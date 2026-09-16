/भारत संग FTA के कानून पर न्यूजीलैंड की संसद की मुहर, टैरिफ फ्री हो जाएंगे 95% प्रोडक्ट्स; कब से लागू होगा समझौता?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच आर्थिक संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ गया. न्यूजीलैंड की संसद में बुधवार को भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) से जुड़े कानून को लागू करने का प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया. न्यूजीलैंड की संसद में पारित हुए इस कानून के बाद भारत जाने वाले न्यूजीलैंड के करीब 95 फीसदी निर्यात पर टैरिफ या तो शून्य हो जाएगा या फिर बहुत कम लगेगा.
दरअसल, न्यूजीलैंड की संसद में इस बिल के पक्ष में 93 और विरोध में केवल 23 वोट बड़े थे. न्यूजीलैंड की मुख्य विपक्षी पार्टी ने भी देशहित और भारत के साथ व्यापारिक मजबूती को देखते हुए इस बिल का समर्थन किया. इस समझौते की सबसे खास बात है कि नए कानून के लागू होने के बाद आधे से अधिक उत्पादों पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी तुरंत प्रभाव से शून्य हो जाएगी. इस समझौते के इसी साल 29 अक्टूबर से लागू होने की उम्मीद है.
न्यूजीलैंड की संसद से इस कानून के पारित होने के बाद वहां के व्यापार मंत्री टॉड मैक्ले ने इसपर खुशी व्यक्त की. उन्होंने कहा कि यह समझौता इसी साल से प्रभावी हो जाएगा. इससे निर्यातकों को तुरंत और सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है.
इस व्यापार समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड ने भी भारत के लिए अपने बाजार पूरी तरीके से खोल दिए हैं. भारत से न्यूजीलैंड निर्यात होने वाले सभी सामान 100 फीसदी ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा. हाल में FTA को लेकर न्यूजीलैंड सरकार की ओर से भारत में अगले 15 सालों में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बड़ा निवेश करने की प्रतिबद्धता भी जताई है.
गौरतलब है कि दोनों देशों के ने इसी साल अप्रैल के महीने में FTA से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. जून 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यपार 3.99 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर तक पहुंच चुका है. बता दें कि भारत न्यूजीलैंड का नौवां सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है. दोनों देशों के बीच कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई व्यवस्था लागू हो जाएगी, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ने की पूरी संभावना है.
जानकारी दें कि इस ट्रेड डील के होने से सीधा फायदा भारतीय कंपनियों और कारोबारियों को पहुंचेगा. भारत से न्यूजीलैंड भेजे जाने वाले कई प्रमुख सामानों पर 10 प्रतिशत की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है. इसमें कालीन, ऑटोमोबाइल, सिरेमिक और ऑटो पार्ट्स शामिल है.
जब एफटीए लागू हो जाएगा, तो इन सामानों समेत भारत के सभी एक्सपोर्ट को न्यूजीलैंड में ड्यूटी-फ्री एंट्री मिलेगी. नए कानून के बनने के बाद भारत के उत्पाद न्यूजीलैंड के मुकाबले कम लागत पर पहुंच सकते हैं. कंपनियों और कारोबार बढ़ाने का मौका मिल सकता है.