ की राजनीतिक एवं सुरक्षा समिति भी भारतीय पक्ष के साथ मिलकर रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करेगी. 

सूत्रों ने बताया कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर 9-10 नवंबर को ब्रुसेल्स में इंडो-पैसिफिक फोरम में भाग लेंगे और इसके बाद भारत-यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) की एक मंत्रिस्तरीय बैठक होगी जिसकी तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं. जानकारी के अनुसार, टीटीसी, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक, सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की देखरेख करने वाली दुनिया की एक सर्वोच्च संस्थान है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

India-EU Free Trade Agreement

Trending news

'भारत दोस्त हो सकता है अनुयायी नहीं', धमकी से नहीं चला काम तो ट्रंप के बदले सुर
Donald Trump
'भारत दोस्त हो सकता है अनुयायी नहीं', धमकी से नहीं चला काम तो ट्रंप के बदले सुर
लहजा बदलना, लेकिन अपमान नहीं भूल सकते... शशि थरूर ने पीएम मोदी की क्यों की तारीफ?
Shashi Tharoor
लहजा बदलना, लेकिन अपमान नहीं भूल सकते... शशि थरूर ने पीएम मोदी की क्यों की तारीफ?
मनु शर्मा ने क्यों की थी जेसिका लाल की हत्या? पूर्व IPS ने इंटरव्यू में किया खुलासा
Jessica Lal
मनु शर्मा ने क्यों की थी जेसिका लाल की हत्या? पूर्व IPS ने इंटरव्यू में किया खुलासा
BJP के साथ 2 साल से सत्ता में, अब करेगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन; हो गया 'मोहभंग'?
BJP
BJP के साथ 2 साल से सत्ता में, अब करेगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन; हो गया 'मोहभंग'?
हजरतबल का किस्सा: जब शेख अब्दुल्ला को लेना पड़ा महिला के घर में रखा इकलौता बर्तन
Hazratbal
हजरतबल का किस्सा: जब शेख अब्दुल्ला को लेना पड़ा महिला के घर में रखा इकलौता बर्तन
मौसम विभाग ने दी टेंशन, यहां जमकर भिगाएगी बारिश, किन राज्यों में बादल जमाएंगे डेरा
Weather
मौसम विभाग ने दी टेंशन, यहां जमकर भिगाएगी बारिश, किन राज्यों में बादल जमाएंगे डेरा
TMC के युवा छात्र नेता ने जलाईं टैगोर, मोदी और शाह की तस्वीर? पश्चिम बंगाल में बवाल
West Bengal
TMC के युवा छात्र नेता ने जलाईं टैगोर, मोदी और शाह की तस्वीर? पश्चिम बंगाल में बवाल
नहीं देख पाए... अगला ब्लड मून कब दिखेगा? वैज्ञानिकों ने बताया, फौरन नोट करें तारीख
Blood moon
नहीं देख पाए... अगला ब्लड मून कब दिखेगा? वैज्ञानिकों ने बताया, फौरन नोट करें तारीख
'सर, मुझे कुछ निजी बातें कहनी थीं', किशोर ने पूछा; हिमंता के जवाब के फैन हो गए लोग
Himanta Biswa Sarma
'सर, मुझे कुछ निजी बातें कहनी थीं', किशोर ने पूछा; हिमंता के जवाब के फैन हो गए लोग
कर्नाटक के मांड्या में गणेश प्रतिमा पर हमले का आरोप, धारा 163 लागू; भारी फोर्स तैनात
Mandya Violence
कर्नाटक के मांड्या में गणेश प्रतिमा पर हमले का आरोप, धारा 163 लागू; भारी फोर्स तैनात
;