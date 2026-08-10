पाकिस्तान में कूड़े के ढेर में मिला ऐसा 'मायावी जीव', धरती को बचाने की दिखी उम्मीद

Plastic eating fungus: पाकिस्तान की एक लैंडफिल साइट्स में मिला ऐसा 'मायावी जीव' मिला है. जो दुनिया के सबसे मजबूत प्लास्टिक को भी आरम से तोड़ सकता है. इसे धरती और पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक चमत्कारी खोज माना जा रहा है. वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस्लामाबाद में 'एस्पर्जिलस ट्यूबिन्जेन्सिस' नाम के फंगस की पहचान की है, जो साइंस लैब में पॉलिएस्टर पॉलीयूरेथेन को तोड़ने में सक्षम पाया गया. यह खोज प्लास्टिक कचरे के निपटारे के लिए एक संभावित नया रास्ता दिखाती है.
वैज्ञानिकों ने लैब में जांच के दौरान पाया कि इस्लामाबाद की लैंडफिल साइट की मिट्टी से अलग किया गया 'एस्पर्जिलस ट्यूबिन्जेन्सिस' पॉलिएस्टर पॉलीयूरेथेन को तोड़ सकता है. यूं तो इसकी खोज साल 2017 में एनवायरमेंटल पॉल्युशन में प्रकाशित रिपोर्ट में आई थी. करीब 9 साल तक चली जांच में कई प्रयोग हुए. रिसर्चस ने लैब में तैयार कल्चर और मिट्टी में दबाकर किए गए प्रयोगों के जरिए पॉलीयूरेथेन पर इस फंगस के असर की जांच की.
सबसे पहले यह फंगस 'पॉलीयूरेथेन' की सतह पर फैलता है. स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की मदद से शोधकर्ताओं ने सतह पर नुकसान के साफ संकेत देखे. इनमें खरोंच, दरारें, घिसाव और छोटे-छोटे छेद बनना भी शामिल था. रिसर्च टीम ने पॉलीयूरेथेन के रासायनिक बंधनों में होने वाले बदलावों का पता लगाने के लिए ATR-FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी इस्तेमाल किया.
इससे संकेत मिला कि प्लास्टिक को सिर्फ शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंच रहा था, बल्कि उसकी रासायनिक संरचना भी टूट रही थी. प्रयोगों के दौरान शोधकर्ताओं ने एस्टरेज और लाइपेज एंजाइमों की गतिविधि भी देखी. ये एंजाइम पॉलिमर के कुछ हिस्सों को तोड़ने में भूमिका निभा सकते हैं.
सबसे चौंकाने वाला नतीजा तरल कल्चर में किए गए प्रयोग से सामने आया. दो महीने बाद पॉलीयूरेथेन की फिल्म छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट गई. शोधकर्ताओं ने प्रयोगशाला की इन परिस्थितियों में इसे पूरी तरह डाइल्यूट यानी विघटित हुआ बताया.
हालांकि, इसका ये मतलब नहीं है कि पर्यावरण में पड़ा कोई पॉलीयूरेथेन का आइटम महीने या दो महीने में अपने आप गायब हो जाएगा. ये प्रयोग नियंत्रित प्रयोगशाला परिस्थितियों में किए गए थे. प्लास्टिक का छोटे टुकड़ों में टूटना और उसके पूरे कार्बन का सुरक्षित और हानिरहित अंतिम पदार्थों में बदल जाना, दोनों अलग-अलग बातें हैं.
पॉलीयूरेथेन से निपटना खास तौर पर मुश्किल है, क्योंकि इसका इस्तेमाल रोजमर्रा की चीजों से लेकर औद्योगिक उत्पादों तक कई तरह की वस्तुओं में होता है और सामान्य पर्यावरणीय परिस्थितियों में यह आसानी से नहीं टूटता. इसी वजह से इस्लामाबाद में हुई यह खोज जैव अपघटन पर होने वाले शोध के लिए अहम मानी जा रही है. प्लास्टिक कचरे के निपटारे के लिए केवल यांत्रिक या रासायनिक तरीकों पर निर्भर रहने के बजाय, वैज्ञानिक यह पता लगा सकते हैं कि क्या फंगस या खास तौर पर उसके द्वारा बनाए जाने वाले एंजाइम भविष्य में मुश्किल प्लास्टिक कचरे को तोड़ने में इस्तेमाल किए जा सकते हैं.