यहां तेल का भयानक संकट, चार दिनों से पेट्रोल पंपों पर भूखे-प्यासे लोग लाइनों में खड़े, जनता गुस्से से पागल

Why is there fuel shortage in Bolivia: बोलीविया में ईंधन की भयंकर कमी ने आम आदमी की जिंदगी थाम ली है. 11 अक्टूबर से शुरू हुए इस संकट ने चार दिनों में पूरे देश को जकड़ लिया.एल अल्टो, ला पाज, कोचाबाम्बा और सांता क्रूज जैसे शहरों में पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी-लंबी लाइनें लगी हैं. लोग सुबह से शाम तक इंतजार करते हैं, कई तो भूखे-प्यासे रात गुजार देते हैं.ट्रक ड्राइवर तो पांच दिनों से लाइन में खड़े हैं, वह भी सिर्फ डीजल भरने के लिए. जानते हैं पूरी खबर.

पेट्रोल पंपों पर 70-80% ही सप्लाई

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, बोलीविया में ईंधन की कमी फिर से सिर उठा चुकी है. सरकारी कंपनी YPFB को आयात के लिए डॉलर नहीं मिल रहे, जिससे पेट्रोल पंपों पर 70-80% ही सप्लाई हो पा रही है. उत्पादन गिरावट, सब्सिडी का बोझ और विदेशी मुद्रा की कमी ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है. चुनाव से 10 दिन पहले ये समस्या दैनिक जीवन प्रभावित कर रही है. उम्मीदवारों ने सुधार के वादे किए हैं. लेकिन अभी हालात जस के तस बने हुए हैं.

ईंधन संकट ने फिर दी दस्तक

बोलीविया में सालों से ईंधन की किल्लत चली आ रही है, लेकिन अब ये समस्या और गंभीर हो गई है. देश की सरकारी तेल कंपनी YPFB के अध्यक्ष आर्मिन डोरगाथेन ने बताया कि आखिरी दो हफ्तों में अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने आयात के पैसे नहीं दिए, इसलिए पूरे देश में ईंधन की पूरी सप्लाई गारंटी नहीं हो सकती. "इस हफ्ते हम 70% से 80% क्षमता पर ही सर्विस स्टेशन को ईंधन पहुंचा पाएंगे," डोरगाथेन ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा. उन्होंने उम्मीद जताई कि शुक्रवार तक सामान्य सप्लाई बहाल हो जाएगी. कंपनी को हर हफ्ते 55 मिलियन डॉलर चाहिए ईंधन खरीदने के लिए, लेकिन हाल में सिर्फ 40-45 मिलियन ही मिले.

ईंधन आपूर्ति की गारंटी नहीं

UPI.com की रिपोर्ट के अनुसार, "यासीमिएंटोस पेट्रोलिफेरोस फिस्केल्स बोलिवियनोस के अध्यक्ष, आर्मिन डोर्गाथेन ने कहा कि राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी देश भर में पूर्ण ईंधन आपूर्ति की गारंटी नहीं दे सकती है क्योंकि अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने आयात के भुगतान के लिए पिछले दो हफ्तों में पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं कराया है." इस कमी ने लोगों को लंबी कतारों में खड़ा कर दिया है.

मंत्रालय का जवाब- बजट तो है, डॉलर नहीं

अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि YPFB का स्थानीय मुद्रा में बजट सब्सिडी और आयात के लिए पूरी तरह गारंटीड है. लेकिन विदेशी मुद्रा मुहैया कराना उनका काम नहीं. YPFB को वित्तीय सिस्टम से खुद डॉलर जुटाने पड़ेंगे. UPI.com के मुताबिक, पूर्व हाइड्रोकार्बन मंत्री और एनर्जी एक्सपर्ट अल्वारो रियोस ने कहा कि समस्या सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि सालों की गलत नीतियों की है. "YPFB कंगाल हो चुका है, आयात के पैसे नहीं हैं और सेंट्रल बैंक के पास डॉलर ट्रांसफर करने को नहीं,"

उत्पादन गिरा, सब्सिडी का बोझ

बोलीविया में ईंधन की कमी सालों पुरानी है. घरेलू उत्पादन घटा है, ऊंची सब्सिडी और विदेशी मुद्रा की कमी ने आयात मुश्किल कर दिया है. जुभिले फाउंडेशन की स्टडी के अनुसार, 2014 से 2025 तक लिक्विड हाइड्रोकार्बन उत्पादन 62% गिरा, जबकि नेचुरल गैस 54%. ये गिरावट फील्ड्स के खाली होने और नई खोज में निवेश न लगाने से हुई है.