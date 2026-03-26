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भगोड़े नीरव मोदी को लंदन हाईकोर्ट से बड़ा झटका, याचिका कर दी खारिज; अब प्रत्यर्पण का रास्ता साफ

Nirav Modi Extradition Case Update: लंदन की हाई कोर्ट से भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए साफ कर दिया कि इस मामले को दोबारा खोलने की कोई ठोस वजह नहीं बनती.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 26, 2026, 07:51 AM IST
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भगोड़े नीरव मोदी को लंदन हाईकोर्ट से बड़ा झटका
भगोड़े नीरव मोदी को लंदन हाईकोर्ट से बड़ा झटका

Nirav Modi Extradition Case: ब्रिटेन के लंदन में स्थित हाई कोर्ट (King’s Bench Division) से भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को एक और बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उसकी उस नई याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपने मामले को दोबारा खोलने की मांग की थी. नीरव मोदी ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि उसके मामले में नए तथ्यों और कानूनी पहलुओं पर फिर से विचार किया जाना चाहिए. हालांकि, अदालत ने उसकी दलीलों को पर्याप्त नहीं माना और साफ कर दिया कि पहले दिए गए फैसले में हस्तक्षेप की कोई ठोस वजह नहीं है.

इस फैसले के बाद नीरव मोदी के लिए कानूनी रास्ते और भी सीमित हो गए हैं. पहले ही उसके प्रत्यर्पण को लेकर ब्रिटेन की अदालतें कई बार भारत के पक्ष में फैसला दे चुकी हैं, और अब इस नई याचिका के खारिज होने से उसकी वापसी की राह और साफ होती नजर आ रही है. कुल मिलाकर, यह फैसला न सिर्फ नीरव मोदी के लिए बड़ा झटका है, बल्कि भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण कानूनी बढ़त माना जा रहा है, जो लंबे समय से उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा है.  हाई कोर्ट के इस फैसले के साथ ही नीरव मोदी की एक और कानूनी कोशिश नाकाम हो गई है और फिलहाल उनके लिए राहत की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही. 

लंदन हाई कोर्ट ने दिया भंडारी जजमेंट का हवाला

लंदन की अदालत में इस मामले की सुनवाई के दौरान ब्रिटेन की सरकारी एजेंसी क्राउन अभियोजन सेवा (CPS) ने बेहद सशक्त तरीके से पक्ष रखा. इस पूरे मामले में भारत की सीबीआई की टीम भी लंदन पहुंची थी, जिसने जांच से जुड़े अहम तथ्यों और सबूतों को पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. सुनवाई के दौरान नीरव मोदी ने अपनी याचिका में भंडारी जजमेंट का हवाला देते हुए दावा किया कि भारत प्रत्यर्पण की स्थिति में उसके साथ गलत व्यवहार हो सकता है. उसने यह भी तर्क दिया कि भारत सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन पर्याप्त नहीं हैं. हालांकि, CBI और CPS की ठोस दलीलों और पेश किए गए प्रमाणों के सामने नीरव मोदी की ये दलीलें कमजोर पड़ गईं और अदालत में उसका पक्ष ज्यादा देर टिक नहीं सका.

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साल 2019 से ब्रिटेन की जेल में बंद है नीरव मोदी

भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाने की कोशिशें पिछले कई सालों से जारी हैं. सीबीआई साल 2018 से उसका प्रत्यर्पण कराने के प्रयास में लगी हुई है. नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के साथ करीब 6498 करोड़ रुपये की बड़ी धोखाधड़ी करने का आरोप है, जिसने देश के बैंकिंग सेक्टर को हिला कर रख दिया था. साल 2019 में नीरव मोदी को ब्रिटेन में गिरफ्तार किया गया था और तभी से वह वहीं की जेल में बंद है. इस बीच, ब्रिटेन की अदालतें उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे चुकी हैं. नीरव मोदी ने अपने बचाव में कई अपीलें भी दायर कीं, लेकिन अब तक उसकी सभी कोशिशें नाकाम रही हैं. ऐसे में उसके भारत लाए जाने का रास्ता काफी हद तक साफ माना जा रहा है.

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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