खामेनेई को आखिरी सलाम: ग्रैंड मोसल्ला में रखी जाएगी डेड बॉडी, उमड़ेंगे लाखों लोग

Funeral of Khamenei: ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि अयातुल्ला सैय्यद अली खामेनेई के शव को तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में रखने की तैयारी चल रही है, जो ईरान पर US-इजरायल के हमले में मारे गए थे. तेहरान का ग्रैंड मोसल्ला एक बड़ा प्रार्थना स्थल है जिसका इस्तेमाल शहर के सबसे खास सरकारी-धार्मिक समारोहों के लिए किया जाता है. यह सुप्रीम लीडर के लिए आयोजित तीन दिन के विदाई समारोह का हिस्सा है. मोसल्ला में हजारों शोक मनाने वालों के इकट्ठा होने की उम्मीद है. सुप्रीम लीडर की मौत के बाद विदाई समारोह के बाद अंतिम संस्कार का प्रोटोकॉल होता है.

इस बीच ईरान ने गुरुवार को धमकी दी कि अगर इजराइल-US ने इस्लामिक रिपब्लिक को गिराने की कोशिश की तो वह डिमोना न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाएगा यह इजरायल के डिफेंस मिनिस्टर इजरायल काट्ज की खुली धमकी के बाद हुआ है, जिन्होंने कहा था कि सरकार के जरिए लाया गया कोई भी नया लीडर खत्म करने के लिए एक सही टारगेट होगा. इजरायल में, इजरायल डिफेंस फोर्सेज का कहना है कि ईरान ने इजरायल को टारगेट करते हुए एक और बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया है, क्योंकि सेंट्रल इजरायल, यरुशलम इलाके और वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों में सायरन एक्टिवेट हो गए हैं.

हमले की 19वीं लहर शुरू

IRGC पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक गुरुवार को IRGC ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस-4 की उन्नीसवीं लहर को एक कंबाइंड मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन के तौर पर लॉन्च किया है. IRGC PR के मुताबिक,'कब्जे वाले इलाकों और अमेरिकी आतंकवादी ठिकानों के बीच में अमेरिकी-जायोनी आतंकवादियों के ठिकानों के खिलाफ यह ऑपरेशन 'या हसन इब्न अली (उन पर शांति हो)' नाम के पवित्र कोड नाम से बड़े धमाकों के साथ शुरू हुआ.'

ईरानी सरकारी ब्रॉडकास्टर प्रेस टीवी के मुताबिक इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने पहले घोषणा की थी कि उसने पूरे इलाके में इजरायली और अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए हैं. बुधवार (लोकल टाइम) को एक बयान में IRGC ने कहा कि हमलों की यह नई लहर ऑपरेशन के पांचवें दिन आई, जिसके बारे में तेहरान का कहना है कि यह इजरायल और यूनाइटेड स्टेट्स के बिना उकसावे के हमले के जवाब में शुरू किया गया था.

US-इजरायल के 7 से ज्यादा एडवांस्ड रडार सिस्टम तबाह

फोर्स ने दावा किया कि अमेरिका और इजरायल के सात से ज्यादा एडवांस्ड रडार सिस्टम तबाह कर दिए गए थे और इन हमलों को इस इलाके में दोनों देशों के सर्विलांस नेटवर्क की आंखें मूंदने वाला बताया. बयान में आगे आरोप लगाया गया कि ईरानी प्रोजेक्टाइल ने इजरायल की रक्षा के लिए तैनात THAAD मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बायपास किया और तेल अवीव में इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री कॉम्प्लेक्स और देश के मुख्य इंटरनेशनल गेटवे, बेन गुरियन एयरपोर्ट सहित कई जगहों पर हमला किया.