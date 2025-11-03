Mehul Choksi: भारत आने से बचने का नया पैंतरा, एंटवर्प कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया मेहुल चोकसी

Mehul Choksi Extradition: पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में भगोड़े बिजनेसमैन मेहुल चोकसी ने भारत प्रत्यर्पण करने के एंटवर्प कोर्ट के आदेश को बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. 17 अक्टूबर को एंटवर्प कोर्ट ने आदेश दिया था कि मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यर्पित करने को लेकर कोई कानूनी रुकावट नहीं है. एंटवर्प के अपील कोर्ट के सरकारी वकील ने बताया कि चोकसी ने 30 अक्टूबर को अपील कोर्ट में अपील दायर की थी. केन विटपास ने कहा, 'यह अपील पूरी तरह से कानूनी योग्यता तक सीमित है और इस पर अपील कोर्ट फैसला लेगी.

क्या था एंटवर्प कोर्ट का आदेश

इस प्रक्रिया के दौरान, प्रत्यर्पण का कामकाज निलंबित रहेगा.' 17 अक्टूबर को एंटवर्प कोर्ट के 4 सदस्यों ने कहा कि उसे 29 अक्टूबर 2024 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्री-ट्रायर चेंबर की ओर से दिए आदेश में कोई खामी नजर नहीं आई. उन्होंने कहा कि मई 2018 और जून 2021 को मुंबई के स्पेशल कोर्ट की ओर से जारी अरेस्ट वॉरंट लागू करने योग्य हैं, जिससे चोकसी को प्रत्यर्पित किया जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कोर्ट ऑफ अपील ने कहा कि भगोड़ा चोकसी 13000 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में मुख्य आरोपी है. अगर उसे भारत प्रत्यर्पित किया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई से वंचित किए जाने या उसके साथ दुर्व्यवहार किए जाने का कोई खतरा नहीं है. सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक, 13000 करोड़ रुपये के घोटाले में से चोकसी ने अकेले 6400 करोड़ का घोटाला किया था.

चोकसी ने दी थी ये दलील

एंटवर्प कोर्ट में चोकसी ने दलील दी थी कि अगर उसे भारत प्रत्यर्पित किया गया तो उसे किडनैप कर लिया जाएगा और मूलभूल अधिकारों से भी वंचित कर दिया जाएगा. लेकिन कोर्ट ने इस दलील को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह बेबुनियादी बातें हैं.

अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर

वहीं भारतीय एजेंसियों ने कोर्ट को यह आश्वासन दिलाया कि भारत में जेल की स्थितियां बेहतर हैं और लौटने पर चोकसी के अधिकारों का पूरा ध्यान रखा जाएगा. एंटवर्प कोर्ट से अपील खारिज होने के बाद अब चोकसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. देखना यह होगा कि बेल्जियम सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाती है.